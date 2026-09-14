Vídeo | Bouldini encuentra el camino al gol dos años después para un triunfo sobre la bocina

Los compañeros abrazan a Bouldini tras el gol de la victoria ACADEMICO VISEU

Ha sido un fin de semana positivo para varios exdeportivistas que se han reencontrado con un camino al gol que parecían haber olvidado en Riazor. Porque si Raúl Alcaina participó en el triunfo del Racing de Ferrol ante el Real Unión (3-2) poniendo fin a una sequía de 343 días, Mohamed Bouldini recuperó el olfato prácticamente dos años después para darle sobre la bocina el triunfo al Académico Viseu.

La carrera del delantero marroquí entró en punto muerto una vez puso un pie en Abegondo. No encajó en su primer curso con el Deportivo ni tampoco tuvo suerte en su cesión al Granada, donde, además de firmar un curso en blanco en el apartado realizador, tampoco tuvo demasiados minutos y finalizó el curso con apenas un disparo a puerta.

Expediente Bouldini Más información

En verano, después de rescindir con el Deportivo, regresó a la primera división de Portugal, en la que ya había jugado con el Santa Clara antes de su desembarco en el fútbol español. Firmó por el Académico Viseu con el objetivo de relanzar su carrera y volver a ver portería. Y lo ha conseguido de la mejor manera. No está teniendo demasiados minutos en el conjunto luso, pero después de su aparición del pasado domingo quizá cambie su destino. Porque Bouldini fue el elegido por su entrenador como última bala para tratar de ganar su partido contra el Vitoria de Guimaraes (2-1). Entró al campo en el 90 y en el tercer minuto de añadido recogió un rechace en el área para hacer el tanto de la segunda victoria de la temporada para su equipo.

Desde el 1-1 ante el Eldense

De esta forma, Bouldini pudo celebrar un tanto por primera vez desde octubre de 2024, cuando marcó en Riazor su único gol con la camiseta deportivista. Fue ante el Eldense en un encuentro que terminó en empate (1-1). Un buen remate de cabeza a centro de Lucas Pérez para batir a otro exdeportivista como Ian Mackay.