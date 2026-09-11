Riki: "Ya me hubiese gustado empezar mi primer año en el Dépor como Aubameyang"

Siete temporadas en el Deportivo dan para mucho. A Iván Sánchez-Rico (Aranjuez, Madrid, 1980), más conocido como Riki, le dio para sufrir dos descensos, celebrar un ascenso siendo el máximo goleador merced a catorce dianas, ver a su hija nacer en A Coruña y, sobre todo, quedarse prendido de la afición blanquiazul. Ahora, el delantero madrileño vive alejado de los focos del fútbol, pero recuerda con cariño su etapa vivida en la ciudad herculina.

¿Sigue ligado al mundo del fútbol?

No, no al nivel de antes. Estuve trabajando en Radio Marca, comentando los partidos del Granada, pero como descendió a Segunda División, pues ya no. A nivel personal, tenemos una escuela de fútbol en Aranjuez. Pero a nivel de entrenamiento y de entrenador, no.

¿Y como espectador?

Hombre, eso sí, eso no desaparece (risas).

¿Sigue al Deportivo?

Sí, sí. Me parece un gran equipo. Ya le he visto varios partidos y la verdad es que me está convenciendo. Ha firmado buenos jugadores, gente contrastada y, sobre todo, tiene una idea de juego y un concepto de fútbol, pues como tenía en la Segunda. Se ha reforzado bien, sabe a lo que juega.

El mercado del Dépor sorprendió en toda España.

Claro, de los recién ascendidos es el que mejor se ha reforzado. Claro, también el Deportivo lleva mucho caminado por lo que ha sido y es.

El domingo visita al Getafe. ¿Es una de las salidas más complicadas de la temporada?

Es un campo que ya sabemos que es complicado. Cuando estaba yo allí, en Getafe hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado... Es un campo complicado, con un ambiente un poco frío. Pero vamos, el Deportivo yo creo que sabe jugar fuera de casa también este año. Me espero un partido competido frente a un rival duro como es el equipo de Bordalás. Todo lo que no sea perder, bienvenido sea para el Deportivo.

El del Getafe es un campo complicado, con un ambiente un poco frío"

El Dépor mantiene su condición de invicto. ¿Seguirá siendo así a final de esta jornada?

Bueno. Yo creo que la actitud es buena y la dinámica que llevan es muy positiva. Los refuerzos han venido para sumar y los dos últimos vienen de dos grandes. Tanto Casadó como Giménez vienen de equipos grandes de Champions y son jugadores competitivos. Tanto el uruguayo como Casadó, que es un chaval joven con proyección que querrá demostrar que puede estar en el Barcelona. Vienen para sumar y la verdad es que han acertado, como los demás, porque lo de Aubameyang... Ya me hubiera gustado en mi primer año en el Dépor empezar como él.

No tuvo malos años en el Dépor.

No, pero la verdad es que... Yo llegué allí con 26 años y él tiene 37. Es un tío rápido y con gol que no parece que tenga esa edad para nada.

Aubameyang viene curtido y la otra cara de la moneda en la delantera es Bil Nsongo, que hace poco estaba en Segunda Federación.

Tiene mucho que aportar. El año pasado, sobre todo en la última temporada, yo creo que le dio mucho al Dépor. Por compararlo con alguien cuando estaba yo allí, pues es parecido a Lassad, que aportaba un juego diferente. Es un poco la misma situación, en cuanto destacó en filial, subió con el primer equipo. Y luego fíjate, ha hecho carrera. Aubameyang y Bil son dos delanteros que se compenetran bien. Bil es un tío fuerte, robusto... Aguanta muy bien la pelota, tiene gol, es rápido. Yo creo que le puede dar mucho al Deportivo, tanto de inicio como de revulsivo cuando le toque. Vamos a ver si el domingo se puede estrenar como goleador.

Bil Nsongo, un león indomable que suma pese a no rematar Más información

¿Cuál es el jugador que más le gusta del Dépor actual?

