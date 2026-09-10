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Dépor

El Deportivo ya conoce el día y hora de su regreso a la competición tras el parón por selecciones

Visitará a la Real Sociedad en la jornada 8

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
10/09/2026 13:10
Deportivo-Valencia
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El Dépor ya conoce el día y la hora de su regreso a LaLiga tras el gran parón por selecciones previsto entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. El torneo doméstico retomará su actividad en la jornada 8 y, para el equipo herculino, lo hará con un Real Sociedad-Deportivo que se jugará el domingo 11 de octubre a las 16.15 horas.

El cuadro deportivista visitará al conjunto donostiarra después de medirse este fin de semana al Getafe a domicilio (domingo 13, 18.30 horas) y jugar dos partidos seguidos de liga en Riazor antes del parón: el miércoles 16 frente al Sevilla (19.00) y el domingo 20, ante el Betis (18.30 horas).

El fútbol de Primera regresará en esa octava jornada con un Málaga-Espanyol (viernes 9 de octubre, 21.00 horas). El partido con más cartel de esa fecha será el Real Madrid-Villarreal, previsto para el sábado 10 a las 21.00.

Cuatro días después de medirse al Dépor, la Real Sociedad jugará la segunda jornada de la liguilla de Europa League frente al Union Saint-Gilloise belga a domicilio.

Fechas y horas del calendario del Deportivo

  • Jornada 5. Getafe-Deportivo, domingo 13 de septiembre (18.30 horas)
  • Jornada 6. Deportivo-Sevilla, miércoles 16 de septiembre (19.00 horas)
  • Jornada 7. Deportivo-Betis, domingo 20 de septiembre (18.30 horas)
  • Jornada 8. Real Sociedad-Deportivo, domingo 11 de octubre (16.15 horas)
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