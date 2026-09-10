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Dépor

El Deportivo visita sin su afición al ya bautizado como 'Stamford Bridge' de LaLiga

El Nuevo Coliseum, todavía en obras, ha cambiado su imagen y se ha hecho viral por las comparaciones con la casa del Chelsea

Sergio Baltar
10/09/2026 05:00
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El Coliseum será el escenario del próximo encuentro del Deportivo
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El Deportivo se prepara para visitar este domingo (a las 18.30 horas) un estadio que poco tiene que ver ya con el que visitó por última vez hace ya ocho años y medio. El Coliseum está inmerso en una remodelación integral que ha cambiado por completo su aspecto y que, antes de incluso de estar terminada, ha provocado una comparación repetida en redes sociales: el nuevo hogar de los azulones es Stamford Bridge. Las nuevas gradas, su verticalidad y el aspecto más compacto han alimentado ese paralelismo con el histórico estadio del Chelsea. Hasta el punto de que muchos aficionados ya lo han bautizado como "el Stamford Bridge de LaLiga".

La imagen que ofrece actualmente el campo madrileño explica el parecido. El Getafe ha aprovechado las obras para rehacer las gradas superiores del Fondo Sur y del Lateral y avanzar también en el Fondo Norte. El resultado es el de un estadio más recogido y unificado entre sus diferentes tribunas, una apariencia muy diferente a que transmitía el antiguo Coliseum, muchas veces con la sensación de estar desangelado. Los materiales audiovisuales difundidos en verano y la reapertura del recinto para el partido europeo ante el Partizan de Belgrado marcó el inicio de la marea de comentarios que lo relacionaban directamente con el estadio londinense.  

Pero el proyecto va mucho más allá del cambio estético. El nuevo Coliseum cerrará sus cuatro esquinas y contará con una cubierta integral, todavía está en su primera fase de construcción, que protegerá a los aficionados y mejorará también la acústica. Un feudo más confortable, pero también más incómodo para los foráneos. Los graderíos están más próximos al césped y, además, se ha habilitado una zona específica de animación.

La transformación todavía está a medio camino. La Tribuna sigue sin estar habilitada para los abonados y no estará disponible durante toda esta temporada, mientras que el Fondo Norte Superior tiene previsto incorporarse en los próximos meses. También los vestuarios han cambiado provisionalmente de ubicación y se encuentran ahora en el Fondo Sur, desde donde los futbolistas acceden al terreno de juego. El palco y la zona de prensa también se han trasladado al lateral de forma temporal. La finalización de las obras está fijada para finales de 2027.

El Getafe ha decidido convivir con las obras sin abandonar su estadio. El calendario europeo, con su regreso a la Conference League, aceleró la necesidad de tener operativo el recinto. La entidad abrió sus puertas en verano para que los aficionados pudiesen comprobar de primera mano el avance de los trabajos y conocer las nuevas ubicaciones. Y en el primer partido oficial en el Nuevo Coliseum, la imagen del estadio fue una de las grandes protagonistas.

El Deportivo estará solo

El conjunto de Antonio Hidalgo afrontará en ese escenario su segunda salida consecutiva tras el glorioso triunfo en Villarreal. Pero la particularidad para el Deportivo no estará solo en el aspecto del campo, sino en una consecuencia directa de la reforma.

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La remodelación del Coliseum ha impedido durante la última temporada habilitar el espacio habitual para los seguidores visitantes y el Getafe tampoco mantiene abierta la venta general de localidades a través de su página web, por lo que el Deportivo estará solo.

De esta manera, el Deportivo se encontrará el domingo con un Coliseum diferente, todavía en construcción y cuya nueva imagen ya ha provocado comparaciones con Stamford Bridge. Un escenario renovado que todavía necesita tiempo para alcanzar su versión definitiva y en el que el equipo coruñés tendrá que jugar sin el respaldo de su afición.

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