Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Deportivo acelera, aunque todavía sin Asp Jensen

El danés es la única duda de cara al duelo ante el Getafe del próximo domingo (18.30 horas)

Sergio Baltar
10/09/2026 18:37
Sesión de entrenamiento de este jueves del Dépor
Sesión de entrenamiento de este jueves del Dépor
RCDEPORTIVO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Deportivo ya ha dejado atrás la resaca de la victoria en La Cerámica y concentra todos sus esfuerzos en preparar la visita al Getafe, que tendrá lugar este domingo a partir de las 18.30 horas. El conjunto blanquiazul completó este jueves su tercer entrenamiento de la semana, después de disfrutar de dos días de descanso tras el triunfo ante el Villarreal y de retomar el trabajo el martes con una sesión vespertina.

La plantilla volvió a ejercitarse tanto el pasado miércoles como en la mañana de este jueves en Abegondo, recuperando así la dinámica habitual de trabajo. Con el encuentro a menos de 72 horas para que comience a rodar el balón en el estadio azulón, Antonio Hidalgo ha empezado a conceder mayor protagonismo a las tareas tácticas para terminar de perfilar el plan con el que el equipo afrontará ante el cuadro dirigido por José Bordalás.

getafe papel 2

El Deportivo visita sin su afición al ya bautizado como 'Stamford Bridge' de LaLiga

Más información

El técnico catalán volvió a contar con prácticamente toda su plantilla disponible, con la única excepción de Asp Jensen, que por segundo día consecutivo trabajó al margen del grupo. De esta manera, el danés es el único futbolista que es duda para el choque de este fin de semana.

La sesión de esta mañana comenzó con una activación y una rueda de pases antes de que el preparador deportivista trazara su plan con un partido y una tarea táctica. Hidalgo continúa ajustando los detalles de cara a un partido que exigirá al Deportivo mantener la solidez mostrada en su último compromiso y tratar de prolongar la dinámica positiva con la que han comenzado la temporada.

El equipo todavía tiene por delante dos entrenamientos más para preparar la cita. La plantilla blanquiazul vuelve mañana al trabajo a las 10.30 horas y realizará el sábado por la mañana la última sesión antes de emprender el viaje a Madrid.

El triunfo en La Cerámica ha dado al Deportivo un gran impulso antes de afrontar una nueva y complicada salida, con la que iniciará una semana con tres partidos por delante y buscará volver a puntuar a domicilio.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Sesión de entrenamiento de este jueves del Dépor

El Deportivo acelera, aunque todavía sin Asp Jensen
Sergio Baltar
Massimo Benassi, durante su comparecencia en Abegondo tras el cierre de mercado de verano de la temporada 2026-27

El límite salarial del Deportivo es el décimo más alto de Primera División
Xurxo Gómez
Capdevila

Capdevila pone voz al prometedor regreso del Deportivo: "Hay esa medio euforia y ojalá sea por muchos años"
Dani Fernández
Deportivo-Valencia

El Deportivo ya conoce el día y hora de su regreso a la competición tras el parón por selecciones
Xurxo Gómez