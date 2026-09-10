Getafe, un feudo poco propicio para el Deportivo

Adrián López, en el último encuentro entre el Dépor y el Getafe en el Coliseum ARCHIVO DXT CAMPEÓN

La actual está siendo una temporada de reencuentros para el Deportivo, después de su regreso a Primera División tras ocho años fuera de la máxima categoría del fútbol español. El pasado fin de semana, la escuadra que dirige Antonio Hidalgo volvía a jugar en el feudo del Villarreal, y en esta jornada toca pisar de nuevo el Coliseum Alfonso Pérez, que estéticamente será muy diferente al de la última visita deportivista.

No es el campo del Getafe uno que se le dé especialmente bien al Dépor históricamente, aunque cierto es que tampoco hay demasiados precedentes. Los datos reflejan que el equipo herculino no gana allí desde 2009, aunque hay que tener en cuenta que hace ocho campañas que los dos equipos no coinciden en la máxima categoría.

Aquel último triunfo del Dépor fue por 1-2, en una temporada en la que el Deportivo consiguió la permanencia con Miguel Ángel Lotina en el banquillo, aunque descendería dos campañas después por primera vez en veinte años a pesar de acumular 43 puntos.

Los goles del Dépor fueron obra de Bodipo y Sergio, ante un equipo que dirigía Víctor Muñoz. Aquella victoria servía también para que la escuadra coruñesa superase al Celta en la clasificación histórica de Primera División. El Dépor pasaba a sumar con ese triunfo 1.548 puntos, dejando atrás con 1.547 a un Celta que por aquel entonces militaba en Segunda División. Era la primera vez en la historia que el Dépor superaba al conjunto olívico en esta clasificación.

Otra victoria recordada del Dépor en el Coliseum fue en la campaña 2005-06, en la que también se impusieron por 1-2 con Joaquín Caparrós en el banquillo. En aquella ocasión, los goles visitantes fueron marcados por Víctor, que años después sería entrenador del club, y un jovencísimo Xisco, que pasaría a la historia en 2012 al anotar el gol del ascenso a Primera ante el Huesca.

Casadó: "El recuerdo del partido que jugué con el Barça B en Riazor me empujó a tomar la decisión de venir" Más información

Sin embargo, a pesar de los triunfos reseñados, lo cierto es que las estadísticas dejan claro que el del Getafe es un campo no demasiado propicio para que el Dépor sume puntos. En total, de los once encuentros anteriores, el Getafe se ha llevado la victoria en cinco de ellos, por tres empates y tres victorias visitantes.

Y entre las victorias logradas por el Getafe, hay alguna que fue especialmente dolorosa para el Dépor. La más abultada tuvo lugar en la ya referida temporada del descenso con Lotina, la 2010-11.

El Dépor caía con estrépito en tierras getafenses por un abultado 4-1, un resultado que hizo mucho daño a una plantilla que acabaría perdiendo la categoría. Los tantos del Getafe fueron anotados por Adrián Colunga, que marcó en dos ocasiones, Miku (que años después defendería la camiseta del Dépor en la división de bronce) y Pedro Ríos. Para el Dépor, anotaba el gol del honor Riki, ex del Getafe.

Último duelo

El último precedente en Primera fue en la temporada 2017-18, en la que el Dépor cayó al pozo para no regresar hasta este 2026. En ese curso, el Getafe se impuso por 3-0 en el Colisuem Alfonso Pérez al conjunto dirigido por Clarence Seedorf. Ángel Rodríguez, Bóveda en propìa meta y Jorge Molina marcaban los tantos de un encuentro con poca historia en el que el Dépor fue claramente superado por el Getafe.

Por todo ello, el equipo coruñés buscará este domingo una victoria que empiece a equilibrar la balanza en el Alfonso Pérez. Por el momento, el Dépor no conoce la derrota en la presente temporada, y en su único desplazamiento se impuso por 2-3 al Villarreal, uno de los gallitos de la categoría. El feudo getafense espera, por lo tanto, a un Deportivo que llega en racha.