El Dépor busca antídoto contra las bienvenidas envenenadas del Getafe de Bordalás

Bordalás y José Alberto se saludan antes del Getafe-Racing de Santander EFE

El Coliseum Alfonso Pérez se ha convertido en las últimas temporadas en un campo al que pocos equipos van con una sonrisa en la cara. Todavía son menos los que la mantienen después de la sesión de 90 minutos con el dentista José Bordalás. Y no se trata tanto de una cuestión de resultados, los números del Getafe en casa están lejos de revelar su feudo como un fortín, como sí de la sensación de que, incluso sacando algo positivo, la tarde no será agradable.

Pero sí hay un patrón que se ha repetido desde la 2023-24, la primera campaña completa tras el regreso más reciente de Bordalás, y es la capacidad que tiene el conjunto azulón para explotar las debilidades de los equipos recién llegados a Primera División. En ese caso, el campo getafense sí se ha convertido en un coto vedado donde ninguno de los diez últimos conjuntos que llegaban a la máxima categoría, tras ascensos en algunos casos brillantes, fueron capaces de llevarse la victoria del Coliseum. Los intentos, en la mayoría de los casos, terminaron en derrota.

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Bordalás se hizo cargo del equipo madrileño en la recta final del curso 2022-23 con el objetivo de salvar la categoría. Cogió al equipo en puestos de descenso tras la destitución de Quique Sánchez Flores y logró la permanencia. Desde entonces, y como si se tratase de una declaración de intenciones hacia los nuevos equipos que llegan, el preparador alicantino se ha encargado de arrebatarle la esperanza a cada rival que pasaba por Getafe recién llegado de la categoría de plata.

Alavés, Granada y la UD Las Palmas fueron los primeros en probar suerte. El único que pudo contarlo fue el conjunto canario, que a pesar de marcar tres goles no pudo conformarse más que con un empate (3-3), que en todo caso fue mayor botín de lo que sacaron sus compañeros de ascensor, que regresaron a casa sin puntos y sin siquiera haber marcado un tanto.

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El patrón ha sido similar en los cursos siguientes. Siempre hace el Getafe alguna concesión, quizá con el objetivo de alimentar la ilusión de que alguien puede romper el maleficio. El Leganés rascó unas tablas (1-1) en la 2024-25, pero Valladolid (2-0) y Espanyol (1-0) siguieron la misma suerte que antes habían sufrido Alavés y Granada y que la pasada temporada probaron Oviedo (2-0) y Elche (1-0). El Levante fue el único de los tres que puntuó (1-1) en la 2025-26.

El Racing de Santander es la última víctima

Este balance de siete victorias y tres empates, con 13 goles a favor y solo 5 en contra, lo completa el Racing. El conjunto cántabro, uno de los compañeros de viaje del Dépor, ya ha pasado por el Coliseum esta temporada. No firmó un mal encuentro, pero regresó de vacío a Santander tras recibir un gol de Ünal (1-0) para la que hasta ahora es la única victoria azulona en Liga.