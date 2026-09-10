Capdevila pone voz al prometedor regreso del Deportivo: "Hay esa medio euforia y ojalá sea por muchos años"

Capdevila

Joan Capdevila regresó este jueves a A Coruña y lo hizo, como no podía ser de otra manera, con el Deportivo muy presente. El exfutbolista blanquiazul, ahora embajador de LaLiga, acompañó a Javier Tebas, presidente de la patronal, en el acto celebrado en la sede de Luckia con motivo de la renovación del acuerdo entre la compañía y la competición hasta 2029. Una visita que le permitió reencontrarse con una ciudad en la que pasó siete temporadas y a la que sigue ligado emocionalmente.

“Siempre es un placer volver a la ciudad en la que pasé siete años maravillosos. Tengo muchos recuerdos. Al Deportivo lo sigo desde la distancia, pero siempre quiero que le vaya bien”, confesó Capdevila, que defendió el escudo del club entre 2000 y 2007, antes de continuar su carrera en el Villarreal y posteriormente coronarse como campeón del mundo en 2010 en Johannesburgo.

El lateral internacional vivió durante su etapa en A Coruña algunos de los mejores años de la historia del Deportivo, con el que ganó una Copa del Rey y dos Supercopas de España, además de noches gloriosas de Champions League. Ahora, con el recuerdo de aquellos años, también celebra que la entidad haya conseguido regresar a Primera División después de un largo camino que le llevó por caminos de barro. “Lo ha pasado muy mal y ha picado piedra desde Primera Federación. Ahora ha vuelto a donde se merece y eso personalmente me tiene muy contento. Ojalá sea por muchos años y no sea una participación fugaz”, señaló.

Capdevila también está impresionado con las sensaciones que está transmitiendo el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo en este inicio de temporada. El catalán considera que ya en Segunda División habían practicado un buen fútbol y valora que el salto de categoría no haya borrado la identidad en el juego. “Me gusta lo que veo, pero ya no solo de este año. En Segunda División también se veía un fútbol diferente”, apuntó.

El exjugador quiso, eso sí, poner los pies en el suelo. “La competición acaba de empezar, pero tiene buena pinta. Hay jugadores que han venido nuevos que están siendo muy importantes y están dando rendimiento, pero esto es muy largo. Son 38 partidos. Siempre es bueno empezar bien, ojalá que dure. Cuando vienen las malas rachas, cuesta más arrancar”.

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No resulta sencillo controlar la ilusión, y menos en una ciudad como A Coruña, que vive tan intensamente el fútbol. Él mismo entiende la "medio euforia" que se respira alrededor del equipo después de tantos años lejos de los grandes focos. “Teníais muchas ganas de que el Deportivo estuviera en Primera División. Normal. Hay esa medio euforia y la gente está contenta. Es una ciudad muy futbolera. Solo había que verlo en Segunda División o Primera Federación, con 20.000 o 25.000 personas en el estadio. Ya había ganas de este momento. Ahora toca disfrutar”.

La vuelta del Deportivo a la élite nacional también ha recuperado uno de los grandes alicientes: el derbi contra el Celta de Vigo. Algo que Capdevila, tras haber vivido en primera persona muchos, celebra especialmente. “Ya era hora. A nivel espectáculo, el derbi es maravilloso. Después de haber vivido muchos derbis aquí en Galicia, sí que pienso que hacía falta recuperarlo y tenerlo en Primera División. Espero que la gente lo disfrute y que decaiga para el lado coruñés. Tiene que ser espectáculo puro. Sin incidencias y que sea apto también para todas las familias”, concluyó.