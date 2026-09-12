Mario Soriano busca la fórmula para volver a ser intocable en el Dépor

Mario Soriano, en el partido ante el Valencia Quintana

Fijo, pero no intocable. Estos dos conceptos, que a menudo en el fútbol suelen utilizarse como sinónimos, están diferenciados por un pequeño matiz que puede explicarse ahora mismo con la situación de Mario Soriano en el Dépor. Y puede explicarse bien, de hecho, porque la situación del 21 blanquiazul ha cambiado en este inicio de temporada con respecto al curso pasado, donde sí que, además de lo primero, era también lo segundo. La transición desde una categoría de plata que dominó hasta una Primera División más exigente en lo físico le está cobrando un peaje que, de momento, se traduce en un escenario nuevo para él como deportivista: salir del campo antes de que los partidos se decidan.

No está siendo un mal arranque de campaña el del Joker, que con su dinamismo habitual está colaborando en que el Deportivo sea capaz de encontrar puertas abiertas cuando tiene el balón, sea pasando por él o simplemente sirviendo de señuelo para que sean otros los que participen. Pero esos esfuerzos pasan factura y el primero en notarlo es Antonio Hidalgo. El técnico, que para conseguir el ascenso se agarró a la nueva versión del madrileño como mediocentro, quiere que su adaptación a la máxima categoría sea progresiva y no ha dudado en retirarlo del césped en las cuatro jornadas que el Deportivo ha disputado hasta el momento.

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Soriano no ha terminado ninguno de los cuatro encuentros. Aunque el dato que más llama la atención no es ese de sí o no. Es el momento en el que el preparador deportivista está decidiendo que toca darle relevo. Solo ante el Málaga ha jugado más de 80 minutos y en La Cerámica estaba en la ducha antes de que se cumpliera el 70, algo que no ocurría desde octubre del año pasado en Santander. Fue la única vez que ocurrió la temporada pasada.

No es el madrileño un futbolista al que normalmente retiren del campo los entrenadores cuando hay cosas por decidir. No lo han hecho con frecuencia ninguno de los tres que ha tenido con el Dépor en el fútbol profesional (Idiakez, Gilsanz e Hidalgo). De hecho, la única vez que ha sumado tantas jornadas consecutivas siendo sustituido fue el curso pasado durante el mes de noviembre. Cinco partidos seguidos yéndose del campo antes del pitido final, pero con la particularidad de que el Dépor tenía resueltos o encarrilados todos esos encuentros en la racha de cinco victorias.

Siempre disponible

Y así, mientras busca la fórmula para volver a ser intocable, Mario Soriano sigue aumentando una estadística que lo hace ser especialmente valioso para todos los entrenadores: su disponibilidad. En un fútbol como el actual, donde el ritmo de juego se eleva cada temporada y con él la exigencia física, el centrocampista blanquiazul se ha convertido en un ejemplo de profesionalidad que le permite poder responder siempre que le piden que levante la mano.

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Con su presencia en La Cerámica, el madrileño jugó su partido 117 de Liga de forma consecutiva. 92 es la cuenta todavía creciente desde que regresó al Deportivo (45 de ellos completos), a los que hay que sumar otros 25 con el Eibar en el esprint final del curso que pasó en Ipurua, donde tardó un suspiro en hacerse indispensable para Etxeberria. Como armero, se perdió una única jornada en lo que era su campaña de estreno en el fútbol profesional. Fue en diciembre de 2023 en un duelo con el Andorra.

Han pasado casi tres años desde entonces. Una eternidad en el mundo del fútbol. Y una de las pocas constantes ha sido que Mario Soriano ha estado preparado para salir al césped cada una de las semanas que su equipo ha tenido partido.