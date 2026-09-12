El Getafe intenta devolver al fútbol a Renato Sanches

Renato Sanches con el Panathinaikos en un partido de Europa League Panathinaikos

El Getafe está dispuesto a darle una nueva oportunidad a Renato Sanches. El conjunto azulón mantiene conversaciones con el centrocampista portugués, actualmente sin equipo después de desvincularse del Paris Saint-Germain, y trata de convencer a uno de los futbolistas que hace una década estaba llamado a dominar el fútbol europeo. El acuerdo todavía no está cerrado, pero el jugador habría dado el visto bueno a recalar en el Nuevo Coliseum, aunque su llegada en términos económicos se antoja complicada. El mercado ordinario terminó, pero su condición de agente libre le permite todavía encontrar destino.

En cualquier caso, el movimiento no tendrá ninguna incidencia en el partido de este domingo, a partir de las 18.30 horas, contra el Deportivo. El Getafe y el conjunto coruñés se enfrentan en el duelo correspondiente a la quinta jornada de Primera, y Renato no será una opción para José Bordalás.

El conjunto madrileño busca completar una plantilla que ha comenzado la temporada con cuatro puntos en cuatro jornadas, que afronta el duelo frente a los coruñeses con una larga lista de bajas, y que además este curso estará en tres competiciones tras superar al Partizan de Belgrado en la previa de la Conference League. El portugués encajaría en un centro del campo necesitado tanto en número como en músculo. El entrenador azulón ya había demandado a la dirección deportiva al menos un jugador para esa demarcación tras las salidas de Luis Milla y Mauro Arambarri este verano y, después de la llegada de Nemanja Gudelj en el último día de mercado, ahora avanzan en la contratación del luso.

A sus 29 años, en su currículum acumula una trayectoria de primer nivel que contrasta con su situación actual. Benfica, Bayern de Múnich, Swansea City, Lille, PSG, Roma y, el más reciente, el Panathinaikos.

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Su última temporada explica en buena medida por qué ahora busca volver a sentirse futbolista. En Grecia disputó catorce partidos de Liga y tres de Copa, con un gol y una asistencia en 680 minutos. No logró hacerse con un papel protagonista y, a su vuelta a la capital francesa, los parisinos decidieron poner fin a su relación, un año antes de lo previsto.

El nombre de Renato Sanches, sin embargo, pesa mucho más que sus últimos registros. En 2016, con apenas 18 años, irrumpió en el estadio da Luz como la última gran promesa del fútbol europeo. Al verano siguiente fichó por el Bayern de Múnich por una cantidad inicial de 35 millones de euros y se marchó directamente a la Eurocopa de Francia con Portugal, escenario en el que terminó de disparar su cotización. Salió como campeón de Europa, elegido mejor joven del torneo y se convirtió en el futbolista más joven en disputar y ganar una final de la Eurocopa.

Aquel Renato parecía destinado a todo. Su potencia física y capacidad para conducir el balón le convirtieron en una de las grandes promesas del continente. Ese mismo año recibió además el Golden Boy, el premio que distingue al mejor jugador sub-21, por delante de futbolistas como Marcus Rashford.

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Su carrera no siguió esa línea ascendente que muchos pronosticaban. Su etapa en el Bayern no terminó de consolidarse y después llegaron una cesión al Swansea y su traspaso al Lille. El PSG pagó 15 millones de euros por él en 2022, pero no hizo más que encadenar cesiones a Roma, Benfica y Panathinaikos.

En total, los movimientos de su carrera han movido alrededor de 80 millones de euros en traspasos, una cifra enorme para un jugador que ahora se encuentra sin equipo.

Ahora aparece el Getafe. La oportunidad de volver a una de las cinco grandes ligas y reencontrarse con un contexto competitivo bajo la dirección de José Bordalás. El Coliseum podría convertirse en la siguiente parada de una carrera que comenzó con la etiqueta de futura estrella mundial y que ahora busca una segunda oportunidad.