El regreso no lineal de David Mella

Mella, en el banquillo ante el Valencia Javier Alborés

David Mella atraviesa un momento diferente al que acostumbraba a vivir en el Deportivo. El extremo lleva ya dos jornadas consecutivas sin disputar un solo minuto, después de quedarse fuera de la rotación ante el Valencia en Riazor y de repetir situación en La Cerámica frente al Villarreal. Una circunstancia que refleja cómo la llegada del equipo coruñés a Primera División, los nuevos fichajes y el aumento de la competencia están modificando el papel del canterano, que todavía continúa trabajando para volver a estar al cien por cien después de la lesión que le obligó a pasar por quirófano el pasado mes de marzo y que le mantuvo cinco meses alejado de los terrenos de juego.

En la previa del encuentro ante el conjunto che, Mella recibió la camiseta conmemorativa por sus 100 partidos con el Deportivo, una cifra que alcanzó en la primera jornada frente al Elche, pero que no pudo celebrar sobre el campo. El de Teo permaneció calentando durante prácticamente toda la segunda parte, pero finalmente Antonio Hidalgo decidió no recurrir a él.

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Una semana después, las circunstancias parecían abrirle una puerta. La ausencia de Altimira, sancionado después de ver la roja por doble amarilla ante el Valencia, aumentó las posibilidades de que recuperase protagonismo en La Cerámica, pero finalmente también se quedó sin minutos. Un hueco vacío que incrementaba las opciones tanto para él como para Adama Traoré, quien todavía se encuentra inmerso en su puesta a punto tras convertirse en el octavo refuerzo del equipo coruñés para afrontar el regreso a la élite. Finalmente, el catalán sí entró al terreno de juego en el estadio castellonense y debutó con la camiseta del Deportivo, mientras que a Mella le tocó presenciar la victoria desde el banquillo.

Fuera de la rotación también en La Cerámica

Hidalgo realizó su primer movimiento en el minuto 54, dando entrada a un Yeremay que todavía se recupera de una pubalgia que le mantiene, por el momento, acumulando minutos con el objetivo de regresar lo antes posible al once titular. Con el 1-1 en el marcador, el técnico catalán introdujo en la segunda ventana de cambios a Casadó, Adama y Loureiro. Diez minutos más tarde, el extremo marcó en propia puerta y puso al Villarreal de nuevo por delante en el marcador. Fue entonces cuando llegó el último cambio deportivista, pero no llevaba el 11 a la espalda. El preparador blanquiazul decidió apostar por Zaka, que acumulaba dos semanas sin vestirse de corto. El neerlandés pisó el césped y, apenas 80 segundos después, empató el encuentro, para que, a punto de entrar en el descuento, Aubameyang culminara la remontada para darle al Deportivo tres puntos de enorme valor.

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De esta manera, Mella se volvió a quedar sin participar, pero el calendario le brinda ahora una nueva oportunidad. El conjunto coruñés afronta tres encuentros en apenas una semana, un tramo de máxima exigencia física en el que las rotaciones cobrarán especial importancia para repartir esfuerzos y tener piernas frescas en el equipo. Hidalgo tendrá que gestionar la carga de partidos y esto puede ocasionar que entren en juego aquellos futbolistas que participaron menos durante las últimas jornadas.

El calendario, una nueva oportunidad

Mella regresó al verde el pasado mes de agosto después de una larga ausencia. Un desafortunado choque con Diaby en el duelo ante el Granada hizo que tuviera que ser intervenido de la rodilla izquierda y tuvo que permanecer cinco meses apartado de los terrenos de juego, perdiéndose el tramo decisivo de la temporada. Su vuelta se produjo de manera progresiva durante la pretemporada y, aunque en un primer momento se estimaba que pudiera tardar algunos días más, finalmente reapareció ante el Genoa y también disfrutó de minutos en el Teresa Herrera frente al Real Madrid.

Una vez comenzada la Liga, tuvo presencia en las dos primeras jornadas. Ante el Elche entró en la segunda mitad y también participó en La Rosaleda en el empate frente al Málaga, pero en ambos casos partió desde el banquillo. En este momento, su protagonismo está lejos de ser el que tenía antes de la lesión, en gran parte debido al salto de categoría y a la llegada de varias piezas nuevas para afrontar el regreso a la élite, que han reducido los espacios para un jugador que todavía busca recuperar por completo su mejor versión después de unos meses complicados.

Además de esto, el canterano se encuentra en la órbita de la selección española sub-21 después de haber pasado por prácticamente todas las categorías inferiores, de proclamarse campeón de Europa con la Sub-20 y de haber sido convocado por Paco Gallardo para disputar el Mundial de Chile el pasado mes de octubre. De esta manera, y a la espera de conocer la lista de David Gordo para el choque que tendrá lugar en Ibiza el próximo 6 de octubre ante Rumanía y con el que cerrarán la fase de clasificación del Europeo de la categoría, Mella tendrá que seguir trabajando para hacerse con un hueco en los planes de Antonio Hidalgo. Después de dos jornadas consecutivas sin minutos, la exigencia del calendario se presenta como una nueva oportunidad para empezar a revertir una dinámica que hasta ahora le está obligando a asumir un papel más secundario.