Massimo Benassi explica el mercado del Dépor: "Ha habido ofertas por Yeremay, Mella, Soriano, Noubi, Zaka... y hemos podido retenerlos"

Massimo Benassi, director general del Deportivo, durante su comparecencia tras el cierre de mercado de fichajes Germán Barreiros

Massimo Benassi, director general del Deportivo, compareció en la mañana de este martes en Abegondo para hacer un repaso de la actualidad del club. Durante su intervención, el consejero delegado repasó el mercado de fichajes de la entidad, cómo lo ha ido desarrollando a nivel económico, las propuestas que le han llegado y las expectativas de futuro.

Límite salarial. "LaLiga lo publicará el día 10. No tenemos ninguna información de otros clubes, como es lógico, y no vamos a dar números aquí porque no lo hemos hecho nunca ni lo haremos. Sobre todo de cara a las competidores. Pero siempre hemos trabajado por debajo del límite. Durante todo el verano hemos trabajado para generar ese espacio. Estamos satisfechos con lo conseguido en cuanto a planificación y jugadores".

¿38 millones de euros el límite salarial?. "En este caso concreto, a nivel de límite salarial el control económico, en el número total, tiene en cuenta muchos más indicadores y gastos. El equipo femenino, el Fabril, la cantera... El ascenso del Fabril ha supuesto un incremento de inversión. En el límite está incluido todo eso. Seguramente el número será más elevado".

Queda margen. "Queda margen. Siempre trabajamos por debajo del límite porque si fuéramos un club excedido no podrías utilizar la forma del 1:1. Sería un problema muy grande que no podemos tener. La plantilla está totalmente completa, con más de dos jugadores por posición, Es la cuarta temporada que conseguimos bajar la edad media de la plantilla. Tenemos jóvenes, canteranos y algún veterano".

Los fichajes del último día. "Es el resultado de un trabajo que se viene haciendo durante muchos años. Todo el área de datos y scouting tienen muchos jugadores controlados. La mayoría de las veces si no hacemos operaciones es porque no encajan a nivel económico. Tuvimos la suerte de que encajasen después de bastantes días hablando. Agradecer al Atlético y al Barcelona, que han hecho posible que estén aquí el último día. Estamos muy contentos".

Salidas que no fueron. "Siempre que llegan ofertas hacemos partícipes a los agentes de los jugadores y a los propios jugadores. Hay contratos que tenemos que respetar y siempre respetaremos, Las decisiones se toman entre todas las partes. Ahora mismo Arnau (Comas) y Dani son jugadores del equipo y ojalá puedan entrenar mejor que el resto y poner en dificultad al míster. A nivel económico o de límite no afectan al club".

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Cómo se explica la inversión del Dépor. "Lo primero es que hay que decir que es un trabajo de varias temporadas. Para poder llegar a Primera de esta manera, tenemos la suerte de tener un presidente que está muy volcado con el proyecto. Desde el 2024 salimos del concurso de acreedores y eso permitió llegar a Segunda sin ninguna deuda y en una categoría 'mejor' a nivel de control económico. A partir de ahí, se hicieron dos ampliaciones de capital que impactan directamente en el control económico. Eso no quiere decir que nos hemos gastado todo lo que nos permitía LaLiga en estos años. Pero el 25% de la ampliación de capital este año sí que lo hemos podido añadir a la cifra de control económico. La cifra de negocio, ascendiendo a Primera, ha ascendido muchísimo. Obviamente mucho es gracias a los derechos de televisión, pero las otras líneas de negocio se han incrementado mucho y al final eso te permite, sin tener una situación de deuda complicada ni una carga de contratos heredados de otras gestiones, el ir programando desde el 2023. Por eso se ha podido intervenir rápidamente en la primera parte de verano y luego aprovechar las oportunidades en el último mes de mercado".

Una apuesta importante que se puede replicar en otros mercados. "Seguramente vamos a poder seguir invirtiendo. Es cierto que hemos hecho apuestas importantes de jugadores jóvenes que ojalá puedan seguir creciendo con el club. Si hay necesidad iremos al mercado, pero el objetivo es mejorarnos a nosotros mismos".

Es real la cifra de 26 millones de euros de inversión este mercado. "Hay muchos matices. Lo primero son los plazos de pago, en cuántas temporadas se pagan. Todos los traspasos menos uno tienen contrato de mínimo de cinco años. Lo que hemos hecho es aumentar la calidad del equipo, no el riesgo para el club. Siempre hemos venido hablando de sostenibilidad y planificación. Eso nos ha permitido intervenir muy rápido en el mercado a principios de verano. Las cifras no las voy a comentar, pero estamos en algo razonable para medio-largo plazo para el tamaño del Dépor".

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Objetivo. "El objetivo nuestro hoy es Getafe y no nos vamos a salir de ahí. El segundo es conseguir 37 puntos lo antes posible, ya que 8 los hemos conseguido. A partir de ahí veremos cómo estamos y en qué momento se da. Esta temporada no nos vamos a salir de eso. Porque de los clubes que están en Primera ahora, desde que salimos nosotros en 2018, nueve no han bajado nunca en estos años. Todos los demás equipos llevan cinco, seis o siete temporadas en estos años. No se nos va a olvidar nunca los campos de Primera RFEF, lo aseguro. Además, tenemos la suerte de tener al Fabril ahí que nos lo va a recordar cada semana. Encantados de estar en Primera, pero sufriremos. No nos vamos a subir a nada".

Yeremay. "Para expresar su fútbol necesita muchas cosas, entre ellas tranquilidad. Que no haya mucho ruido a su alrededor. No se vive la situación todo lo bien que se podía vivir. Muchas cosas que salen no son del todo ciertas. Eso afecta. Pero él va aprendiendo a llevar todo eso. Con la lesión no lo estuvo pasando bien. Quieres hacer determinadas cosas y no puedes. Cualquier jugador que pida salir y haya una oferta dentro de unos valores de mercado, lo vamos a negociar. Hubo interés por él y es normal. Estamos encantados de tenerlo en el equipo, tiene un contrato largo y estamos muy tranquilos. Que se ponga con ritmo porque nos va a dar muchísimo".

Pidió salir. "No, no pidió salir. Pero es normal que cuando llegan ofertas se pone en conocimiento del jugador y del agente. Porque antes de hablar con el jugador se debería hablar con el club y es algo que no siempre pasa. Son situaciones normales. Debemos darle normalidad. Otros clubes pueden llamar y ha pasado con Mella, Mario Soriano, Zaka, Noubi... Pasó con muchos y estamos muy contentos porque ha habido muchas llamadas y eso significa que lo están haciendo bien y son queridos. Pero al final hemos sido capaces de retenerlos. Llegará el momento en el que alguien tendrá que salir o querrá salir y es lo normal. Desde el 2023 no ha pasado, pero hay que darle normalidad".

Las palabras del propietario del Hull. "Realmente no voy a comentar lo que pueda decir otro club. Si me preguntas si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, obviamente te digo que no. Si él hubiese querido ir allí, nos lo habría dicho. Eso no ha pasado".