Crónica | Nadie le gana al Deportivo (1-1)

Aubameyang celebra su gol ante el Getafe FERNANDO FERNÁNDEZ

Suma y sigue el Deportivo, que con el Barcelona es el único equipo que no ha perdido en las cinco jornadas que se han jugado de Liga. El noveno punto llegó en Getafe con la quinta diana de Aubemayang, puntual de nuevo a su cita con el gol, y con una dulce sensación porque el equipo tuvo arrestos y, sobre todo, fútbol para resolver los problemas que le fue planteando el partido, el más complicado de resolver el gol del rival con menos de un tercio de partido por disputar. En ese momento el Deportivo tuvo orgullo y soluciones para lanzarse a por el empate, conseguirlo y quedarse cerca de la victoria.

Todo sucedió en un partido rico en matices y que da la razón a quienes se quejan de que las pausas de hidratación cambian el fútbol que hemos conocido y se convierten en un tiempo en el que los entrenadores pueden modificar el curso de los partidos. Igual hay que pillarle la gracia al asunto, sobre todo cuando favorece tal y como se evidenció en el primer parón. Antonio Hidalgo ya había maniobrado varias veces para retocar cuestiones referidas al santo grial del fútbol actual: la salida de balón ante una presión adelantada. En esa tesitura puso el partido el Getafe, que sale a los partidos siempre enchufado. Se sabe y se advierte, se alude a que los partidos contra ellos son una batalla y al final lo que se apreció en los primeros minutos es que el Deportivo se presentó a litigar en una guerra con una sobredosis de trankimazin. Adocenado, pródigo en imprecisiones, dominado, el equipo se mantuvo en el partido como pudo. “Hay que sufrir cuando estamos mal”, fueron las primeras palabras que Hidalgo les dijo a sus futbolistas en el paréntesis que cambió el devenir del partido.

El Deportivo padeció porque no encontró salidas cuando el rival le encimaba, pero sobre todo por sus propios y groseros errores. Noubi cometió el primero, cuando el equipo parecía desperezarse y el Getafe ya tenía velocidad de crucero. El central belga se gustó con balón hasta que le apretaron tanto que se lo entregó al contrario. Todo acabó en un gol anulado a Azón porque en el otro flanco de la defensa, Giménez, que tiene muchos tiros pegados, dio a tiempo los dos pasos necesarios para dejar en fuera de juego al exdelantero del Zaragoza.

El susto no alteró al Deportivo, incapaz de encontrar soluciones a los muchos problemas que le planteaba el partido y, sobre todo, de encontrar rutas para que el balón llegase a sus delanteros. Hidalgo había diseñado un once en el que entraba Casadó por Riki y la maniobra le obligo a reestructurar el centro del campo, así que de inicio dibujó una especie de cuadrado por dentro. No fue precisamente mágico el cuadrado. Amatucci y Casadó conectaban con la zaga, Luismi Cruz y Mario Soriano, con la delantera. La ausencia de Riki y la entrada del recién llegado del Barcelona enviaron al 21 a una altura que le alejó del manejo de la pelota. Y la luz no se prendió. Hidalgo tomó decisiones, operó sobre lo que sucedía y en cada una de sus decisiones mejoró al equipo. Quizás con la primera no tanto como con la segunda. Pero sentó unas bases cuando ancló un trivote con Casadó más retrasado y Soriano y Amatucci en los flancos. Luismi apoyaba, pero más abierto que de inicio. Todavía se sufría porque Satriano era indetectable y el Getafe no dejaba de empujar. Y ahí el calor y la solana a orillas de la M-45 ayudaron a detenerlo todo y virar el partido.

Ese último cuarto de hora antes del descanso mostró a otro Deportivo. Hidalgo había empezado a encontrar la solución al sudoku que le había planteado Bordalás. Se mantuvo fiel al trío de centrocampistas que había pergeñado, pero retocó la salida de balón con soluciones para que la pelota saliese a través de los interiores (Amatucci y Soriano), que bajaban lo que fuese preciso para darle fluidez al juego y desactivar las emboscadas del rival. De pronto todo fluyó, se encontró la profundidad y se propiciaron dos llegadas de Quagliata, las primeras opciones de gol deportivistas. Y todavía, antes del descanso llegó la más clara, que nació y acabó en Mario Soriano. El meta David Soria sostuvo ahí al Getafe.

Ocurre que el fútbol se juega contra un rival, que también piensa y busca sus propias herramientas. Las del Getafe ya se sabe que son de excelente rendimiento y una de ellas tiene que ver con su capacidad para explotar las acciones de estrategia. Un córner botado por Mojica encontró, tras una marea de maniobras de distracción, a Gudelj en el segundo palo. El experto zaguero serbio colocó de cabeza la pelota en la zona de la verdad y allí Mario Martín remató al larguero. La acción sucedió a los ocho minutos de regresar del descanso y alertó de un detalle: el Getafe había vuelto a salir al partido mejor que el Deportivo.

El técnico blanquiazul volvió a hacer retoques. Retiró del campo a Casadó, que todavía no tiene el depósito de gasolina lleno, y eligió como primer reemplazo a Adama Traoré. La maniobra lanzó un mensaje porque en un momento en el que el equipo estaba encimado por el rival se optó por una sustitución de marcado carácter ofensivo. Pero justo ahí llegó el golpe en una demostración de verticalidad en la que mostró su carácter Ramón Terrats, un futbolista al que en su día aspiró el Deportivo. Djene le colocó un balón en la medular y ahí Terrats hizo una conducción que dejó atrás a Amatucci, le llevó al borde del área a conectar con Azón y trazar una pared que le dejó ante el gol. Marcó el Getafe y todo tenía que cambiar. Hidalgo hizo dos cambios previsibles. Eddahchouri entró por Bil, Yeremay lo hizo por Luismi.

Y de nuevo llegó el tiempo de hidratar cuerpos e ideas.

El Getafe se plegó abrigado por sus dos líneas de cuatro y Bordalás quiso darle piernas a la primera línea de presión con Francho en el lugar de Azón. El Deportivo se rebeló contra la derrota y tomó el mando. Faltaba además él. Apenas había tocado bola en el partido, apareció un par de veces para enganchar en la mediapunta. Aubameyang pasaba de puntillas por el Coliseum en un partido donde casi todos sus matices se resolvían varios metros más atrás de su posición. Hasta que nada más regresar de la segunda pausa de hidratación Yeremay percutió, de manera inopinada, por el flanco izquierdo de la zaga del Getafe y sacó un centro al segundo palo. Aubameyang esperaba donde se cuecen los goles y presentó su quinto manjar en cinco partidos.

Con un cuarto de hora por jugar, el partido estaba para el Deportivo. Yeremay armó un par de destrozos entre líneas. En uno de ellos habilitó a Aubameyang, abierto a la derecha y su centro no lo logró aprovechar Eddahchouri en boca de gol. Lo sacó Djene a córner y en el saque de esquina también Giménez estuvo cerca del gol de la victoria. Creía el Deportivo, sufría el Getafe. Pero nada estaba cerrado porque el indomable combo de Bordalás jamás dejó de mirar hacia adelante. Hubo chicha en un final abierto en el que el equipo de Hidalgo quiso ganar, pero también pudo perder. Empató y, por ahora, nadie le ha superado.