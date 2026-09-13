Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Hidalgo no agota las balas en una semana de tres partidos

El técnico de Granollers solo realizó tres cambios y dejó hasta dos ventanas sin utilizar

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/09/2026 22:24
Yeremay durante el Getafe-Dépor
Yeremay durante el Getafe-Dépor
Fernando Fernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Antonio Hidalgo dio la sorpresa en el Coliseum. No por el descarte de un Gijselhart que se quedó fuera de la lista de convocados, ni tampoco por el once elegido, en el que se estrenó Marc Casadó, sino por no agotar los cambios en el primer partido de los tres que tiene que afrontar el Deportivo en esta semana. Porque después del encuentro de esta tarde, los blanquiazules todavía tienen por delante la visita del Sevilla (miércoles a las 19.00 horas) y del Betis (domingo a las 18.30 horas).

El conjunto coruñés fue capaz de salir del estadio del Getafe invicto y esa fue la mejor de las noticias. Sobre todo después de una primera media hora en la que los blanquiazules firmaron los peores minutos de la temporada. Todo cambió tras la pausa de hidratación y, aunque el Dépor fue asentándose en el encuentro, todo parecía indicar que, tras el descanso, el primer cambio no tardaría en llegar. De hecho, todas las miradas parecían apuntar a la banda derecha, en la que la dupla Ximo Navarro-Lucas Noubi estaba sufriendo de lo lindo. No fue así e Hidalgo se mantuvo firme en su decisión de alinear a los once jugadores titulares.

Aubameyang celebra su gol ante el Getafe

Crónica | Nadie le gana al Deportivo (1-1)

Más información

Así fue que la primera sustitución no llegó hasta el minuto 62: Marc Casadó por Adama Traoré. El mediocentro catalán ya había avisado el pasado miércoles en su presentación de que todavía no estaba a su mejor nivel físico, así que el preparador blanquiazul le brindó una hora en su estreno como titular.

Doble y último

Solo nueve minutos después de dar entrada a Adama y con el 1-0 todavía en el marcador, Antonio Hidalgo buscó agitar el encuentro con un doble cambio: Eddahchouri y Yeremay, por Luismi y Bil. Le salió bien al estratega catalán, pues fue el extremo canario el que botó el centro que acabó en el gol de Aubameyang.

No obstante, en un fútbol en el que las cinco sustituciones se han convertido casi en una obligación, Hidalgo hizo justo lo contrario en el Coliseum. Realizó solo tres y dejó hasta dos ventanas sin utilizar, una decisión tan poco habitual como significativa.

Con otro partido a la vuelta de la esquina, la gestión de los minutos pasa ahora al primer plano. Porque la sorpresa de hoy no fueron las tres sustituciones que eligió Antonio Hidalgo, sino las dos que dejó sin hacer.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Yeremay durante el Getafe-Dépor

Hidalgo no agota las balas en una semana de tres partidos
Bea Arrizado
Aubameyang celebra con Giménez el tanto del Deportivo en Getafe

Aubameyang amenaza el récord de Bebeto y Lucas Pérez
Lucía Dávila
HSG036JWwAIVwI8

Bordalás: "Miro la plantilla y el banquillo del Deportivo y estamos en desventaja"
Dani Fernández
Bordalás e Hidalgo en el Getafe-Dépor

Hidalgo: "Tuvimos ocasiones de todos los colores para llevarnos la victoria"
Dani Fernández