Mario Soriano. Es el motor del equipo. Hay muchos jugadores interesantes, pero me quedo con él. También me gusta David Mella, pero ha estado mucho tiempo lesionado, a ver si poco a poco va cogiendo el ritmo competitivo. Espero que demuestre que es un buen jugador.

¿Y a qué futbolista histórico del Dépor rescataría para jugar en el actual?

Al Flaco, sin duda. A Valerón y a Manuel Pablo.

¿No se elige a sí mismo?

Yo ahora mismo sería suplente (risas).

¿Se imaginaba, con todo lo que ha vivido en el Dépor, que el club tocaría fondo y estaría ocho años lejos de Primera División, cuatro de ellos en la tercera categoría?

Nunca se sabe lo que te puede deparar la vida. El club no estuvo a la altura a la que tenía que estar, en el sentido de lo que está haciendo ahora. Por la gente. El partido de jugarse el ascenso con el Mallorca, que ganó 2-0 en Riazor y luego allí en Son Moix perdió 3-0, a raíz de ahí ya descendió al año siguiente a lo que era Segunda B, que después fue Primera Federación. Y a raíz de ahí entró gente nueva, gente con ilusión y muchos de los jugadores que están en el primer equipo ahora han estado en el barro, en Primera RFEF.

¿Cómo lo vivió?

Me apenó, me apenó. Ya no hablo de la época de Champions, Ligas y demás, hablo de la época en la que estuve yo... El Deportivo siempre ha sido un club señorial y de estar en Primera División. Me imagino que los del Málaga dirán lo mismo, los del Zaragoza... Pero el Dépor, sobre todo por la afición. El hecho de tener más de 22.000 socios cada año dice mucho.

El Deportivo siempre ha sido un club señorial y de estar en Primera División"

Estuvo en A Coruña siete temporadas. ¿Qué es lo que más le marcó de su etapa en el Dépor?

Cuando llegué tenía 26 años, nunca había salido de Madrid porque entre el Castilla y el Getafe, había vivido allí, lógicamente. Para mí fue un cambio y una etapa nueva, diferente. Además el Dépor había desembolsado bastante dinero por mí. Fue un inicio un poco irregular, pero fueron pasando los años y me he ido adaptando, amoldando y haciendo las cosas bien. Luego llegó el nacimiento de mi hija en A Coruña. Tengo muchas cosas marcadas. Y luego, en los últimos años, prácticamente quitando ese descenso contra Valencia y el último... A nivel personal cada año iba a mejor.

El año que están en Segunda marca catorce goles. El ascenso lleva un poco su firma.

Fue un año ilusionante y bonito, pero sobre todo duro por la circunstancia de que tuvimos que ascender con 88 puntos en la penúltima jornada y, fíjate, ahora con esa puntuación en Segunda División, se asciende sobrado. Con lo competitiva que fue esa liga y lo sufrido que fue hasta el final...

Riki celebra su gol en el Celta 2-3 Deportivo ARCHIVO DXT

Fue un récord para ascender, pero el descenso con 43 puntos de la temporada 2010-11...

Lo voy a tener marcado siempre. La circunstancia fue así y al año siguiente, gracias a todos, volvimos. A la afición, al esfuerzo que hizo Augusto también por mantener ese bloque y por la llegada de José Luis Oltra... Todo fue positivo.

En A Coruña se recuerda mucho su frase a un rival: “Estás en Riazor”. ¿Cuánto notan los futbolistas contar con un respaldo como el de la afición del Dépor?

He visto el vídeo, me lo han mandado alguna vez. Para que se den cuenta... Yo creo que dejando a un lado el cariño que le tengo a la afición del Dépor, para mí es una de las mejores aficiones de España, por no decirte de Europa. A nivel nacional, y porque desgraciadamente ahora mismo no se puede competir en Europa, es un campo donde hay que ser respetados y ya está.