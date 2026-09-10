El Deportivo acelera, aunque todavía sin Asp Jensen

Sesión de entrenamiento de este jueves del Dépor RCDEPORTIVO

El Deportivo ya ha dejado atrás la resaca de la victoria en La Cerámica y concentra todos sus esfuerzos en preparar la visita al Getafe, que tendrá lugar este domingo a partir de las 18.30 horas. El conjunto blanquiazul completó este jueves su tercer entrenamiento de la semana, después de disfrutar de dos días de descanso tras el triunfo ante el Villarreal y de retomar el trabajo el martes con una sesión vespertina.

La plantilla volvió a ejercitarse tanto el pasado miércoles como en la mañana de este jueves en Abegondo, recuperando así la dinámica habitual de trabajo. Con el encuentro a menos de 72 horas para que comience a rodar el balón en el estadio azulón, Antonio Hidalgo ha empezado a conceder mayor protagonismo a las tareas tácticas para terminar de perfilar el plan con el que el equipo afrontará ante el cuadro dirigido por José Bordalás.

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El técnico catalán volvió a contar con prácticamente toda su plantilla disponible, con la única excepción de Asp Jensen, que por segundo día consecutivo trabajó al margen del grupo. De esta manera, el danés es el único futbolista que es duda para el choque de este fin de semana.

La sesión de esta mañana comenzó con una activación y una rueda de pases antes de que el preparador deportivista trazara su plan con un partido y una tarea táctica. Hidalgo continúa ajustando los detalles de cara a un partido que exigirá al Deportivo mantener la solidez mostrada en su último compromiso y tratar de prolongar la dinámica positiva con la que han comenzado la temporada.

El equipo todavía tiene por delante dos entrenamientos más para preparar la cita. La plantilla blanquiazul vuelve mañana al trabajo a las 10.30 horas y realizará el sábado por la mañana la última sesión antes de emprender el viaje a Madrid.

El triunfo en La Cerámica ha dado al Deportivo un gran impulso antes de afrontar una nueva y complicada salida, con la que iniciará una semana con tres partidos por delante y buscará volver a puntuar a domicilio.