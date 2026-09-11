Hidalgo y el tope salarial del Deportivo: "Hay que demostrar en el verde lo que mereces"

Antonio Hidalgo en el Villarreal-Dépor Fernando Fernández

Antonio Hidalgo tiene claro lo que se va a encontrar el Deportivo en Getafe: una batalla. El técnico hizo en varias ocasiones hincapié en la cantidad de duelos que el equipo blanquiazul tendrá que disputar en el Coliseum y destacó la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos para sacar algo positivo frente a un rival que aprovecha cualquier detalle. Ve cada vez mejor a Angeliño y a Yeremay, destaca el carácter de Giménez y abre la puerta a la posible titularidad de Casadó:

Estado físico. “En principio, todo el mundo está en perfectas condiciones para poder disputar el partido del domingo. Jensen está con un proceso vírico y veremos cómo se va encontrando, pero el resto en plenas condiciones”.

Getafe, rocoso. “Es un partido con mucha dificultad. Un equipo que viene trabajando con una misma idea y el mismo entrenador mucho tiempo. Será complicado, con muchas situaciones de duelos, saben cómo quieren hacer su partido. Hay que estar concentrado en todas las disputas. Viene de hacer una campaña brutal el año pasado y eso habla del gran trabajo que hay detrás. Será un partido complicado”.

Getafe, un feudo poco propicio para el Deportivo Más información

Partido trabado. "Lo que espero es que nos tenemos que adaptar a todo tipo de situaciones. A lo que podamos controlar. Habrá muchos duelos, nos esperan 90 minutos con muchas complicaciones, mucha amenaza a la úlitma línea, jugadores picando al espacio... hay que saber controlarlo".

Bordalás. "Yo soy un recién llegado a la categoría y Bordalás ha dirigido cientos de partidos en Primera. Ha conseguido muchas cosas. Los que venimos de abajo tenemos que mirarnos en entrenadores como él para seguir creciendo. Cada uno tiene su manera de ver el fútbol, pero esto va de sacar rendimiento y él lo hace siempre".

Bajas importantes. “Pero tienen armas suficientes para sustituir a esos jugadores. Será disputado. Tenemos que ver cómo disputar el partido, dónde jugarlo, evitar sus fortalezas e imponernos en donde creemos que puede estar el partido”.

Tope salarial, más exigencia. “Eso habla de la buena salud económica que tiene el club, el buen trabajo desde hace tiempo. En segundo lugar, sabemos cómo funcionan los límites salariales. Y en tercer lugar, es el día a día, hay que demostrar en el verde lo que mereces. Hay que conseguir la salvación lo antes posible, vamos a luchar por ello semana a semana y queremos enfocarnos en el día a día”.

El límite salarial del Deportivo es el décimo más alto de Primera División Más información

Evolución de Casadó. “Poco a poco va cogiendo esa forma. Lleva tiempo no entrando en dinámica. Es un jugador que tiene pinta de coger la forma rápido. Vamos a valorar estos últimos entrenamientos y a ver qué decidimos sobre él”.

Invictos. “Eso quiere decir que cada semana sumas. Simpere digo que esto va de sumar. Lo que da la diferencia es sumar de tres y con esa intención vamos. Pero con mucha humildad, porque esto es largo y hay que tener los pies en el suelo”.

Angeliño. “Ángel venía de un proceso difícil en su club, tanto anímico como físico. Eso requiere de un tiempo. Vamos haciendo el proceso justo y en los momentos que creemos oportunos. La competición avanza y hay que seguir compitiendo. Cada vez lo veo mejor y está preparado para poder jugar”.

Luismi Cruz. ES un tipo de jugador que necesita confianza, encontrarse cómodo. Es una evidencia que cuando juega por dentro se encuentra mucho más cómodo que cuando lo hace por fuera. Sabe que tiene que seguir empujando para forzar su limite y estamos para ayudarlo en eso”.

La banda derecha del Deportivo: múltiples soluciones, pero un encaje complejo Más información

Yeremay. “Tanto él como el resto están dando pasos adelante en la preparación. Sobre todo los jugadores que venían con menos ritmo físico. Tenemos que ayudarlo porque sigue siendo diferencial. Esa alegría, ese uno por uno que tiene. Los minutos del otro día me gustaron muchísimo. La competición ha empezado, sigue en buena dinámica y hay que seguir empujando todos para tener esa oportunidad”.

Carácter de Giménez. “Es fundamental, necesario tener ese sentimiento de rabia, de fuerza en momentos difíciles. Es una pieza en cuanto a carácter que era muy necesaria".

Cuatro centrocampistas. "Lo más importante es que nos da una variante más. Tener jugadores más de pie por dentro y más vuelo con los laterales. Eso hace que tengamos una variante y que cuando quieran preparar partidos contra nosotros, no nos puedan contrarrestar. Dentro del mismo partido podemos ir a esa estructura, estamos cómodos y se trata de ver qué se necesita cada semana”.