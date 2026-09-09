Siete jugadores del Deportivo esperan en la cola de la rotación

Angeliño, en el banquillo en el partido ante el Elche Carlota Blanco

Las primeras cuatro jornadas de competición ya han servido para empezar a conocer cuáles serán las piezas clave para Antonio Hidalgo en el regreso a la máxima categoría. El técnico catalán ha apostado por un bloque bastante definido en este inicio de curso y, mientras algunos futbolistas han acumulado prácticamente todos los minutos, otros esperan una oportunidad en el banquillo. Entre los jugadores que forman parte de la plantilla desde el inicio de la temporada, hay siete futbolistas de campo que no han superado los 60 minutos de juego y tres de ellos todavía no han llegado a debutar.

Sin tener en cuenta a los dos porteros suplentes, Germán Parreño y Álvaro Ferllo, los jugadores con menos participación son Arnau Comas, Dani Barcia y Angeliño, todos ellos con cero minutos en Liga. En el caso de los dos centrales, su situación fue una de las incógnitas del mercado, ya que ambos estuvieron en la rampa de salida durante el verano, pero finalmente se quedaron en la plantilla una vez concluida la ventana estival. “Ojalá puedan entrenar mejor que el resto y poner en dificultad al míster”, afirmó este martes en rueda de prensa Massimo Benassi, aunque de momento ninguno ha tenido la oportunidad de estrenarse en Primera y apuntan a tener un papel muy secundario durante este curso.

Por su parte, Angeliño vive una situación similar, aunque las circunstancias son completamente diferentes. El de Coristanco llegó el pasado mes de agosto durante la gira del conjunto coruñés por Italia para reforzar el lateral izquierdo, una de las posiciones prioritarias para la entidad herculina este mercado. Tuvo minutos en pretemporada, aunque dejó señales de que todavía necesitaba alcanzar su mejor estado físico, y de momento continúa su puesta a punto y no ha debutado en competición oficial.

El siguiente jugador de campo con menos participación es Teun Gijselhart, que acumula un total de 26 minutos, todos ellos disputados en la segunda parte del encuentro frente al Valencia en Riazor. Justo por encima del centrocampista aparece Zaka, con 43 minutos, después de que el delantero haya visto reducido su protagonismo con la llegada de Aubameyang y el buen rendimiento de Bil Nsongo. Disputó media hora ante el Elche y volvió a tener una oportunidad en La Cerámica, donde la aprovechó al máximo y apenas 80 segundos después de entrar al campo, ya había mandado el balón al fondo de la red para devolver el empate al marcador y permitir al Deportivo mantenerse con vida hasta la remontada definitiva.

A Zaka le sobra con 80 segundos Más información

Con solamente cuatro minutos más disputados que el neerlandés se encuentra David Mella. El canterano saltó al campo en el 71 frente al Elche y en el 62 contra el Málaga, pero no tuvo presencia en las dos jornadas siguientes, aunque su caso está condicionado de gran manera por su reciente regreso después de cinco meses lesionado.

Por último, Diego Villares acumula 58 minutos repartidos entre los dos primeros encuentros. Jugó media hora ante el Elche y prácticamente el mismo tiempo frente al Málaga, pero su participación se frenó después de su actuación en La Rosaleda. Un pase horizontal dentro del área terminó convirtiéndose en una pérdida que pudo haberle costado puntos al Deportivo si Chupe hubiese acertado en su definición. Desde entonces, no volvió a disfrutar de minutos y se quedó sin participar ante Valencia y Villarreal.

Una fotografía provisional

Por otro lado, se encuentran los jugadores incorporados durante los últimos días del mercado. Adama Traoré no pudo participar ante el Valencia y presenció el encuentro desde la grada, pero ya debutó con el cuadro herculino en La Cerámica. Marc Casadó y Giménez, que firmaron unos segundos antes de que finalizase la ventana estival, también tuvieron protagonismo inmediato ante el Villarreal. El uruguayo fue titular en el eje de la zaga y jugó poco más de una hora, mientras el catalán saltó al campo en la segunda parte y disfrutó de 24 minutos.

Ambos dejaron grandes sensaciones en sus primeros compases como blanquiazules y apuntan a ser importantes este domingo en el Coliseum. De esta manera, la fotografía todavía puede cambiar y Antonio Hidalgo afronta ahora una semana con tres partidos, un calendario que obligará al técnico a repartir esfuerzos y que podría abrir la puerta a jugadores que hasta ahora han tenido un papel más testimonial.