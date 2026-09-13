El 1x1 del Dépor en Getafe: Soriano juega, Auba sigue matando

Once del Dépor en Getafe FERNANDO FERNÁNDEZ

Leo Román (5): Correcto. No tuvo demasiado trabajo el portero balear, que paró lo que era parable y trató de participar siempre con atrevimiento en la salida de balón. No pudo hacer nada en el gol.

Ximo (5): Exigido. Le está costando mucho cerrar su banda en este inicio de curso. Sufre en defensa incluso contra futbolistas menos habilidosos, aunque siempre se las arregla para competir.

Noubi (4): Descentrado. Estuvo fuera del partido desde los primeros minutos. Tuvo errores graves en salida de balón y muy pocas veces llegó a tiempo para ir a los duelos con los delanteros locales.

Giménez (7): Gigante. Tuvo que defender lo suyo y lo de Noubi. El uruguayo está acostumbrado a este tipo de escenarios en los que se nota que disfruta protegiendo su área. Sigue mandando.

Quagliata (7): Incansable. El italiano no se cansó de subir la banda y fue durante muchos minutos el principal argumento defensivo del equipo coruñés. Controló bien su banda y acabó a buen nivel.

Amatucci (4): Superado. Sin ninguna duda, el peor partido del italiano desde que llegó al Dépor. No logró sacudirse la presión del Getafe, apenas entró en juego y perdió la carrera y la marca en el gol del Getafe.

Casadó (5): Carácter. Se estrenó como titular en un partido complicado para los centrocampistas blanquiazules, pero demostró que no se amilana en escenarios de máxima exigencia.

Luismi Cruz (6). Cerca. El andaluz volvió a completar un buen partido participando mucho en la circulación de la pelota. Solo le faltó algo de acierto en los metros finales, para poder marcar.

Aubameyang (8): Enrachado. Cinco goles en cinco partidos para el gabonés, que sigue siendo una garantía para el Dépor. Trabajó y cayó con criterio a la banda, aunque estuvo donde tenía que estar.

Bil Nsongo (6): Obrero. Continúa sin marcar, continúa siendo imprescindible para el equipo. No se lo piensa ni un segundo cuando toca ir a la guerra por cualquier balón y siempre participa con criterio.

EL MEJOR | Mario Soriano (9): Renacido. Al madrileño le estaba costando en este inicio de temporada brillar como lo había hecho en la categoría de plata. Pero en Getafe regresó el mejor Mario Soriano. En un partido en el que al equipo le estaba costando tener la pelota, Hidalgo lo retrasó a la base y el Joker comenzó a sembrar el caos. Recuperó el timón y se adueñó del encuentro para controlarlo a su antojo. Fue clave acelerando para el gol del empate y completó por primera vez el partido.

Los cambios

Adama (5): Amenazó constantemente con su velocidad en la banda derecha.

Yeremay (5): Sigue lejos de su mejor nivel, pero firmó la asistencia a Aubameyang.

Eddahchouri (5): Refrescó el ataque y tuvo opciones en el área a las que no llegó por poco.