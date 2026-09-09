Casadó: "El recuerdo del partido que jugué con el Barça B en Riazor me empujó a tomar la decisión de venir"

Presentación de Marc Casadó Quintana

El último día de mercado y sobre la bocina. Así se dio el acuerdo para que Marc Casadó recalase en el Deportivo en calidad de cedido por el Barcelona. En la mañana de este miércoles, el mediocentro catalán fue presentado como jugador blanquiazul. Se mostró contento y, sobre todo, con ganas de recuperar su mejor nivel físico para ponerlo al servicio del equipo.

Historia de hace tiempo: "Hace tres años, cuando jugamos aquí con el filial del Barça, tuvimos conversaciones con el club. Valoramos la opción de venir, pero el Barça nos ofreció la posibilidad de jugar en el primer equipo. No se dio, pero de ese partido salí con una imagen del Dépor increíble, por el estadio, por la afición, por cómo fue el partido… Cuando me ofrecieron la posibilidad, el recuerdo de aquel partido empujó a tomar esa decisión".

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Dejar el Barça: "El Barça es el club que me lo ha dado todo hasta ahora. Estoy muy agradecido al club. Pero ahora mismo estoy centrado en el Dépor, tenemos una ambición increíble por hacer una buena temporada. El equipo está con ganas y tenemos la calidad suficiente para hacer una muy buena temporada".

Verano de propuestas: "Para mí ha sido un verano largo. Se ha solucionado todo a último momento. Ha sido un verano de muchas conversaciones. La prensa intento mirarla poco, las cosas no siempre son verdad. Como anécdota, estaba en Tanzania y la familia me enviaba que había fichado por X equipo… No era verdad, yo estaba con el móvil en modo avión. Pero al final se dio el poder estar aquí, estoy muy contento y eso es lo importante".

Objetivos: "Como ha dicho el míster, el primer objetivo es la salvación, conseguir que este club pueda estar muchos años en Primera. Después, con trabajo, intentaremos sumar los máximos puntos posibles para hacer algo más grande".

Acostumbrado a jugar en equipos dominadores: "Me puedo adaptar a cualquier estilo de juego. He hablado con el míster y sé lo que me va a pedir y lo que no. Nuestro equipo sabe estar sin balón, pero podemos tener momentos de tenerlo y jugar un buen fútbol. Me puedo adaptar. Lo importante es que el equipo sepa sufrir cuando toque y sepa tener el balón cuando toque".

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Debut: "Las sensaciones del equipo fueron increíbles. Jugar en un campo tan complicado, sufrir y sacar los tres puntos es increíble y habla muy bien del equipo. Personalmente, fue duro a nivel físico. Me encontraba un poco fuera de forma, pero cada vez me encuentro mejor, ahora ya me siento mejor, sé que lo voy a recuperar pronto".

Adaptación: "Muy bien. Llevo una semana aquí, he podido ver poco, pero ya me han comentado sitios a los que tengo que ir. La gente es superagradable, es una ciudad con movimiento, pero tranquila, que es lo que a mí me gusta. Estoy muy cómodo".

Getafe: "Será un partido complicado. El equipo tendrá que sacar su gen competitivo para poder ganar allí. Sabemos lo que es ir a Getafe. Hay que salir más enchufados que ellos. Creo que si lo hacemos como sabemos, podremos sacar los tres puntos".