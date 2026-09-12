Yeremay gana terreno para volver al once del Deportivo

Yeremay salta al campo durante el partido ante el Valencia en Riazor Quintana

Yeremay Hernández empieza a ver cada vez más cerca el momento de recuperar su sitio en el once del Deportivo. El canario continúa con su particular puesta a punto tras un largo periodo condicionado por una pubalgia que arrastró durante prácticamente toda la temporada pasada y, después de ir aumentando progresivamente su participación en las últimas tres jornadas, su regreso a la titularidad está cada vez más cerca de ser una realidad.

Tras dos partidos fuera del grupo y cinco jornadas partiendo desde el banquillo al final del pasado curso, el extremo estuvo disponible para el tramo decisivo en el que el conjunto coruñés logró el volver a Primera, pero una vez conseguido el ascenso matemático, ya se quedó en la grada en la última jornada contra Las Palmas en Riazor, no jugó ningún partido de pretemporada y tampoco la primera jornada ante el Elche.

Su debut en la máxima categoría llegó en La Rosaleda, cuando disputó poco más de un cuarto de hora en la segunda parte. Ante el Valencia en Riazor participó lo mismo que contra el Málaga y en la última jornada en La Cerámica ya entró mucho antes, en el minuto 54, y jugó más de media hora. Aunque todavía lejos de su mejor versión, Yeremay va sumando minutos poco a poco con el objetivo de volver a estar al cien por cien, pero con la cautela necesaria para no verse obligado a tener que frenar otra vez y ser una pieza determinante en el proyecto blanquiazul en la máxima categoría.

En la previa del encuentro ante el Getafe, este domingo a partir de las 18.30 horas en el Coliseum, Antonio Hidalgo habló de cómo se encuentra el canario. “Tanto él como el resto están dando pasos adelante en la preparación. Sobre todo los jugadores que venían con menos ritmo físico. Tenemos que ayudarlo porque sigue siendo diferencial. Esa alegría, ese uno por uno que tiene. Los minutos del otro día me gustaron muchísimo. La competición ha empezado, sigue en buena dinámica y hay que seguir empujando todos para tener esa oportunidad”, explicó.

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Además, el Deportivo afronta ahora tres partidos en ocho días, ya que después de su compromiso en el feudo azulón llega la jornada intersemanal en la que recibirá al Sevilla en Riazor, y apenas cuatro días después el estadio coruñés volverá a abrir sus puertas para dar la bienvenida al Betis. De esta manera, la rotación cobrará gran importancia y el técnico catalán, con toda su plantilla disponible, tendrá que repartir cargas y esfuerzos para afrontar de la mejor manera una semana muy exigente a nivel físico. En este contexto, Yeremay podría ir ganando cada vez más protagonismo y su progresión indica que no tardará en recuperar su puesto en el once titular.