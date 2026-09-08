Svensson lidera el gran inicio liguero del Penafiel

Svensson, celebrando su gol ante el Académica Redes Sociales: @maxsr10

El Penafiel ha arrancado la temporada dispuesto a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la Segunda División portuguesa. Después de las cinco jornadas disputadas hasta el momento, el conjunto luso se encuentra en la tercera posición de la clasificación y a solo tres puntos del liderato, que actualmente ocupa el Lusitania. Un inicio ilusionante que tiene a Max Svensson como uno de sus grandes responsables.

El equipo comenzó el campeonato con una derrota ante el Portimonense, pero desde entonces no ha vuelto a perder. En la segunda jornada firmó un empate frente al Torreense y, a partir de ahí, encadenó tres victorias consecutivas que han disparado al cuadro dirigido por Aira hasta la zona alta de la tabla. Además, no han sido triunfos casuales ni ajustados y han demostrado una notable superioridad en sus últimos compromisos.

El primer aviso llegó ante el Sporting B, al que derrotó por 2-0 con tantos de dos exblanquiazules: Davo y Svensson. Una semana después, el Penafiel volvió a imponerse con claridad y consiguió un contundente 0-3 en su visita al Oporto B. La racha se prolongó en la quinta jornada, con una goleada todavía más amplia ante el Académica (4-1), a pesar de que terminaron con nueve jugadores sobre el terreno de juego. Pedro Sá fue expulsado con roja directa justo al borde del descanso, mientras que Carbonell vio la segunda amarilla en el minuto 71. Pese a jugar buena parte del tramo final en inferioridad numérica, no solo consiguieron mantener la ventaja, sino que cerraron el partido con solvencia.

Vídeo | Davo y Svensson siguen en racha y dan la primera victoria al Penafiel Más información

Svensson, en estado de gracia

Una de las grandes claves de este espectacular arranque liguero tiene nombre y apellidos: Max Svensson. El exdelantero del Deportivo atraviesa un momento especialmente dulce y ha conseguido marcar en las últimas cuatro jornadas del campeonato. Una racha que comenzó precisamente ante el Torreense, cuando fue el encargado de abrir el marcador. Frente al Sporting B volvió a aparecer para anotar el de la tranquilidad en el minuto 88 y sentenciar el encuentro y, una jornada después, ante el Oporto B, fue decisivo al ser el autor del primer tanto de la tarde que allanó el camino hacia el contundente triunfo por 0-3.

Pero su actuación más completa llegó el pasado sábado. En el duelo ante el Académica, Svensson no solo se limitó a marcar y repartió dos asistencias, además de conseguir el cuarto tanto de su equipo desde el punto de penalti cuando restaban 20 minutos para que el árbitro indicara el final del choque. Una actuación individual sobresaliente que le permitió llevarse a casa una vez más el premio de MVP del encuentro.

El atacante está recuperando su versión más goleadora en Portugal tras su paso por la UD Ibiza durante el pasado curso y ha encontrado en el Penafiel un escenario perfecto para volver a sentirse importante y recuperar protagonismo. Su impacto está siendo determinante para un equipo que ya encadena tres victorias consecutivas y mira hacia arriba con ambición y con el claro objetivo de mantener este ritmo para convertirse en uno de los principales candidatos al ascenso a la máxima categoría.