Teun Gijselhart en la rampa de salida del Dépor: estos son los destinos todavía abiertos para el neerlandés

Teun Gijselhart en el Dépor-Valencia Quintana

En el fútbol globalizado de hoy en día, los movimientos de plantilla están a la orden del día prácticamente durante todo el año, por mucho que las ventanas de mercado establezcan unos periodos marcados para las transferencias. Y uno de los protagonistas de esta última oleada de movimientos, una vez que la mayoría de destinos ya están cerrados, es el Teun Gijselhart, que apura sus opciones de encontrar en otro equipo las oportunidades que no podrá tener en el Dépor.

El neerlandés fue el descarte de Antonio Hidalgo en Getafe en lo que es la última indirecta dirigida hacia el centrocampista desde los despachos de Abegondo. La primera había sido dejarlo con número del filial (34) a pesar de ser la primera incorporación del verano. El paso de las jornadas ha terminado por convencer al futbolista de que poco sitio iba a tener en los planes del técnico y ahora apura para cambiar de aires y aprovechar la temporada sobre el césped.

Teun Gijselhart fue el descarte de Hidalgo para el Getafe - Dépor Más información

El caso es que, a mediados de diciembre, las opciones son reducidas. Quedan todavía varios mercados abiertos a lo largo y ancho del planeta fútbol, pero pocos apetecibles para un jugador de 21 años que pretende seguir progresando en su carrera. También para un Dépor que realizó una importante inversión y quiere sacar réditos.

En Europa quedan varias ligas en las que se pueden inscribir futbolistas, pero pocas ofrecen un escenario en el que los jóvenes talentos puedan progresar. Las opciones más atractivas son las de Grecia y, sobre todo, Portugal. El problema es que cualquier salida a estos campeonatos exigiría una operación relámpago, ya que la ventana estival cierra este martes.

A la misma hora termina el plazo en un destino más exótico como Australia, aunque si toca explorar esa vía, las opciones que cobran más fuerza parecen las del fútbol árabe. En ese caso, tanto el Dépor como el propio Gijselhart tienen más tiempo de explorar las propuestas, ya que tanto los campeonatos de Arabia Saudí como los de Emiratos Árabes mantienen abierta su persiana hasta el mes de octubre. Por supuesto, no son los torneos más exigentes en lo futbolístico, pero al menos la parte económica quedaría perfectamente cubierta.

Su salida sería siempre en forma de cesión para tratar de potenciar una de las inversiones de futuro que la entidad hizo este verano, después de firmarlo tras pagar una cantidad cercana al millón de euros y firmarle un contrato hasta 2030. Pero la competencia en el centro del campo exige que en esta primera campaña se vea obligado a buscar oportunidades lejos de Riazor después de un inicio de curso en el que solo ha disputado 26 minutos frente al Valencia.