Casadó, el motivo de la siguiente evolución

Marc Casadó en su debut como jugador del Deportivo ante el Villarreal Fernando Fernández

Antonio Hidalgo vuelve a tener trabajo en el centro del campo. La llegada de Marc Casadó añade una pieza de primer nivel a una zona en la que el técnico del Deportivo ya ha realizado diferentes pruebas durante las primeras cuatro jornadas de campeonato. El entrenador blanquiazul ha ido alternando acompañantes de los actores principales, ha modificado alturas y también funciones en busca de la fórmula que mejor se adapte a cada partido y rival. Ahora, con el centrocampista catalán incorporado a la ecuación, se abre el nuevo abanico de posibilidades y la necesidad de probar cómo encaja el último refuerzo en una medular muy rica en alternativas.

En el primer mes de competición, Lorenzo Amatucci y Mario Soriano han sido las piezas más constantes. Ambos han partido como titulares en los cuatro encuentros, aunque no siempre han tenido el mismo contexto a su alrededor. Hidalgo comenzó apostando por un doble pivote y ha ido evolucionando a estructuras con un tercer y cuarto centrocampista, con jugadores capaces de ocupar posiciones interiores por delante de ellos.

Frente al Elche, en el primer compromiso de la temporada, ambos fueron los encargados de ocupar el anho del campo, con Altimira pinchado en banda derecha y Asp Jensen partiendo desde la izquierda pero actuando buena parte del tiempo por dentro, en zonas interiores. El danés, llegado este verano desde el Bayern de Munich, tenía libertad para acercarse a la mediapunta e incluso abandonar su mitad del campo para acercarse al lado derecho en el que el Deportivo acumulaba más jugadores. Una fórmula que Hidalgo mantuvo hasta cumplirse la hora de partido.

El equipo coruñés ya había perdido por completo el control del balón y el entrenador recurrió a Diego Villares para contrarrestar el dominio de los franjiverdes con la capacidad de trabajar, correr y recuperar del capitán. En ese instante, Soriano pasó a ocupar la banda izquierda, antes de ser sustituido en el minuto 71, momento a partir el cual los de Riazor ya perdieron todas sus capacidades de creación.

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Una semana después, en Málaga, el plan incorporó a Luismi Cruz para, junto a Asp Jensen, dibujar una doble mediapunta. De nuevo, el danés asumió ese papel interior, buscando recibir entre líneas y conectar con Aubameyang, ese día solo en punta. Pero estuvo mucho menos lúcido que el gaditano, que firmó una actuación de notable. Diego Villares volvió a ser la solución elegida sobre el minuto 60.

Su entrada estuvo condicionada, eso sí, por una acción de la cuál todavía no se ha podido recuperar. El de Vilalba cometió el grave error de jugar un balón horizontal dentro de su propia área y Chupe estuvo a punto de aprovecharlo, con un remate de cabeza que se marchó al larguero. No hubo consecuencias para el colectivo. Sí para Villares, que no ha vuelto a pisar el verde.

El primer cambio importante llegó ante el Valencia. Hidalgo dejó en el banco de suplentes a Jensen después de haber confiado en él de inicio en las dos primeras jornadas e introdujo a Riki Rodríguez. Una apuesta sorpresa que tuvo efecto inmediato sobre el funcionamiento de las demás piezas. Su inclusión permitió a Amatucci y Soriano estar más liberados y tener más tiempo para intervenir. La fórmula funcionó y el Deportivo encontró su versión más fluida de su centro del campo. Riki dejó su lugar en el minuto 64 a Teun Gijselhart, que debutó en Liga y disputó los únicos 26 minutos que lleva como blanquiazul.

En medio de ese engranaje que permitió a los de Riazor pasar por encima de un muy limitado conjunto ché, llegó Casado. Un futbolista deseado desde tres campañas atrás, de un nivel superior, y que Hidalgo deberá de definir y unir a sus dos intocables hasta la fecha.

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En La Cerámica, a diferencia de Josema Giménez, tuvo que esperar sentado. Riki fue sustituido de nuevo en la primera ventana y dejó su puesto a un Yeremay que parece estar cerca de poder disfrutar de su primera titularidad en Primera, mientras que en el 66 llegó el estreno de Casadó, que sustituyó a Soriano.

Fue solo el primer paso. Ahora Hidalgo tendrá que encontrar la manera de dar un nuevo giro a un centro del campo que no ha dejado de evolucionar durante la temporada. La llegada del cedido por el Barcelona multiplica las alternativas y abre de nuevo el abanico para un técnico que tendrá que decidir hacia dónde quiere llevar al equipo en esa zona. Qué pieza pierde sitio, qué roles se modifican y qué combinación terminará imponiéndose son las preguntas que quedan por resolver. En todo caso, problemas de ricos.