Getafe - Deportivo: horario, dónde ver por TV y cómo seguir online el partido de LaLiga EA Sports

Quagliata, durante el partido ante el Villarreal en La Cerámica Fernando Fernández

El Deportivo afronta este domingo (18.30 horas) su tercer desplazamiento de la temporada y visitará al Getafe con el objetivo de mantener la buena racha con la que ha comenzado su regreso a Primera División. Después de la victoria ante el Villarreal en La Cerámica, el conjunto blanquiazul se mantiene invicto en ese inicio de temporada y acude al Coliseum con todos sus futbolistas disponibles y el regreso de Adrià Altimira, que se perdió la última jornada por sanción.

🕘 ¿A qué hora se juega el Getafe- Deportivo?

El Getafe-Deportivo se disputa este domingo 13 de septiembre a partir de las 18.30 horas en el Coliseum. LaLiga fija oficialmente el encuentro a esa hora y dentro de la jornada 5 del campeonato.

Es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en Liga desde la temporada 2017-18.

Partido: Getafe - Deportivo

Getafe - Deportivo Competición: LaLiga EA Sports

LaLiga EA Sports Jornada: 5

5 Fecha: Domingo, 13 de septiembre de 2026

Domingo, 13 de septiembre de 2026 Hora: 18.30 horas

18.30 horas Estadio: Coliseum

📺 ¿Dónde ver por TV el Getafe- Deportivo?

El partido entre el Getafe y el Deportivo podrá verse en directo a través de Movistar LaLiga. El encuentro no se emitirá en abierto, por lo que es necesario tener contratado el servicio con Movistar Plus, ya sea de manera directa o a través de otras plataformas.

Por otro lado, el Getafe-Deportivo también podrá seguirse online a través de Movistar LaLiga, con la emisión disponible en los dispositivos compatibles con la plataforma.

Además, en DXT Campeón se podrá seguir toda la actualidad del encuentro, con la previa, las alineaciones, el desarrollo del partido en directo y toda la información posterior al duelo en el Coliseum.

🔵⚪ El Deportivo busca continuar invicto

Tras el cierre del mercado de fichajes y de que LaLiga diera a conocer el pasado jueves las cifras de los Límites de Coste de Plantillas Deportivas (LCPD) de los equipos de Primera y Segunda División, donde el Deportivo quedó situado como el décimo más alto de la categoría, Antonio Hidalgo afirmó en rueda de prensa que ahora "hay que demostrar en el verde lo que mereces". Además, también insistió en que su equipo en Getafe se encontrará una auténtica batalla llena de duelos y destacó la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos para sacar algo positivo del Coliseum, lo que mantendría al Deportivo invicto en este arranque liguero.