El Deportivo ya conoce el día y hora de su regreso a la competición tras el parón por selecciones

Deportivo-Valencia Javier Alborés / Quintana

El Dépor ya conoce el día y la hora de su regreso a LaLiga tras el gran parón por selecciones previsto entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. El torneo doméstico retomará su actividad en la jornada 8 y, para el equipo herculino, lo hará con un Real Sociedad-Deportivo que se jugará el domingo 11 de octubre a las 16.15 horas.

El cuadro deportivista visitará al conjunto donostiarra después de medirse este fin de semana al Getafe a domicilio (domingo 13, 18.30 horas) y jugar dos partidos seguidos de liga en Riazor antes del parón: el miércoles 16 frente al Sevilla (19.00) y el domingo 20, ante el Betis (18.30 horas).

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El fútbol de Primera regresará en esa octava jornada con un Málaga-Espanyol (viernes 9 de octubre, 21.00 horas). El partido con más cartel de esa fecha será el Real Madrid-Villarreal, previsto para el sábado 10 a las 21.00.

Cuatro días después de medirse al Dépor, la Real Sociedad jugará la segunda jornada de la liguilla de Europa League frente al Union Saint-Gilloise belga a domicilio.

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