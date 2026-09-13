Hidalgo: "Tuvimos ocasiones de todos los colores para llevarnos la victoria"

José Bordalás y Antonio Hidalgo se saludan antes del encuentro EFE

Antonio Hidalgo valoró el empate ante el Getafe (1-1) como un punto trabajado en un campo complicado, aunque reconoció que el Deportivo tuvo que mejorar tras un inicio en el que no encontró su sitio. El técnico blanquiazul destacó la capacidad de reacción de su equipo y las numerosas ocasiones generadas en la segunda parte, suficientes, a su juicio, para haber podido llevarse la victoria.

Valoración. “Sensación de venir a un campo complicado. Aquí pasan muchas cosas. Nuestro inicio no ha sido nada bueno. Hasta la pausa de hidratación no hemos estado cómodos. Estábamos imprecisos y no encontrábamos ventajas. Hemos movido alturas y ya nos hemos establecido en campo contrario. Tuvimos ocasiones de todos los colores. Luego te pones por detrás en un estadio como este. Hemos tenido ocasiones para llevarnos la victoria. Esto va de sumar y es uno más”.

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Capacidad de reacción. “Hemos estado más cómodos y mejor posicionados después de la pausa. Les hemos metido en su campo y hemos podido marcar. Ellos también tienen la del larguero”.

Sabor de boca. “Me voy con la sensación de que hemos sufrido mucho y también de que hemos tenido mucho volumen de llegadas en la segunda parte. Quagliata, Mario, Luismi, Bil, Zaka de cabeza… son ocasiones suficientes para llevarte el partido. Ellos han hecho un gran trabajo y nos han estresado mucho con balones al área”.

Casadó. “Su pretemporada ha sido rara. Estaba entrenando un poco aparte y poco a poco cogerá la forma. Ha hecho un gran trabajo”.

Aubameyang. “Es un espectáculo, pero me quedo con pequeñas cosas como su regreso al final del partido. Eso habla del compromiso que tiene. Le seguiremos empujando para que siga a este nivel. Yo recuerdo cuando tenía 37 años y yo ya estaba retirado… tiene un físico bestial”.

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La pausa. “Con la baja de Andrés teníamos la duda de quién iba a actuar en la izquierda en esa línea de cinco. Estábamos empeñados en encontrar el hombre por dentro y no había espacio en inicio. Hemos tenido pérdidas. Luego modificamos la estructura y hemos atraído más. Nos ha ayudado a establecernos en campo rival”.

Yeremay. “Tiene una evolución grande. Ha hecho una pretemporada diferente al resto, con poco volumen. Poco a poco se va encontrando. Es diferencial y nos va a tener que dar mucho durante el año. Está motivado y yo estoy muy contento con su trabajo sin balón. Con él nos da uno para uno y desmarques. Poco a poco iremos viendo su mejor versión. Estamos encantados con su trabajo”.

Doble cambio parado después del gol. “La idea era modificar la estructura. Poner gente más abierta con Adama y cambiar la idea de inicio también con Angeliño. Vi que el equipo estaba bien y estaba creando ocasiones”.

Teun. “Hemos decidido dejarlo fuera de la convocatoria. Hemos hablado de la cantidad de opciones que tenemos en esa posición. Creíamos que no era necesario traer a otro jugador más para esa zona del campo”.

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Invictos. “Nos da confianza. Sabemos que tenemos que mejorar para seguir sumando, especialmente de tres. Lo valoramos mucho porque sabemos de la dificultad. Ahora tocan dos partidos seguidos con nuestra gente y esperemos que eso nos dé un plus más”.