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Dépor

Aubameyang necesita la mitad de los disparos de Mbappé para anotar el mismo número de goles

El gabonés ha realizado un total de trece remates, por los 31 que acumula el delantero del Real Madrid

Esther Durán
10/09/2026 05:00
Aubameyang pica el balón ante Dimitrievski, portero del Valencia, para hacer el 2-0 en Riazor
Aubameyang pica el balón ante Dimitrievski, portero del Valencia, para hacer el 2-0 en Riazor
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La gran referencia ofensiva del Deportivo en este arranque de temporada demuestra que no necesita un elevado volumen de remates para marcar diferencias. Los números de las cuatro primeras jornadas reflejan que, además de su capacidad goleadora, Pierre-Emerick Aubameyang tiene una impactante eficacia. De hecho, el gabonés necesita menos de la mitad de tiros que Kylian Mbappé para lograr el mismo número de goles.

Aubameyang ha visto portería en todos los encuentros disputados hasta el momento y suma cuatro tantos. Para alcanzar dicha cifra, ha necesitado realizar un total de 13 disparos, ocho de ellos entre los tres palos, mientras que el atacante francés del Real Madrid remató 31 veces, 18 de ellas a portería. Es decir, que ha disparado 18 veces más que el punta blanquiazul para conseguir exactamente la misma producción goleadora, o dicho de otra manera, el delantero del Deportivo convierte en gol aproximadamente uno de cada tres remates que realiza, mientras que el jugador madridista necesita casi ocho disparos para encontrar portería.

Entre los más eficaces

Solo cuatro futbolistas han disparado más que el deportivista. Tras Mbappé están Lamine Yamal (23 intentos), Antony (19) y Budimir (15). Si se tienen en cuenta los remates entre los tres palos, Aubameyang comparte la cuarta posición con Raphinha y Fermín, ya que los tres han realizado un total de ocho disparos, aunque sus registros goleadores son diferentes. El brasileño ha sido el más productivo de los tres y suma ya seis tantos que le colocan como el pichichi de la Liga.

Los casos más llamativos en términos de eficacia son los de Lucas Boyé y Sergio Camello. El delantero del Alavés ha efectuado ocho remates, cinco han ido a puerta y en cuatro hizo diana. Por su parte, el atacante del Rayo ha necesitado únicamente diez remates, siete de ellos entre palos, para conseguir cinco goles, un registro que le permite situarse como segundo máximo goleador del campeonato.

Un inicio de ensueño

El rendimiento del gabonés está siendo una de las grandes noticias del Deportivo en este comienzo de temporada. No ha dejado de marcar, pero además en la victoria ante el Villarreal en La Cerámica no solo volvió a encontrar el camino del gol, sino que también repartió dos asistencias, participando directamente en tres de los tantos del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo. Su producción está contribuyendo a un inicio de temporada sobresaliente del equipo coruñés, que después de cuatro jornadas todavía no conoce la derrota y es uno de los tres invictos de la categoría junto a Barcelona y Deportivo Alavés. 

Aubameyang celebra apretando los dientes su gol frente al Valencia en Riazor

Un Deportivo de colmillo afilado

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