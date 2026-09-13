Previa | Test de madurez en el Coliseum

Lorenzo Amatucci ejecuta un pase largo en el Deportivo-Valencia de la tercera jornada en Riazor | Quintana

Son días de vino y rosas para el Dépor, que afronta el carrusel de tres partidos en ocho días antes del parón internacional con la tranquilidad de haber empezado el curso de forma notable y sin la urgencia de tener deberes que resolver, para que los 20 días sin fútbol que se avecinan no se hagan todavía más largos de lo que ya serán. Pero mal haría el equipo blanquiazul en confiarse y regalarse los oídos ante los elogios de propios y extraños, porque ese sería el primer paso para llevarse un revolcón esta tarde ante el Getafe.

El conjunto azulón, dirigido por José Bordalás, es desde hace años ese grupo que se aprovecha de todos los rivales que consideran que la Primera División permite días amables. No siempre da la sensación de ser mejor que el equipo que tiene enfrente, pero a menudo se las arregla para no ser peor y, sobre todo en casa, para encargarse de penalizar cualquier error. El técnico es un firme creyente de la máxima que reza que, para estar cerca de ganar un partido, lo primero es intentar no perderlo tú mismo.

Y son este tipo de encuentros los que ponen a prueba la madurez de un proyecto todavía en ciernes como el del Deportivo. Que va a más y ha respondido ante sus iguales, también en un escenario con brillo como La Cerámica, pero al que ahora le toca responder en uno de esos días en los que quizá no sea tan agradecido ni tan vistoso actuar. Cuando los focos apuntan a otros campos y en el que toca jugar está lleno de emboscadas. El Coliseum lleva años enseñándole a todos sus huéspedes que la élite también tiene sus momentos de barro, por muy bañado en oro que esté. “Cada uno tiene su manera de ver el fútbol, pero esto va de sacar rendimiento y Bordalás lo hace. Los técnicos que venimos de abajo tenemos que mirarnos en entrenadores como él”, apuntaba en la previa un Antonio Hidalgo que camufla entre las líneas del elogio una idea opuesta a lo que propone el alicantino.

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Ajustando piezas

Duelos y concentración fue la palabra más repetida por el preparador deportivista en la previa. Es consciente de que no le espera un paseo por el parque para alcanzar la quinta jornada consecutiva sin perder y que quizá exija también un nuevo giro en su plan. Ese matiz tiene nombre y apellido: Marc Casadó. El catalán presentó su candidatura al once en Villarreal y lo único que puede frenar su titularidad es la precaución que se quiera tener con él después de una pretemporada atípica en Barcelona.

Porque el regreso de Alti tras su sanción no parece modificar el resto del plan, que pasa por seguir explorando la vía del balón, juntando a cuatro peloteros que escolten a la pareja formada por el internacional de nuevo cuño Bil Nsongo y un Aubameyang que se ha convertido por méritos propios en la sensación del inicio de temporada.

También en ataque tiene el Geta sus argumentos más poderosos. Unal ha respondido a las expectativas en el regreso y forma junto al uruguayo Satriano una dupla autosuficiente que se las arregla para hacer sufrir a las defensas rivales con poco más que un balón dividido. Más problemas tiene Bordalás en defensa, donde pierde a Femenías por lesión y a Zaid Romero, expulsado ante el Celta el pasado lunes. Todo para dificultar más un inicio de Liga irregular tras clasificarse para la Conference, lo que en el caso del Getafe suele significar que está más cerca de hacerle pasar una mala tarde a cualquiera que se atreva a pensar que es un rival asequible.