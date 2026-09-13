Aubameyang amenaza el récord de Bebeto y Lucas Pérez

Aubameyang celebra con Giménez el tanto del Deportivo en Getafe EFE

Aubameyang ya no es solo el nombre más brillante del proyecto del Deportivo. El delantero gabonés se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del regreso blanquiazul a Primera y su último tanto, que permitió al conjunto de Antonio Hidalgo rescatar un punto en el Coliseum, prolongó una racha que ya entra en la historia de la competición. Con el gol del empate ante el Getafe, el punta ha marcado en cada uno de los cinco primeros partidos de la temporada 2026-27, algo que solo había pasado diez veces en toda la historia del torneo.

Para encontrar la última vez que sucedió, hay que echar la vista 17 años atrás, cuando Ibrahimovic lo logró en las filas del Barcelona en el curso 2009-10. Además, en clave blanquiazul, es el tercer deportivista que lo consigue. Aubameyang ya ha dejado atrás a Pahiño en el curso 1954-55 y está a tan solo una jornada de igualar a Pandiani, que paró la cuenta en seis en la campaña 2003-04. Un dato que adquiere todavía más valor al comprobar que ningún otro club cuenta con más jugadores que hayan alcanzado esta racha.

A dos de la racha absoluta

Por otro lado, sin centrarlo en el inicio liguero, el récord absoluto de goles en partidos consecutivos con el Dépor está todavía en manos de Bebeto (1992-93) y Lucas Pérez, que comparten el registro con siete encuentros seguidos viendo portería. El coruñés, que dejó su huella en la temporada 2015-16, tuvo en sus botas la posibilidad de superar esa marca precisamente en el Coliseum, pero no consiguió marcar aquel día. Ni él, ni el Dépor (0-0).

El impacto de Aubameyang, que puede darles caza a ambos si marca en los dos encuentros que quedan antes del parón (Sevilla y Betis), está siendo determinante para el equipo coruñés y, de los nueve tantos que acumulan hasta ahora los blanquiazules, cinco llevan su firma directa, a lo que hay que añadir las dos asistencias que repartió en La Cerámica. Es decir, que más de la mitad de la producción ofensiva del conjunto blanquiazul tiene al gabonés como protagonista, con siete goles generados en cinco partidos.

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Sus números explican la dimensión que está adquiriendo su figura en el regreso del Deportivo a la élite, pero el atacante no solo está cumpliendo dentro del campo, sino que también está sirviendo de ejemplo para todos los que llegan por detrás. “Es una estrella mundial. Todo el mundo sabe el jugador que es. Impresionante la racha en la que está. Intentamos ayudarle lo máximo posible a que consiga goles y aprovecharnos de su momento. Una vez más que marca y ojalá sea cada jornada. Muy contento con su fichaje, es un jugador de muchísimo nivel que nos ha dado mucho. Tiene un físico privilegiado, cuerpo de atleta y entrena muchísimo. Es un ejemplo para todos los jóvenes que entrenan la carrera que tiene. Impresionante desde el día en que llegó. Aprendemos muchísimo de él”, halagó Ximo Navarro tras el duelo ante los azulones.

Ambición colectiva

En sus declaraciones en zona mixta, el lateral también puso en valor la capacidad competitiva mostrada por el Deportivo en un escenario tan exigente como el Coliseum. “Por momentos de la segunda parte sentíamos que podíamos llevarnos el partido. Cuando encadenábamos pases, nos sentíamos seguros con el balón y conseguíamos romper su primera línea. En el gol nos pillan en una acción abierta, sabemos de lo que viven. Hemos seguido remando y conseguido ese gol que nos da un punto. Sabemos que Primera es muy difícil, somos unos recién llegados después de muchos años, pero tenemos buen equipo, hemos empezado bien y tenemos que luchar cada partido. Venir a Getafe, yo que he venido muchas veces, es muy difícil. Cómo compiten y lo difíciles que son. Contentos con el comienzo, pero nos hubieran gustado los tres puntos”, terminó.

En la misma línea se expresó Marc Casadó, que destacó la reacción del equipo después de encajar el gol. “Se han puesto por delante y el equipo ha sabido reaccionar. Salimos con un empate de aquí, muy contentos y toca seguir trabajando para poder seguir sumando puntos durante esta liga. El míster nos ha dado un par de indicaciones que nos han venido muy bien para la segunda parte. Hemos sido un equipo muy serio, que ha sabido competir en un campo complicado y eso es con lo que me quedo. Todos queremos ganar, lo importante es seguir compitiendo al mejor nivel. Las ocasiones acabarán entrando. Hoy las hemos tenido después del empate, no han querido entrar".

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En todo caso, el centrocampista catalán, que se estrenó como titular, anima a mantener los pies en el suelo. "Lo tenemos claro y lo decimos siempre. El primer objetivo es la permanencia y después ya se verá. Tenemos que seguir compitiendo y jugando al máximo nivel para poder asumir los objetivos y, de momento, creo que está siendo así. Hay un grandísimo grupo, club, míster, plantilla… todo el mundo. Un ambiente increíble, un gran nivel en todas las partes y al final eso se demuestra en el campo, lo estamos haciendo de momento y lo importante es seguir trabajando para que siga siendo así”, concluyó el mediocentro.