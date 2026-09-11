La visita más peculiar del Dépor a Getafe

Imagen del desaparecido estadio de Las Margaritas, en el que el Getafe jugaba como local

El Deportivo visitará este domingo el Coliseum Alfonso Pérez, que ha sufrido una profunda remodelación desde la última visita de los blanquiazules y es diferente estéticamente. De hecho, son muchos los que comparan el estadio del Getafe con el feudo del Chelsea. Para toda una generación de aficionados al fútbol, ya sea con su anterior aspecto o con el actual, se trata del único estadio en el que han visto al Getafe jugar como local. Sin embargo, eso no siempre ha sido así. En la década de los ochenta y principios de los noventa, el equipo azulón disputaba sus partidos en el desaparecido estadio de Las Margaritas, ubicado también en la localidad madrileña. En 1996 fue demolido y sobre su suelo se crearon quinientas viviendas. Pero, antes de que eso ocurriera, fue escenario de innumerables anécdotas e historias. Y una de ellas la protagonizó el Deportivo.

Sucedió en la mañana del 6 de enero de 1982, coincidiendo con la festividad del día de Reyes. En aquella ocasión, el Dépor jugó un encuentro liguero de Segunda División en Las Margaritas. Pero su rival no fue el Getafe, sino el Almería. Y es que ese partido se había disputado el 18 de octubre de 1981 en Riazor, pero fue anulado por alineación indebida del Almería. En una decisión que con la perspectiva de hoy en día puede parecer sorprendente, la Federación tomó la decisión de que el partido se tenía que repetir en campo neutral. Y Getafe fue el lugar elegido. En Riazor había ganado el Almería por 0-1, pero nada de eso tenía ya validez.

El encuentro se jugó, por lo tanto, aquel miércoles 6 de enero a las once y media de la mañana, mientras los niños desenvolvían sus regalos. Lo cierto es que el Dépor se enfrentaba a un Almería que no atravesaba precisamente su mejor momento. A la alineación indebida que habían cometido en Riazor y que había propiciado la repetición del partido, la escuadra andaluza tenía también pendiente la repetición de otro encuentro que también había quedado invalidado. En concreto, el que le habían ganado al Mallorca por 3-1. Es decir, dos victorias sobre el terreno de juego que después se evaporaban. Y eso no era todo. El Almería llegaba al encuentro en Las Margaritas sin entrenador oficial y hacía las funciones de técnico Juan Rojas, secretario del club. El motivo es que el club le adeudaba una cantidad económica a Arsenio Iglesias, anterior inquilino del banquillo. Mientras esa deuda no se liquidase o se alcanzase un acuerdo con el entrenador de Arteixo, no podían inscribir a otro para que ocupase su lugar de manera oficial.

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Con todas estas circunstancias, ambos equipos se presentaron en Getafe para disputar un encuentro al que el Dépor llegaba en la décima posición de la tabla, con 17 puntos, y el Almería era cuarto por la cola con trece. Hay que tener en cuenta que, por aquel entonces, las victorias valían dos puntos, y no tres como en la actualidad.

Fue un partido con muy poca historia. Ambos equipos firmaron sobre el césped un empate sin goles y con muy pocas ocasiones, más allá de algún intento de Vicente por parte del Deportivo. Ambos entrenadores coincidieron en que el choque no había sido precisamente apasionante. “Del encuentro no hay nada que contar, pues ha sido malo de solemnidad”, explicaba tras el partido el interino Rojas, al que nadie podrá acusar de falta de sinceridad. Por su parte, Luis Rodríguez Vaz, preparador blanquiazul, también era claro. “Hay que reconocer que el partido ha sido flojo”, admitía, aunque estaba satisfecho. “Estoy contento porque nosotros hemos ganado un punto, ya que teníamos los dos perdidos antes de la repetición del encuentro”, explicaba a los medios de comunicación.

En aquella mañana de enero, formaron en el once inicial por parte del Deportivo los siguientes jugadores: Jorge; Carreras, Ballesta, Pérez-Durán, Silvi, Piña, Moreno, José Luis, Vicente, Traba y Castro.

El equipo coruñés acabaría aquella temporada en la duodécima posición, muy lejos de los puestos de ascenso a Primera División. De hecho, el ascenso todavía tardaría años en llegar, hasta que en 1991 llegaba la recordada victoria ante el Real Murcia con los goles de Stojadinovic. Pero eso ya es otra historia.

Más de cuarenta años después de aquel Deportivo-Almería jugado en Las Margaritas, el equipo coruñés vuelve este domingo a Getafe, aunque esta vez para medirse al equipo local. De aquella mañana solo queda el recuerdo y las crónicas de la época de un partido sin historia.