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Dépor

Teun Gijselhart fue el descarte de Hidalgo para el Getafe - Dépor

El centrocampista neerlandés está teniendo poco protagonismo y tiene opciones de dejar el equipo en las próximas horas

Lucía Dávila
Lucía Dávila
13/09/2026 18:35
Teun Gijselhart y Antonio Hidalgo, durante el Teresa Herrera
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Teun Gijselhart continúa perdiendo peso en la rotación del Deportivo y se quedó fuera de la convocatoria para el partido ante el Getafe. El centrocampista fue el cuarto descarte de Antonio Hidalgo para el encuentro del Coliseum, después de que el regreso de Altimira tras cumplir sanción en La Cerámica obligase al técnico catalán a tomar una nueva decisión entre las numerosas piezas de su plantilla.

La amplitud de la plantilla obliga al preparador blanquiazul a dejar fuera a cuatro futbolistas en cada jornada. A Germán Parreño, Arnau Comas y Dani Barcia, que son los que no entraron en la lista el pasado sábado, se sumó Gijselhart para el choque ante el cuadro azulón. La llegada de Marc Casadó ha añadido una pieza más a una medular con mucha competencia. El catalán vive su primera titularidad en el Coliseum junto a Mario Soriano y Amatucci en el centro del campo, mientras que Villares y Riki esperan en el banquillo. En este escenario, el neerlandés ha quedado como la última opción para Hidalgo después de ser el primer fichaje del club coruñés este verano tras llegar procedente del De Graafschap y firmar hasta 2030, aunque cuenta con ficha del Fabril.

Su participación en este inicio de Liga se reduce a un total de 26 minutos disputados frente al Valencia. No tuvo participación ante Elche, Málaga ni Villarreal y tampoco llegará su oportunidad ante el Getafe. Además, la COPE informó en la previa del duelo que el Deportivo busca una salida para el centrocampista y que estaría cerca de marcharse cedido para disponer de los minutos que no encontrará en A Coruña. De esta manera, con mercados todavía abiertos, su salida podría cerrarse en los próximos días.

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