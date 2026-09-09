Bil Nsongo, un león indomable que suma pese a no rematar

Bil Nsongo intenta controlar el balón ante la oposición de Tárrega Quintana

Que un delantero se mide por sus goles es una obviedad. Como elemento referencial de la vanguardia del equipo, un ariete debe estar presto para resolver situaciones de remate. Para ser el epílogo al juego del colectivo. Pero el fútbol es un deporte con demasiadas aristas como para simplificar tanto la labor de los ‘nueves’. Y por eso, hay algunos futbolistas de esta especie cuyo valor trasciende del remate.

Uno de esos delanteros con una ascendencia que va más allá de lo que sucede en en las inmediaciones de la portería rival es Bil Nsongo. El camerunés demostró en su salto al primer equipo desde el Fabril el pasado curso que podía mantener sus buenas cifras de cara a gol en Segunda, algo que no está logrando replicar en Primera. Sin embargo, más allá de sus cifras, el principal valor del camerunés siempre ha sido su capacidad para aportar soluciones al juego.

¿Que hay que acudir al apoyo? Ahí está Bil. ¿Que hay que fijar a los centrales para generar espacio al resto? Ahí está Bil. ¿Que hay que salir en largo por alto? Ahí está Bil. ¿Que hay que estirar al equipo en profundidad? Ahí está Bil.

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Nsongo es el chico para todo en la delantera del Deportivo... y una de las claves para entender el porqué del extraordinario rendimiento de Pierre-Emerick Aubameyang. Porque el gabonés está poniendo los goles. Pero quizá no sería posible que alcanzase ese brillo si no tuviese al lado la figura del que apunta a ser nuevo internacional por los ‘leones indomables’.

Sin remate, con trabajo

En lo que va de temporada, Nsongo únicamente promedia 1,61 remates por cada 90 minutos jugados. El dorsal ‘32’ del Deportivo ha chutado 4 veces —sin anotar—, una cifra que se contrapone a las 13 que ha buscado portería su compañero en la delantera. Sin embargo, el valor del que fuera futbolista clave en el ascenso a Primera División. Porque el camerunés es el futbolista que libera de trabajo a Auba.

Así lo demuestran sus datos, pues siempre según Driblab, el futbolista de Yaundé cierra el podio de los delanteros de LaLiga en cuanto a la media de distancia recorrida por cada 90 minutos y a implicación en duelos.

Nsongo choca constantemente. Es un delantero que va a la fricción en los balones divididos. No para de molestar a los defensas. Y eso lo ilustra su media de 24,9 duelos disputados por partido completo jugado, un dígito que únicamente es superado por otros dos puntas enfocados al cuerpo a cuerpo como Lucas Boyé e Isaac Romero.

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A esa importante labor de disputa llega Bil gracias a las distancias que está siendo capaz de abarcar. El camerunés no ha acabado ningún encuentro, algo lógico teniendo en cuenta que cada partido es para él una batalla, como demuestran sus 10,4 kilómetros de media. La cifra solo la superan los célticos Pablo Durán y Ferran Jutglá.

Así, aunque no registre los mejores datos en cuanto a repetición de esfuerzos altos, Bil va a volumen mientras Auba selecciona. Y juntos, hacen crecer al Deportivo.