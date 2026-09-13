Hidalgo no agota las balas en una semana de tres partidos

Yeremay durante el Getafe-Dépor Fernando Fernández

Antonio Hidalgo dio la sorpresa en el Coliseum. No por el descarte de un Gijselhart que se quedó fuera de la lista de convocados, ni tampoco por el once elegido, en el que se estrenó Marc Casadó, sino por no agotar los cambios en el primer partido de los tres que tiene que afrontar el Deportivo en esta semana. Porque después del encuentro de esta tarde, los blanquiazules todavía tienen por delante la visita del Sevilla (miércoles a las 19.00 horas) y del Betis (domingo a las 18.30 horas).

El conjunto coruñés fue capaz de salir del estadio del Getafe invicto y esa fue la mejor de las noticias. Sobre todo después de una primera media hora en la que los blanquiazules firmaron los peores minutos de la temporada. Todo cambió tras la pausa de hidratación y, aunque el Dépor fue asentándose en el encuentro, todo parecía indicar que, tras el descanso, el primer cambio no tardaría en llegar. De hecho, todas las miradas parecían apuntar a la banda derecha, en la que la dupla Ximo Navarro-Lucas Noubi estaba sufriendo de lo lindo. No fue así e Hidalgo se mantuvo firme en su decisión de alinear a los once jugadores titulares.

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Así fue que la primera sustitución no llegó hasta el minuto 62: Marc Casadó por Adama Traoré. El mediocentro catalán ya había avisado el pasado miércoles en su presentación de que todavía no estaba a su mejor nivel físico, así que el preparador blanquiazul le brindó una hora en su estreno como titular.

Doble y último

Solo nueve minutos después de dar entrada a Adama y con el 1-0 todavía en el marcador, Antonio Hidalgo buscó agitar el encuentro con un doble cambio: Eddahchouri y Yeremay, por Luismi y Bil. Le salió bien al estratega catalán, pues fue el extremo canario el que botó el centro que acabó en el gol de Aubameyang.

No obstante, en un fútbol en el que las cinco sustituciones se han convertido casi en una obligación, Hidalgo hizo justo lo contrario en el Coliseum. Realizó solo tres y dejó hasta dos ventanas sin utilizar, una decisión tan poco habitual como significativa.

Con otro partido a la vuelta de la esquina, la gestión de los minutos pasa ahora al primer plano. Porque la sorpresa de hoy no fueron las tres sustituciones que eligió Antonio Hidalgo, sino las dos que dejó sin hacer.