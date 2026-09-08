El próximo examen del Deportivo es de resistencia: tres partidos en ocho días antes del parón

Quintana. Depor - Valencia en Riazor (mÃ¡s fotos de recurso) EC

Antonio Hidalgo lanzaba un mensaje claro en la rueda de prensa previa al viaje a Villarreal. “Para mí son todos grandes tests, desde el primer día”. El técnico del Deportivo es perfectamente consciente de la exigencia de la Primera División. Una categoría que te lleva al límite y pone bajo tus pies un examen nuevo cada día. El de la última jornada tenía que ver con elevar el nivel de exigencia después de un inicio frente a iguales. La visita a un estadio de Champions y un rival que durante la última década se ha instalado en la aristocracia del fútbol español. Pasado con nota y con apenas unos días de respiro para saborear este momento dulce, la Liga le pone al conjunto coruñés otra de esas pruebas que, en este caso, combina la dificultad del nivel de los rivales con la resistencia al afrontar un carrusel de tres partidos en ocho días.

Dos jornadas de descanso le ha dado Hidalgo a su plantilla después del triunfo en La Cerámica. Descanso más que merecido, pero también un anticipo de lo que le espera al equipo blanquiazul antes del parón de selecciones que llega a finales de septiembre. Porque la cuesta del calendario gana pendiente y a las puertas de ese paréntesis por las fechas FIFA, que este año además será de tres semanas en lugar de dos, como era habitual, el Deportivo se enfrentará a dos rivales que están disputando este curso competición europea y a otro que, junto al propio equipo coruñés y al Alavés, ha presentado en las primeras jornadas la candidatura a equipo revelación.

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Al dentista en Getafe (domingo, 18.30 horas). No está teniendo el mejor arranque de campaña el conjunto azulón, que necesita recuperar el foco en lo doméstico después de un mes de agosto centrando los esfuerzos en clasificarse para la Conference League. Lo consiguió. El equipo de Bordalás sacó el billete para la tercera competición continental, en la que debutará en octubre, y busca ahora enderezar el rumbo mientras el técnico milagro del fútbol español trata de encajar las piezas que llegaron a última hora.

Pero sea como sea que llegue el Geta a la cita de este domingo, lo que es innegable es que la visita al Coliseum será toda una cita con el dentista para el Deportivo. El particular estilo del equipo madrileño, y un renovado estadio provocan que sacar puntos de su feudo sea extremadamente difícil para los equipos más modestos de Primera División. Así lleva siendo varias campañas, en las que ninguno de los últimos siete recién ascendidos que pasaron por allí fue capaz de conseguir un triunfo. No ocurrió con los seis de las temporadas anteriores (Leganés, Alavés, Espanyol, Oviedo, Elche y Levante), no ha ocurrido este curso tampoco. Dos derrotas, un empate, el de este lunes ante el Celta (1-1), y una única victoria que llegó contra el Racing de Santander que también pagó la novatada.

Un Sevilla reinventado (miércoles 16, 19.00 horas). Tres días después, el Deportivo regresará a Riazor. Tras dos salidas consecutivas que han alargado el reencuentro después de la reconciliación entre club y afición, el estadio herculino volverá a recibir fútbol entre semana, algo que en este caso no parece que vaya a afectar demasiado al ambiente. La visita de un equipo como el Sevilla, cuya afición mantiene una gran relación con la hinchada deportivista, compensará el horario y está previsto un importante desplazamiento por parte de los seguidores andaluces, que en apenas unas horas agotaron las entradas para viajar a A Coruña.

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El que llegará Riazor será en todo caso un Sevilla alejado del brillo de las últimas décadas. Después de varias temporadas tratando de mantener la fachada en el césped y la exigencia en la grada, el equipo hispalense ha aceptado su nueva realidad económica y ha sentado los cimientos para un proyecto de reconstrucción que tiene en Luis García Plaza a uno de los mejores capataces posibles. El inicio de temporada está siendo notable partiendo desde la humildad, lo que le ha llevado a ganar dos encuentros, uno de ellos en San Mamés, y empatar en el campo del Espanyol en la última jornada a pesar de jugar más de media hora en inferioridad numérica. La única derrota la sufrió con el Atlético de Madrid.

Betis, aroma a Champions en Riazor (domingo 20, 18.30 horas). El broche a este atracón de partidos lo pondrá otro de los equipos que esta temporada disputa competición europea. El Betis, que este martes escuchará la música de la Champions League en Lille, pasará por Riazor en la última jornada que verá septiembre. Dos partidos en apenas unos días en casa, ambos frente a equipos sevillanos para un Dépor que buscará empezar a hacerse fuerte como local.

No lo tendrá fácil con el conjunto liderado por Manuel Pellegrini. Su inicio de temporada quizá no esté siendo tan brillante como acostumbraba en años recientes, pero sí igual de efectivo. Viene de tumbar en el Villamarín al Real Madrid tirando de la fórmula que mejor le está resultando: partidos igualados y marcadores cortos. Ha logrado sus tres victorias por el mismo resultado (1-0 o 0-1) y la derrota llegó en lo que puede calificarse de accidente ante el Levante (5-2) en un encuentro que tuvo el doble de goles que el resto de los disputados por el Betis.