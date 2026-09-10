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Dépor

El límite salarial del Deportivo es el décimo más alto de Primera División

El margen de maniobrabilidad del equipo blanquiazul crece unos 50 millones con el ascenso

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
10/09/2026 18:31
Massimo Benassi, durante su comparecencia en Abegondo tras el cierre de mercado de verano de la temporada 2026-27
Massimo Benassi, durante su comparecencia en Abegondo tras el cierre de mercado de verano de la temporada 2026-27
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LaLiga ha hecho públicas en la tarde de este jueves las cifras de los Límites de Coste de Plantillas Deportivas (LCPD) que los equipos de Primera y Segunda División han manejado en el último mercado de fichajes. Y el Deportivo se sitúa en la décima posición dentro de la máxima categoría en cuanto a techo de gasto, con 64,016 millones.

El dígito es más de 50 millones superior al que el club coruñés manejó el pasado curso, en Segunda. Tras la última revisión, en el mercado de invierno, la sección de Control Económico de la organizadora de la competición doméstica aprobó al Dépor una cifra de 13,25 millones como límite salarial. 

El dígito del LCPD se estima, básicamente, restando a los ingresos los gastos no deportivos. La cifra es propuesta por los propios clubes y es el Órgano de Validación de LaLiga el que la ratifica, si considera que cumple el principio de estabilidad financiera. Dentro de este límite salarial se incluyen los salarios fijos y variables, los gastos en seguridad social, las primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y las amortizaciones (importe de compra de los jugadores, imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador), además de los gastos en cantera y otras secciones.

De este modo, gracias al incremento de la cifra de negocio que ha impulsado el ascenso de categoría, el Deportivo se ha podido mover en unas cantidades mucho mayores que las que disponía en Segunda División. 

"La cifra de negocio, ascendiendo a Primera, ha ascendido muchísimo. Obviamente mucho es gracias a los derechos de televisión, pero las otras líneas de negocio se han incrementado mucho y, al final, eso te permite, sin tener una situación de deuda complicada ni una carga de contratos heredados de otras gestiones, el ir programando desde el 2023. Por eso se ha podido intervenir rápidamente en la primera parte de verano y luego aprovechar las oportunidades en el último mes de mercado", apuntó el pasado martes el director general del Dépor, Massimo Benassi, anticipándose a la publicación de estos LCPD y tras un mercado en el que el club ha invertido más de 20 millones de euros en fichajes, aunque no todos computables a corto plazo.

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En la misma línea se expresó Javier Tebas, presidente de LaLiga, en la mañana de este jueves durante su visita a A Coruña. "(El LCPD del Deportivo está) Encajado perfectamente, donde tiene que estar. Si no fuese así, no se hubiesen autorizado ciertas incorporaciones. Viene de un proceso de años y está preparado para estar en la máxima categoría. Tiene un peso muy importante el 'ticketing' y los patrocinios, además del máximo accionista. Están preparados para competir y cumplir sus objetivos, que es permanecer. Saben que la liga es muy competitiva. Solo hay que ver clubes que hace dos temporadas jugaban la Champions y ahora estaban en Segunda. Mi valoración es que la gestión es óptima. Ellos lo saben", explicó Tebas.

Por detrás del Celta

De esta manera, el Deportivo se consolida en el top-10 de la máxima categoría en cuanto a maniobrabilidad en el mercado de fichajes, aunque se sitúa por detrás del Celta, que maneja una cifra de 88 millones, aunque en su caso se incluyen los datos del Celta Fortuna, que ha ascendido a Segunda División.

A pesar de que este verano se deshizo de importantes contratos como el de Carles Pérez, el club dirigido por Marián Mouriño continúa cargando con mucho peso en lo referente a las nóminas e indemnizaciones –como la de Rafa Benítez tras su tempranero despido– que no le están permitiendo moverse como le gustaría, a pesar de acumular dos temporadas consecutivas clasificándose para Europa League. El pasado curso, el club vigués tuvo unos 91 millones.

El Dépor está por delante de los otros dos recién ascendidos, que no han alcanzado una cifra de negocio tan grande como la del club coruñés, que este curso ha podido computar en el límite salarial el 25% del dinero generado en su última ampliación de capital. El Racing maneja un LCPD de 53,1 millones y el Málaga, de 33,6. Por debajo del conjunto malaguista está el Sevilla, que se va recuperando poco a poco y ya no está en negativo (20,1).

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