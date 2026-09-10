Javier Tebas: "Hay que pellizcarse los ojos con lo que ha hecho el Deportivo"

Javier Tebas en la sede corporativa de Luckia en A Coruña Germán Barreiros

LaLiga y Luckia han renovado este jueves su acuerdo de patrocinio, en un acto celebrado en la sede corporativa de la compañía en A Coruña que ha reunido a las principales figuras de ambas entidades. Javier Tebas, presidente de LaLiga; José González, presidente de Luckia; y Joan Capdevilla, exdeportivista y embajador de la competición, han participado en un encuentro en el que se ha escenificado la continuidad de una alianza que se prolongará hasta el año 2029.

La cita ha tenido lugar en el edificio de Luckia, en el polígono de A Grela, y ha servido para presentar los detalles de la nueva etapa de colaboración entre la compañía coruñesa y LaLiga.

Más allá del acuerdo, la presencia de Javier Tebas en A Coruña ha puesto también el foco sobre la actualidad del Deportivo, a quien ve con proyección de volver a convertirse en uno de los grandes de España. El dirigente de la patronal se refirió al músculo económico mostrado por el conjunto blanquiazul durante el mercado de fichajes y de la visión a medio y largo plazo con la que trabaja su máximo accionista Juan Carlos Escotet, del que resaltó su implicación.

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Acuerdo con Luckia. “Satisfecho porque seguimos siendo socios y después de esta visita a las oficinas que no conocía. Es para estar orgulloso del nivel y de la visión a futuro de hacia dónde debe ir la compañía. A nosotros nos gusta estar con compañías de visión y futuro. Hemos captado la innovación y tecnología. En la cara interior también de la empresa también”.

Límite salarial del Deportivo. “Encajado perfectamente, donde tiene que estar. Sino no se hubiese autorizado ciertas incorporaciones. Viene de un proceso de años y está preparado para estar en la máxima categoría. Tiene un peso muy importante el ticketing y los patrocinios, además del máximo accionista. Están preparados para competir y cumplir sus objetivos, que es permanecer. Saben que es muy competitiva. Solo hay que ver clubes que hace dos temporadas jugaban la Champions League y ahora están en Segunda. Mi valoración es que la gestión es óptima. Ellos lo saben”.

Pocos casos de equipos ascendidos con tanta pujanza. “No recuerdo. El Dépor ahora está en la máxima categoría y me imagino que la afición es exigente, pero es muy complicado mantenerse. La historia tiene que seguir y hay que pensar en que es un club centenario, de muchos años. Hay que pellizcarse los ojos con lo que ha hecho el Deportivo. Para el fútbol español también es muy importante. Es un club querido en toda España y con mucha pertenencia. Merece estar aquí”.

Celta. “Viene de una de las mejores temporadas de sus últimos años. Lleva más tiempo consolidado en Primera y tiene proyectos como la ciudad deportiva que es para envidiar. Son clubes que son parte de la ciudad y tienen que construir también para la ciudad. Es una visión que me dijo el padre de Marian Mouriño, Carlos Mouriño, y así lo pienso yo también. Es una misión que el Celta tiene también más avanzada y que el Dépor va camino de ella".

Juan Carlos Escotet. “Es de los hombres empresarios y personas más importantes de este país. No por ser dueño de lo que es, sino por lo que sigue haciendo. No hay límite en el emprender. Está muy implicado en el Deportivo. Se ha rodeado de gente para el día a día y también tiene una visión a futuro importante".

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Conficto con la afición. “Llevo trece años en el cargo y es una de las cosas que empezamos a corregir. La radicación de violencia física y verbal. No queremos por ejemplo del fútbol francés. Quita asistencia y sentido de pertenencia, además que lo que queda mal es el fútbol español. Hay que tener respeto en cánticos, en las creencias y condiciones de cada uno. Es lo mismo que el objetivo que nos propusimos cuando empezamos a sancionar más cánticos. No es más estricto. Y tampoco quiero que sea la ópera. Quiero que sea un lugar adecuado para familias, y no la casa del odio. Me alegro de que el Deportivo haya conseguido la paz social, pero eso debe mantenerse en el tiempo. Veremos. Sí que me pidieron consejo dentro del club".

Invasión contras Las Palmas. "Pudo haber un problema. Nosotros tenemos muchas responsabilidades en todo lo que ocurre. No solo fue el Deportivo. Pero es algo que hay que corregir. Cuando se pone en peligro la vida de las personas hay que tener medidas preventivas. Ocurren estas cosas por un tipo de aficionado en concreto. Trabajamos preocupados en ese tema. No puede haber nadie haciendo esas cosas, porque sino crece".

Estudio de lo sucedido. "Hicimos un análisis de la invasión. De por qué ocurre eso. Se está celebrando un ascenso sí, pero nace de que quizá no hay los controles que hay que tener. Nosotros procuramos en todos los partidos, ver todos los desplazamientos que hay y dónde puede haber acumulaciones de avalanchas. Vigilamos constantemente. Nos gusta el ambiente, y puede haberlo. Pero otros deportes no tienen este problema. En el baloncesto o en el tenis no insultan tanto".

¿Se ha perdido talento en España este verano?. “No creo que ningún club español haya estado obligado. Pero hay clubes que, por ejemplo, cuando un jugador entra en último año de contrato, deciden darle salida. El jugador siempre juega donde quiere. El Dépor ha retenido su talento también por el entorno. La reforma de Abegondo, la estructura del club, hacia dónde va. La proyección es la de convertirse en uno de los grandes de España, con una solvencia económica de primer nivel. Si un jugador de talento le llega una oferta salarial importante es difícil retenerlo, salvo que tengas otras cosas que ofrecerle. El Deportivo lo ha conseguido”.

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Europa, ¿un objetivo realista para el Dépor?. “El objetivo me parece correcto que se lo plantee. Luego veremos la realidad. Hay muchos entornos que no se pueden mejorar”.