Bordalás: "Miro la plantilla y el banquillo del Deportivo y estamos en desventaja"

José Bordalás en la llegada hoy del equipo azulón al Coliseum Getafe CF

José Bordalás se marchó con sabor amargo del empate ante el Deportivo. El técnico del Getafe consideró que su equipo hizo méritos para llevarse la victoria, especialmente por lo mostrado en el primer tramo del encuentro, pero lamentó la falta de tranquilidad en los últimos metros y el bajón tras los cambios. El alicantino también puso el foco en las limitaciones de su plantilla ante un curso con tres competiciones.

Valoración. “Es una pena el punto. En los primeros 20 minutos fuimos superiores y fuimos a por el gol. Nos ha faltado tranquilidad en los últimos metros. El equipo lo ha dado todo pero no me consuela. El punto no me sabe a mucho. Luego reflexiono y pienso en que el Dépor, aunque es un recién ascendido, tiene una plantilla increíble. Con unas incorporaciones de mucho nivel y un muy buen banquillo. Estamos en desventaja”.

El 1x1 del Dépor en Getafe: Soriano juega, Auba sigue matando Más información

Iván Azon. “Ha hecho un gran trabajo sin balón. Lo ha intentado de todas las maneras. Lo he sacado por protegerlo. Estamos muy limitados y me he equivocado al cambiarlo. Con los cambios el equipo ha bajado. No puede ser que en casa nos pongamos por delante y nos consigan empatar. Incluso hemos podido perder el partido. En el cómputo general creo que hemos merecido la victoria”.

Bajón físico. “Han estado jugando los mismos desde el principio de campeonato. Terrats estaba mal de los gemelos, Mangala había que cambiarlo y no pudimos... Igual que Satriano”.

Hidalgo: "Tuvimos ocasiones de todos los colores para llevarnos la victoria" Más información

Escasos de recursos. “Nosotros no tenemos una plantilla como el resto que puede poner un once distinto sin que el equipo lo acuse. La diferencia de plantilla es muy grande. El jueves volverán a jugar muchos jugadores que lo han hecho hoy… va a ser un año muy duro, con tres competiciones”.

Antonio Hidalgo. “La gente que es de fútbol valora mi trayectoria. Se agradece que un colega te reconozca. Yo también lo he felicitado por el ascenso y por este inicio de campeonato. Creo que la gente en general valora mi trabajo por el esfuerzo y por cumplir los objetivos con armas que no siempre son suficientes”.