El incremento de precios de los abonos del Dépor fue "por el ascenso": "Ya no se van a subir como hasta ahora"

Massimo Benassi, en rueda de prensa Germán Barreiros

El director general del Deportivo, Massimo Benassi, repasó durante su comparecencia en la mañana de este martes en Abegondo toda la actualidad del club herculino. Más allá de cuestiones vinculadas al mercado, el directivo italiano también habló sobre el conflicto social que apunta a cerrarse definitivamente "a finales de mes", el precio de los abonos, las reformas en Riazor o los objetivos de Deportivo femenino y Fabril.

La explicación de la subida del precio de los abonos. "La subida tiene un sentido por la subida de categoría. Ya no se va a subir como se ha subido hasta ahora. Se está pensando en varias fórmulas. Este verano era el que más, a nivel público, podía sonar por este incremento. Pero nos estamos comparando a clubes de Primera a nivel deportivo y en todas las áreas debemos hacerlo. Los precios promedio de abonos están en línea con lo que es Primera. Los abonos y cualquier línea de ingreso impacta en el límite salarial y nos ha permitido hacer el proyecto".

Posibilidad de que sus futuros incrementos vayan ligados al IPC. "Lo veremos. No va a ser tan grande la subida e igual no hay. Pero lo veremos. No será como hasta ahora. No podemos compararnos con Segunda. Somos un club de Primera y para gastar tenemos que compararnos con ellos".

Cómo ha visto el conflicto social. "Autocrítica siempre hacemos. Yo el primero. Lo dije en privado y lo voy a decir hoy: soy el responsable de esto. Hay gente muy profesional que está trabajando y yo asumiré todas las responsabilidades. Lo pasamos mal. Creo que el deportivismo y el club no se merecía ese primer partido en la vuelta a Primera. Ha habido muchas cosas que podríamos haber hecho de otra forma. Cometimos errores y seguro que los seguiremos cometiendo. Las personas hablando se entienden. Lo importante ahora tiene que ser poder disfrutar de esta vuelta a Primera. Y en el futuro, que en los 90 minutos podamos ir de la mano y Riazor tiene algo que muy pocos estadios tienen. Riazor tiene que ser un dolor de muelas para los que vengan a visitarnos. Eso es lo que tenemos que generar. Podemos competir cara a cara con los mejores clubes del mundo y debemos luchar con todo. Y con todo es también su afición".

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Cómo fue la reunión por el 'caso Marathon'. "Hay una mesa de trabajo y se firmó un acuerdo marco. Antes de final de mes se dejará cerrada esta cuestión, donde se van a aclarar a nivel jurídico todas las cuestiones. Estamos tranquilos y contentos".

En qué punto están las negociaciones. "No hay diferencias ahora. Antes sí. Para ser muy práctico, se hará un anexo a las condiciones generales de los abonados en vez de tener un documento separado. Se generó un problema constante y no fuimos directos al decirlo. Ese problema fueron las sanciones. Íbamos a multa por partido y se quedará la identificación para que haya una identificación individual y poder exigir responsabilidades".

Acuerdo con la Federación de Peñas para el reparto de entradas. "La prioridad es cerrar las nuevas condiciones de Marathon Inferior. No queremos cargar al equipo con más cosas. Se ha hablado con la Federación de Peñas para decirle que la situación es así. Luego el equipo se sentará con ellos y el objetivo es llegar a un acuerdo para un nuevo convenio. Dentro de las nuevas condiciones se parece más justo, mientras haya esta situación, hacer un sorteo justo con las entradas".

El regreso de la animación en Riazor. "Es algo que fue justo para todos. Para la afición, para todos los que estábamos en el estadio. Fue un momento donde todo volvió a la normalidad, de donde nunca hubiéramos tenido que salir. Si la afición se ilusiona y apoya a los jugadores en los momentos malos, vamos a disfrutar mucho de esta temporada. Esto es lo que tenemos que pensar. No buscamos halagos, sino que la gente que esté en el estadio que pueda apoyar con todo".

Reforma de Riazor. "Estamos trabajando. Tenemos un acuerdo para no desvelar nada hasta que esté todo cerrado. Al final buscamos un acuerdo bueno para la ciudad y para el club. Hay avances".

Reparto del estadio entre los primeros equipos y el Fabril. "Lo vamos a gestionar dentro de lo que nos marcan las normas de competición y de Galicia en este caso, porque tenemos una obra en la ciudad deportiva y eso afecta a todo eso. Hay licencias que debemos presentar para inscribir las instalaciones. En base a la demanda y a las fechas y horarios, se gestionará. Vamos a ser lo más flexibles posible. Lo habéis visto la semana pasada, pues el partido contra el Cacereño del Fabril estaba previsto para Abegondo y se movió. Bendito problema. Tenemos una obra que por lo menos hasta el verano que viene estará en marcha y tenemos que gestionarlo así".

Entrenar en sintético, un problema para el Fabril y el femenino. "En un par de semanas ya estarán listos todos los campos nuevos. Siempre hay retrasos en las obras y en este caso fue por un problema de la parte nueva del riego. Es una obra pensada para largo plazo y cualquier inconveniente queremos resolverlo antes que poner parches".

El objetivo del Deportivo femenino. "Hemos cambiado mucho. Se apostó por la cantera y bajar la edad media del equipo. Es un proyecto ilusionante. Es clave mantener la categoría y mejorar la posición de los últimos años".

Fabril. "Sabemos perfectamente que Primera RFEF es una categoría difícil. Lo hemos visto en estos partidos. Hay equipos muy importantes, que han estado en el fútbol profesional hace muy poco. Es fundamental que los chicos se puedan seguir formando y por eso hemos querido reforzar la plantilla del primer equipo, porque tener una plantilla corta desde el verano era quitarle muchos efectivos al Fabril y eso no nos lo podíamos permitir".

El piso de la Plaza de Pontevedra. "Se vendió y desde hace casi dos años estamos en Abegondo. La sede social del club está en Riazor. Creo que traer a todos los equipos aquí es una de las mejores que hemos tomado en los últimos años. Las sinergias y estar cerca de las plantillas es fundamental".

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Más actos por el 120 aniversario. "Algo hay preparado. Está el tema de la Torre de Marathon. Esperamos que se pueda acabar a principios del 2027. Ha sido una temporada muy importante y con suerte hemos podido hacerla coincidir con el retorno a Primera".

Convenios con AFAC. "Por fin hemos llegado a tener acuerdos con todos los equipos del fútbol base coruñés. Agradecer la predisposición por su parte. Es lo que queríamos. Ahora queda remar en la misma dirección".