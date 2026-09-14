Cinco apuntes del Getafe-Dépor: el equipo de Hidalgo se hace mayor

Getafe y Dépor pelean por un balón aéreo FERNANDO FERNÁNDEZ

La Primera División continúa poniéndole pruebas al Dépor y el Dépor se las sigue apañando para sortearlas con una solvencia impropia de un proyecto que todavía está dando sus primeros pasos. Por supuesto que después de cinco jornadas el equipo blanquiazul está demostrando que no es un recién ascendido al uso, pero eso tampoco debe restar mérito a la sensación de empaque que está exhibiendo un conjunto deportivista que no para de madurar, tanto individual como colectivamente.

El Deportivo se encontró en el Coliseum con el partido que todo el mundo sabe que se va a encontrar cuando visita al Getafe. Una batalla de trincheras en la que los momentos para pararse a respirar son escasos y en la que hay una emboscada tras cada pase. Lo sufrió el grupo en la primera media hora, donde se vio sobrepasado por el ritmo y la intensidad de un equipo que rara vez es vistoso, pero que compite como nadie cuando el encuentro sigue el guion que le gusta.

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Es justo ahí donde se nota que el cuadro herculino se está haciendo mayor. Pese a la escasa experiencia en la élite de varias de sus piezas, el paso del tiempo está permitiendo a los talentosos futbolistas blanquiazules desprenderse de la inconsciencia, ganar responsabilidad y madurez para asumir que el fútbol, como la vida, no es una constante alfombra roja. Que seguir adelante no siempre es fácil y que hay que sortear los obstáculos que van surgiendo en el camino para esperar el momento justo en el que poder brillar. Y esa sabiduría individual, acompañada por supuesto de la dosis necesaria de recién llegados curtidos en mil batallas, se está reflejando en un colectivo que se ha acostumbrado a vivir cómodo en el sufrimiento. Estos son los cinco apuntes que deja el Getafe-Dépor:

1-Invertir para crecer

Su larga trayectoria en la élite como futbolista le permite a Antonio Hidalgo conocer a la perfección los códigos y jerarquías de los vestuarios. El técnico sabe gestionar con mano izquierda las transiciones y la rotación de su equipo, lo que al mismo tiempo lo hace transparente cuando encuentra una pieza que considera que puede marcar la diferencia. Le sucedió en enero con las llegadas de Álvaro Ferllo y Alti. Está repitiendo ahora con Giménez, Casadó y Adama Traoré.

El preparador deportivista es consciente de que estas tres piezas pueden elevar el techo del Dépor de forma considerable y no duda en invertir en ellos, sabiendo que recogerá los frutos a medio plazo. El uruguayo venía listo para jugar, pero fue titular con apenas un par de entrenamientos. El centrocampista del Barça tardó un partido en entrar en el once después de una temporada complicada y el caso que más llama la atención es el del extremo. Un verano trabajando en solitario lo mantiene todavía alejado de su mejor versión, pero Hidalgo tiene claro que un futbolista de su perfil es el mejor as en la manga para cambiar el ritmo de los partidos y lo ha elevado al frente de la rotación de revulsivos para rodarlo lo antes posible. No hay tiempo que perder.

2-Sobrevivir y adaptarse

El regreso del Dépor a Primera supone los pasos iniciales en la máxima categoría para muchos futbolistas, pero también para el técnico de Granollers. Además de tener que contrarrestar una mayor calidad de los rivales a los que se enfrenta, también se encontrará con estrategas de élite en los banquillos. Acertar en la dirección de campo es fundamental en este tipo de partidas de ajedrez y en Getafe Hidalgo dejó su primer gran movimiento ganador.

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Necesitó del tiempo muerto que ofreció la pausa de hidratación después de 30 minutos en los que tan agobiante estaba siendo el calor que golpeaba el Coliseum como la presión del Getafe. No habían pasado ni 120 segundos desde el pitido inicial cuando el Dépor ya había caído en la trampa de Bordalás y había encajado el primer tanto, anulado por fuera de juego. Todo cambió tras los tragos de agua. Ajustó piezas, reubicó a Mario Soriano y el equipo blanquiazul empezó a fluir hasta el punto de irse al descanso lamentando no haber abierto el marcador. Y su mano volvió a notarse en el tramo final, después de que ambos técnicos mostraran sus cartas, con el cuadro herculino reponiéndose del gol encajado y terminando con opciones de llevarse el encuentro.

3-Quagliata vuela solo

Después de ser una de las revelaciones del curso pasado, Quagliata tenía por delante un doble desafío en este inicio de campaña. El primero era demostrar que, después de unas primeras apariciones en la élite sin demasiada suerte en Países Bajos e Italia, estaba capacitado para rendir en la máxima categoría y hacerlo además con la presión de la competencia que supone el fichaje de Angeliño. El segundo, hacer todo esto sin contar con el apoyo de Yeremay. Su buen entendimiento con el canario fue una de las claves ofensivas del Dépor en la categoría de plata y siempre que faltó lo echó en falta. También en las primeras jornadas de la presente Liga, en las que nunca dejó de intentarlo, pero se encontró a menudo demasiado solo.

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Poco a poco, Giaco va entendiendo su rol en la nueva estructura que propone Hidalgo, “tenemos jugadores con mucho pie por dentro y eso nos permite darle vuelo a los laterales”, adaptándose a un modelo que le exige aparecer más que estar, como venía ocurriendo recientemente cuando le tocaba ser carrilero. En Getafe supo ser paciente y llegar en el momento justo para ser indetectable, convirtiéndose en una de las principales armas del equipo y disfrutando de dos grandes ocasiones.

4-Aubameyang es un atajo

El gabonés sigue empeñado en convertir a todos los escépticos que siguen esperando que el DNI le pase factura. Cinco partidos consecutivos marcando y la sensación de que ni siquiera necesita estar completando su mejor encuentro para ver portería. No tuvo una tarde fácil en el Coliseum, vigilado de cerca por Djené, que lo obligó en muchas ocasiones a alejarse del centro y buscar zonas despejadas en la banda, desde donde tampoco paró de producir (Quagliata mandó al limbo un centro medido suyo al segundo palo).

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Y es que Auba está siendo ahora mismo el principal motivo de que el Dépor esté mostrando un suelo tan alto en el arranque de competición. Más allá de todo lo que aporta a nivel de liderazgo, trabajo y humildad, el delantero es un atajo al gol. Una garantía que te permite acertar por encima de lo que deberías, cuando lo habitual en un equipo que acaba de plantarse en el escalón más alto del fútbol es todo lo contrario.

5-Ambición

Fue precisamente la reacción de Aubameyang justo después de firmar el tanto del empate la que debe enorgullecer al deportivismo y, al mismo tiempo, poner en alerta a toda la Primera División. El gabonés apenas celebró el gol y se fue directo al centro del campo. El Dépor acababa de igualar un partido en el campo de un rival que está disputando competición europea y no era suficiente. Para él ni para nadie.

El vestuario ha recogido el guante de los ambiciosos movimientos de la dirección deportiva en los despachos y el equipo no se conforma nunca con el resultado. Buscó el triunfo hasta el final y las caras de los futbolistas blanquiazules al final del encuentro eran de alegría a medias. De no dar por bueno el punto tras una batalla en la que consideraban que se habían podido llevar los tres. “La sensación en la segunda parte es que nos podíamos haber llevado el partido”, apuntó el capitán Ximo Navarro al final del encuentro.