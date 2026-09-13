Getafe-Deportivo, en directo | En juego ya el encuentro en el Coliseum (0-0)
El conjunto blanquiazul busca mantener su condición de invicto
Quagliata, cerca del gol
Giacomo Quagliata fue el jugador más activo ofensivamente del conjunto blanquiazul.
Final de la primera parte
El 0-0, lo mejor de una primera mitad en la que el Deportivo no ha conseguido encontrar su mejor versión, a pesar de que el Getafe no ha conseguido perforar la meta defendida por Leo Román.
Tres minutos de añadido
La primera mitad entra ya en el tiempo de añadido, mientras el Dépor parece asentarse de forma tímida en el partido.
Amarilla para Enes Ünal
Cartulina amarilla para el delantero azulón por un codazo en la cara a Marc Casadó.
¡La tuvo el Dépor!
Evitó David Soria que la mejor jugada del conjunto blanquiazul acabase en gol. Mario Soriano sorteó la presión de los azulones, combinó con Luismi Cruz y este le filtró un pase al '21' para dejarlo solo ante Soria, aunque demasiado escorado.
Parada de David Soria
Disparo potente de Quagliata desde el flanco izquierdo que detiene el meta del Getafe.
Primera llegada del Dépor
Gran jugada individual de Bil Nsongo, que recibió de espaldas a la portería, la bajó, recortó y abrió a banda derecha para un Aubameyang que se precipitó y su centro se marchó largo.
Le cuesta al Dépor
El conjunto blanquiazul no es capaz de enlazar posesiones, mientras el Getafe apuesta por un juego directo que le permite pisar de forma continua campo rival.
Amarilla para Noubi
Entrada del central belga sobre Iván Azón que le cuesta la tarjeta amarilla. No está bien el Deportivo. Los blanquiazules todavía no han sido capaces de pisar el área rival.
Azón ve la tarjeta amarilla
Quiso salir Ximo Navarro en conducción, pero el delantero del Getafe lo frenó con un agarrón y vio la cartulina amarilla.
Saque de esquina para el Getafe
Noubi sigue sin encontrarse cómodo y ahora regala un córner el conjunto azulón.
Nuevo intento de Azón
No necesita demasiados toques el Getafe para pisar área rival. Azón volvió a intentarlo con un disparo que se le marchó desviado.
Sufre el Dépor
Llega el Getafe con facilidad al área de Leo Román ante un Dépor que no logra entrar en el partido.
Nuevo error de Noubi
A punto de robarle la cartera Azón a Noubi. El central belga ha iniciado el partido con varias desconexiones que le han costado algún que otro susto a la afición deportivista.
El Getafe, con más ritmo
El Getafe es el equipo que pone el peligro, mientras el Dépor trata de enlazar posesiones que le permitan asentarse en el partido.
Gol anulado al Getafe
Error en la salida de balón de Noubi, que entregó directamente el esférico al rival. Iván Azón, que rompió entre los centrales, recibió y perforó la meta defendida por Leo Román, pero el delantero había caído en fuera de juego.
¡Arranca el encuentro!
Posesión para el Deportivo, que busca mantener el gran inicio de temporada que le permite afrontar la jornada 5 con ocho puntos en su casillero.
Jugadores al césped
Ya saltan los 22 protagonistas al terreno de juego. Falta un minuto para que arranque el encuentro. El Deportivo busca mantener su condición de invicto.
Primer triunfo del Fabril
Esta tarde ha llegado la primera victoria de la temporada del filial blanquiazul. El conjunto dirigido por Manuel Pablo remontó a la Ponferradina con un doblete de Guerrero.
Las bienvenidas envenenadas del Getafe
Ninguno de los últimos diez recién ascendidos a Primera ha conseguido ganar en el Coliseum.
Afición presente
A pesar de que el Getafe no puso entradas a disposición del Deportivo por las obras en la grada visitante, la afición blanquiazul no se perderá el partido.
Hidalgo, preparado
En la comparecencia de prensa previa al duelo ante el Getafe, Antonio Hidalgo reconoció tener claro el partido que se van a encontrar: "Habrá muchos duelos, nos esperan 90 minutos con muchas complicaciones, mucha amenaza a la última línea, jugadores picando al espacio... hay que saber controlarlo".
Calentamiento
Casadó, que hoy se estrena como titular, ya calienta sobre el verde del Coliseum.
Bordalás y sus elogios hacia el Dépor
En la rueda de prensa previa al encuentro de esta tarde, José Bordalás alabó el mercado de fichajes del Deportivo: "Es un histórico, con una magnífica afición, que ha hecho unas incorporaciones increíbles de jugadores de mucho nivel, un club con un poder económico también importante".
Ya hay once titular del Deportivo
Se quedan fuera de la convocatoria Germán Parreño, Dani Barcia, Arnau Comas y Teun Gijselhart.
Test de madurez en el Coliseum
El Getafe de Bordalás pone a prueba el buen inicio del Deportivo. Esta es la previa del encuentro que arranca en una hora.
El once de Bordalás
Estos son los once futbolistas elegidos por el técnico del Getafe.
Todo preparado en el Coliseum
¡Buenas tardes! Falta poco más de una hora para que comience el encuentro entre Getafe y Deportivo. Y como siempre, podrás seguirlo con nosotros.