Un Deportivo de colmillo afilado

Aubameyang celebra apretando los dientes su gol frente al Valencia en Riazor Javier Alborés

No es la pegada una cualidad que suele estar ligada a un equipo recién ascendido, pues no acostumbran este tipo de conjuntos a disponer de un gran talento diferencial en su sector ofensivo. Las lógicas limitaciones de los nuevos se notan en todas las líneas. Pero si hay algo en el mundo del fútbol que cuesta más adquirir es, precisamente, el gol.

Sin embargo, siempre hay excepciones que confirman la regla. Y al menos en este inicio de temporada, una de ellas es el Deportivo. Porque el combinado blanquiazul está enseñando una asombrosa capacidad para golpear. No genera mucho en cuanto a volumen el cuadro blanquiazul, pero ha arrancado el curso con la mirilla tan afinada que es capaz de sacar un enorme provecho a sus ocasiones.

Y es que solo así se puede explicar cómo el cuadro coruñés es uno de los peores en todas las métricas de producción ofensiva en este primer mes de competición, pero a la vez se coloca como el cuarto máximo goleador de la competición. El Dépor acumula 8 tantos a favor, con la dificultad extra de no haber anotado ninguno desde el punto de penalti. Solo un Barcelona extraordinario, con 17 dianas ya en su haber, un Deportivo Alavés que anotó 5 de sus 10 goles en el último partido ante Osasuna y el Real Madrid, que ha alcanzado también la decena de tantos, superan en la cifra total de dianas al sorprendente equipo de Antonio Hidalgo.

Pese a ello, mientras los dos principales favoritos a ganar la liga se sitúan ya en una media de 20,8 remates por partido los culés y 19,8 los merengues y el Alavés es séptimo con 13,5 por encuentro, no hay ni un solo equipo que dispare menos que el Dépor. Quizá le juegan en contra los pobres partidos en cuanto a la faceta ofensiva que realizó frente a Elche y Málaga. Pero lo cierto es que en estos cuatro primeros encuentros, la escuadra coruñesa únicamente remata 8,25 veces por partido, siempre según Driblab.

Datos de finalización del Deportivo, señalado como un círculo negro, entre las jornadas 1 y 4 de LaLiga 2026-27 (no se cuentan los goles anotados por el rival en propia puerta) Driblab

Ese bajo volumen de finalización se refleja, por ende, en su generación de goles esperados (expected goals o xG). Esta métrica avanzada mide, amparada en modelos estadísticos, la probabilidad de que una situación de remate acabe en gol, en función de la distancia a portería, el ángulo, el tipo de pase, la superficie de contacto o la posición de defensas y portero. Y en base a ese porcentaje, le otorga un número que va del 0,01 (sería un 1%) a un 0,99 (un 99%).

De este modo, los xG son una de las mejores maneras de cuantificar la claridad de las ocasiones, pues no solo tiene en cuanto la cantidad, sino la ‘calidad’ de las mismas. Pero el Dépor no sale bien parado en esta clasificación. Porque únicamente ha logrado generar 3,27 goles esperados, un dígito superior al de Málaga (2,99), Sevilla (3,06) y Celta (3,23).

Así, el combinado de A Coruña es el tercer equipo que mejor diferencia entre goles y goles esperados tiene y el segundo que menos probabilidades de gol necesita para marcar (0,55 xG por cada diana transformada), dos ratios que le sitúan muy alto en LaLiga en cuestiones de pegada, pero difíciles de sostener en el tiempo. Es decir, el equipo tendrá que seguir dando pasos adelante en cuanto a generación de fútbol ofensivo si quiere seguir perforando las porterías rivales.

Aubameyang desencadenado

Una buena cuota de responsabilidad del rendimiento blanquiazul en ataque tiene nombre propio: Pierre-Emerick Aubameyang. El Dépor tiene el colmillo afilado a imagen y semejanza del gabonés.

Auba ha ejecutado en lo que va de curso 13 remates, que suman un valor total de 1,98 xG. A pesar de que su volumen de finalizaciones no es bajo —solo Mbappé, Lamine Yamal y Anthony han chutado más veces que él—, el ariete del Deportivo ha marcado, por lo tanto, 2 dianas más de las que ‘debería’. Es decir, ha sido muy efectivo, ya que acumula 4 tantos en su zurrón.

Además, en Vila-real, el ‘7’ ofreció 2 asistencias a Luismi Cruz y a Eddahchouri que le llevan a haber participado en todos y cada uno de los goles anotados por algún jugador del Dépor. Porque las 2 dianas restantes que figuran en los goles a favor del Deportivo son tantos en propia portería del Valencia. Por lo tanto, no computan en el análisis. De todos modos, incluso aunque sí lo hicieran, se podría decir que la omnipresencia de Aubameyang seguiría casi intacta, pues en el 3-1 del equipo frente al conjunto valenciano, surgido de una jugada individual de Bil, el gabonés esperaba en línea de gol para embocar el servicio de su compañero camerunés.

De este modo, el colmillo afilado de Auba permite al Dépor destacar en pegada. Una gran noticia, pero que le obliga a encontrar más fórmulas para ver portería... si no quiere sufrir cuando la inspiración abandone al legendario delantero.