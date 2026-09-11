Luismi Cruz, el renacido

Luismi Cruz conduce para superar a Sato, en el Deportivo-Valencia Javier Alborés

Fue un futbolista que acabó siendo trascendental en la pasada campaña y el que más minutos disputó en esta pretemporada. Pero ni mucho menos era previsible que arrancase el curso teniendo este impacto. Luismi Cruz es la sorpresa agradable del Deportivo en este inicio de temporada. Porque el andaluz no solo se ha hecho con un puesto de titular, sino que está siendo determinante de cara a puerta y sumando un trabajo defensivo que, hasta ahora, no figuraba en su currículum.

Cruz afrontaba esta temporada su estreno real en Primera División, después de debutar de manera testimonial con el Sevilla en la 2021-22, subiendo desde el filial. Y el panorama no era halagüeño para él. Ante los fichajes de Asp Jensen o Adama Traoré para la segunda línea del ataque y la llegada de nuevos centrocampistas para la medular, no era solo su puesto en el once el que corría peligro: es que el del Puerto de Santa María ni siquiera tenía asegurado formar parte de la plantilla del Dépor una vez el mercado cerrase el 2 de septiembre.

Sin embargo, Cruz se acabó quedando dentro de un conjunto masificado —24 futbolistas para 10 puestos de campo— y con pocas ausencias por el momento. Y pese a que estas circunstancias eran adversas, el zurdo ha logrado no solo sacar la cabeza a flote, sino levantar la mano. Porque desde el duelo en La Rosaleda de la segunda jornada, en el que Antonio Hidalgo quiso dotar de más futbolistas al centro del campo del equipo, el gaditano no ha perdido el puesto en el once inicial.

Comparativa de los datos de Luismi Cruz en la temporada 2026-27 (azul) con los del pasado curso (gris) Driblab

Son ya tres las titularidades que acumula Luismi, que ha logrado consolidarse como el mediapunta de facto en fase ofensiva, un rol que complementa cerrando la banda derecha sin balón. Esa posición de ataque más centrada, partiendo desde el perfil diestro, ya la ocupó el pasado curso en el tramo final y es, de manera evidente, en la que más cómodo se siente.

Y es que Luismi está apareciendo algo más en el juego que el pasado curso. Y pese a las dificultades que conlleva hacerlo con más acierto que la última temporada en Segunda División, el futbolista formado en el Sevilla ya ha dejado su impacto en el último tercio de campo.

Al margen de ser el futbolista del equipo más destacado en pases en último tercio u ocasiones creadas, Luismi Cruz ha sido protagonista principal en el 25% de los goles del Dépor. Y es que a la gran asistencia que concedió a Aubameyang para que el gabonés abriese el marcador en Málaga se unió, el pasado fin de semana, el tanto que materializó en Vila-real. La conexión fue inversa: pase del ariete africano y remate al primer toque del gaditano.

Entre su primera asistencia y su primer gol, Cruz también tuvo tiempo de servir el córner que abrió el marcador ante el Valencia. Su envío desde la esquina derecha, con efecto hacia dentro, no contará como pase de gol al no ser rematado por un compañero, pero fue determinante para que César Tárrega acabase introduciendo el balón en su propia meta.

También en defensa

Sin embargo, el gran punto de mejora de Luismi no ha sido el juego con balón, sino su implicación en la faceta defensiva. Es evidente que sus condiciones físicas de base no son las de un especialista sin balón. Pero también lo es que el andaluz ha dado un paso adelante en este sentido.

Probablemente parte del crecimiento se explique por la exigencia a la que se vio sometido el pasado curso, en el que tuvo que adaptarse a jugar como carrilero y defender casi como un zaguero más.

Ese hecho, unido a un salto de categoría que exige mejorar en todos los aspectos para no quedarse atrás, apunta a ser los factores que han desencadenado esta versión ‘renacida’ de un futbolista con un promedio que le sitúa en el top-10 de LaLiga en acciones defensivas (entradas, interceptaciones y faltas a un rival que le intenta regatear) o acciones agresivas —(entradas en los siguientes dos segundos tras pérdida), además de ser el que más destaca dentro de su equipo en presiones. Este Luismi es otro.