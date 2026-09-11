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Dépor

Altas, bajas y posible once del Dépor ante el Getafe: la opción Casadó gana enteros

Altimira regresa tras su sanción, mientras que Asp Jensen es duda por un proceso vírico

Jorge Lema
Jorge Lema
11/09/2026 15:40
Fernando Soriano y Marc Casadó en la presentación del catalán en AbegondoPresentación de Marc Casadó como jugador del Deportivo en Abegondo
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Se le viene a Antonio Hidalgo una semana propicia para presumir de fondo de armario y salvo contratiempos en los próximos días, el técnico tendrá todo su arsenal disponible para disputar los próximos tres partidos en ocho días. La principal duda, en este caso únicamente para el viaje a Getafe, es la de Asp Jensen, que durante la semana ha arrastrado un proceso vírico que lo ha obligado a trabajar a menor ritmo que sus compañeros. De momento no está descartado para acudir al Coliseum con el resto de la expedición deportivista, pero todo dependerá de cómo se encuentre en el entrenamiento definitivo de este sábado en Abegondo.

El atacante empezó la temporada como titular, pero en los últimos dos encuentros ha ido perdiendo peso después de sus discretas actuaciones. El joven cuenta además con el hándicap de un verano complicado en el que apenas pudo hacer pretemporada debido a unas molestias musculares que lo dejaron KO.

Angeliño, durante su presentación como jugador del Deportivo

Cuenta atrás para el estreno de Angeliño con el Deportivo

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Fue su salida del once para dar entrada a Riki lo que precisamente ha marcado las últimas dos jornadas del equipo coruñés, que se presenta en Getafe con la oportunidad de repetir el equipo que venció en Villarreal. La principal incógnita es, curiosamente, la continuidad del centrocampista asturiano. Con Mario Soriano y Amatucci como fijo; y Luismi Cruz ejerciendo el rol más diferente en la sala de máquinas, su puesto se ve amenazado por la marea creciente de Marc Casadó. El centrocampista catalán dejó buenas sensaciones en los minutos que tuvo en La Cerámica e Hidalgo ya ha demostrado en más de una ocasión que no le tiembla el pulso cuando tiene que darle la alternativa a los nuevos fichajes. Lo hizo con Giménez, que repetirá en el feudo azulón, y si ha querido ser más cauto con el canterano culé es por su falta de ritmo al estar al margen durante el verano. Es probable que la espera haya terminado.

Refuerzo en la derecha

El preparador deportivista contará con un refuerzo más en la banda derecha con el regreso de Altimira, aunque en principio tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo, toda vez que Ximo Navarro se ha afianzado en el lateral. Lo mismo sucede con Quagliata en el carril opuesto y con la pareja ofensiva formada por Aubameyang y Bil Nsongo.

Bil Nsongo intenta controlar el balón ante la oposición de Tárrega

Bil Nsongo, un león indomable que suma pese a no rematar

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El atacante camerunés fue suplente en la primera salida del curso frente al Málaga, pero su trabajo y capacidad para ofrecerle soluciones al equipo como hombre más adelantado lo están convirtiendo en una pieza indispensable.

Posible once del Dépor

Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Giménez, Quagliata; Luismi Cruz, Amatucci, Marc Casadó, Mario Soriano; Aubameyang, Bil Nsongo.

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