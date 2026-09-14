Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Vídeo | Bouldini encuentra el camino al gol dos años después para un triunfo sobre la bocina

El punta marcó por primera vez desde su tanto en el Dépor-Eldense de octubre de 2024

Esther Durán
14/09/2026 09:48
Los compañeros abrazan a Bouldini tras el gol de la victoria
Los compañeros abrazan a Bouldini tras el gol de la victoria
ACADEMICO VISEU
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Ha sido un fin de semana positivo para varios exdeportivistas que se han reencontrado con un camino al gol que parecían haber olvidado en Riazor. Porque si Raúl Alcaina participó en el triunfo del Racing de Ferrol ante el Real Unión (3-2) poniendo fin a una sequía de 343 días, Mohamed Bouldini recuperó el olfato prácticamente dos años después para darle sobre la bocina el triunfo al Académico Viseu.

La carrera del delantero marroquí entró en punto muerto una vez puso un pie en Abegondo. No encajó en su primer curso con el Deportivo ni tampoco tuvo suerte en su cesión al Granada, donde, además de firmar un curso en blanco en el apartado realizador, tampoco tuvo demasiados minutos y finalizó el curso con apenas un disparo a puerta.

Expediente Bouldini

Más información

En verano, después de rescindir con el Deportivo, regresó a la primera división de Portugal, en la que ya había jugado con el Santa Clara antes de su desembarco en el fútbol español. Firmó por el Académico Viseu con el objetivo de relanzar su carrera y volver a ver portería. Y lo ha conseguido de la mejor manera. No está teniendo demasiados minutos en el conjunto luso, pero después de su aparición del pasado domingo quizá cambie su destino. Porque Bouldini fue el elegido por su entrenador como última bala para tratar de ganar su partido contra el Vitoria de Guimaraes (2-1). Entró al campo en el 90 y en el tercer minuto de añadido recogió un rechace en el área para hacer el tanto de la segunda victoria de la temporada para su equipo.

Desde el 1-1 ante el Eldense

De esta forma, Bouldini pudo celebrar un tanto por primera vez desde octubre de 2024, cuando marcó en Riazor su único gol con la camiseta deportivista. Fue ante el Eldense en un encuentro que terminó en empate (1-1). Un buen remate de cabeza a centro de Lucas Pérez para batir a otro exdeportivista como Ian Mackay.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los compañeros abrazan a Bouldini tras el gol de la victoria

Vídeo | Bouldini encuentra el camino al gol dos años después para un triunfo sobre la bocina
Esther Durán
Mario Soriano se lamenta de una ocasión fallada ante el Getafe

Y Mario Soriano recuperó el timón del Dépor
Jorge Lema
Yeremay durante el Getafe-Dépor

Hidalgo no agota las balas en una semana de tres partidos
Bea Arrizado
Aubameyang celebra con Giménez el tanto del Deportivo en Getafe

Aubameyang amenaza el récord de Bebeto y Lucas Pérez
Lucía Dávila