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Dépor

Getafe-Deportivo, en directo | En juego ya el encuentro en el Coliseum (0-0)

El conjunto blanquiazul busca mantener su condición de invicto 

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/09/2026 17:23
Aubameyang en el Getafe-Dépor
Aubameyang en el Getafe-Dépor
Fernando Fernández
Getafe
-0-0-
Deportivo
Descanso

Quagliata, cerca del gol

Giacomo Quagliata fue el jugador más activo ofensivamente del conjunto blanquiazul.

Quagliata en el Getafe-Dépor
Quagliata en el Getafe-Dépor
Fernando Fernández
Descanso

Final de la primera parte

El 0-0, lo mejor de una primera mitad en la que el Deportivo no ha conseguido encontrar su mejor versión, a pesar de que el Getafe no ha conseguido perforar la meta defendida por Leo Román.

45'

Tres minutos de añadido

La primera mitad entra ya en el tiempo de añadido, mientras el Dépor parece asentarse de forma tímida en el partido.

42'

Amarilla para Enes Ünal

Cartulina amarilla para el delantero azulón por un codazo en la cara a Marc Casadó.

41'

¡La tuvo el Dépor!

Evitó David Soria que la mejor jugada del conjunto blanquiazul acabase en gol. Mario Soriano sorteó la presión de los azulones, combinó con Luismi Cruz y este le filtró un pase al '21' para dejarlo solo ante Soria, aunque demasiado escorado. 

39'

Parada de David Soria

Disparo potente de Quagliata desde el flanco izquierdo que detiene el meta del Getafe.

34'

Primera llegada del Dépor

Gran jugada individual de Bil Nsongo, que recibió de espaldas a la portería, la bajó, recortó y abrió a banda derecha para un Aubameyang que se precipitó y su centro se marchó largo.

32'

Le cuesta al Dépor

El conjunto blanquiazul no es capaz de enlazar posesiones, mientras el Getafe apuesta por un juego directo que le permite pisar de forma continua campo rival.

27'

Amarilla para Noubi

Entrada del central belga sobre Iván Azón que le cuesta la tarjeta amarilla. No está bien el Deportivo. Los blanquiazules todavía no han sido capaces de pisar el área rival.

26'

Azón ve la tarjeta amarilla

Quiso salir Ximo Navarro en conducción, pero el delantero del Getafe lo frenó con un agarrón y vio la cartulina amarilla.

24'

Saque de esquina para el Getafe

Noubi sigue sin encontrarse cómodo y ahora regala un córner el conjunto azulón. 

18'

Nuevo intento de Azón

No necesita demasiados toques el Getafe para pisar área rival. Azón volvió a intentarlo con un disparo que se le marchó desviado. 

14'

Sufre el Dépor

Llega el Getafe con facilidad al área de Leo Román ante un Dépor que no logra entrar en el partido.

9'

Nuevo error de Noubi

A punto de robarle la cartera Azón a Noubi. El central belga ha iniciado el partido con varias desconexiones que le han costado algún que otro susto a la afición deportivista.

5'

El Getafe, con más ritmo

El Getafe es el equipo que pone el peligro, mientras el Dépor trata de enlazar posesiones que le permitan asentarse en el partido.

2'

Gol anulado al Getafe

Error en la salida de balón de Noubi, que entregó directamente el esférico al rival. Iván Azón, que rompió entre los centrales, recibió y perforó la meta defendida por Leo Román, pero el delantero había caído en fuera de juego.

1'

¡Arranca el encuentro!

Posesión para el Deportivo, que busca mantener el gran inicio de temporada que le permite afrontar la jornada 5 con ocho puntos en su casillero.

Previa

Jugadores al césped

Ya saltan los 22 protagonistas al terreno de juego. Falta un minuto para que arranque el encuentro. El Deportivo busca mantener su condición de invicto.

Previa

Primer triunfo del Fabril

Esta tarde ha llegado la primera victoria de la temporada del filial blanquiazul. El conjunto dirigido por Manuel Pablo remontó a la Ponferradina con un doblete de Guerrero.

Previa

Las bienvenidas envenenadas del Getafe

Ninguno de los últimos diez recién ascendidos a Primera ha conseguido ganar en el Coliseum.

Previa

Afición presente

A pesar de que el Getafe no puso entradas a disposición del Deportivo por las obras en la grada visitante, la afición blanquiazul no se perderá el partido.

Afición del Dépor en Getafe
Afición del Dépor en Getafe
Fernando Fernández
Previa

Hidalgo, preparado

En la comparecencia de prensa previa al duelo ante el Getafe, Antonio Hidalgo reconoció tener claro el partido que se van a encontrar: "Habrá muchos duelos, nos esperan 90 minutos con muchas complicaciones, mucha amenaza a la última línea, jugadores picando al espacio... hay que saber controlarlo".

Previa

Calentamiento

Casadó, que hoy se estrena como titular, ya calienta sobre el verde del Coliseum.

Casadó en el calentamiento previo del Getafe-Dépor
Casadó en el calentamiento previo del Getafe-Dépor
Fernando Fernández
Previa

Bordalás y sus elogios hacia el Dépor

En la rueda de prensa previa al encuentro de esta tarde, José Bordalás alabó el mercado de fichajes del Deportivo: "Es un histórico, con una magnífica afición, que ha hecho unas incorporaciones increíbles de jugadores de mucho nivel, un club con un poder económico también importante".

Previa

Ya hay once titular del Deportivo

Se quedan fuera de la convocatoria Germán Parreño, Dani Barcia, Arnau Comas y Teun Gijselhart.

Previa

Test de madurez en el Coliseum

El Getafe de Bordalás pone a prueba el buen inicio del Deportivo. Esta es la previa del encuentro que arranca en una hora.

Previa

El once de Bordalás

Estos son los once futbolistas elegidos por el técnico del Getafe.

Previa

Todo preparado en el Coliseum

¡Buenas tardes! Falta poco más de una hora para que comience el encuentro entre Getafe y Deportivo. Y como siempre, podrás seguirlo con nosotros.

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