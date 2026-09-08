El Dépor se las apaña para sobrevivir a sus propios regalos

Pépé remata a portería para hacer el 1-0 en el Villarreal-Deportivo ante Giménez y un Leo Román a media salida EFE / Kai Forsterling

Es complicado no encontrar algún lunar cada vez que se recibe un gol. Toda diana encajada tiene un componente de error propio, ya sea más o menos evidente. Por eso mismo, un colectivo debe aspirar a minimizar sus fallos y conseguir que las concesiones en el entorno de su portería tengan una cuota de responsabilidad propia lo más mínima posible.

En esas lides anda todavía un Deportivo con mucho margen de mejora en el aspecto defensivo. Porque al igual que sucedía el pasado curso, el conjunto blanquiazul no está ofreciendo la sensación de ser un equipo frágil en Primera División. Sin embargo, le está costando cerrar su portería. Aún no lo ha hecho el equipo coruñés, al que solo el Villarreal ha logrado hacerle más de un tanto, pero que ha visto cómo Elche, Málaga y Valencia han encontrado la forma de herirle.

Por fortuna, el Dépor ha ido siendo capaz de sobrevivir a la gota malaya que supone el flujo tan pequeño como constante de goles recibidos. Pero llegará un momento en el que no sea así. En el que su acierto de cara a puerta no le permita sobreponerse a su rendimiento cerca del área de Román, un evidente punto de mejora... en el que debe incidir para dejar de conceder al menos un regalo por partido al rival. Estos han sido los grotescos fallos en área propia del Dépor que le han costado sus cinco goles encajados en el primer mes de competición.

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1. El marcaje en el área

Quizá fue el error menos evidente, pero no por ello dejó de ser error. El Deportivo llegaba al tramo final de su primer partido con ventaja en el marcador frente a un Elche que le dominaba. Leo Román había aparecido en un par de ocasiones para salvar el primer tanto del conjunto ilicitano. Sin embargo, nada pudo hacer ya el exguardameta del Mallorca en el remate de cabeza de Marc Aguado, que se impuso con facilidad en el área en la segunda acción de un córner botado por Villar y despejado por Villares. El Dépor no terminó de ajustar las marcas, Noubi no asumió que el centrocampista era su par tras finalizar la primera acción de córner y el centro en segunda instancia fue rematado sin oposición alguna.

2. Pena máxima

Una semana después, en Málaga, Noubi volvió a salir en la foto del gol. Tras un cambio de orientación de Soriano con cierto riesgo que Ximo Navarro no acertó a recepcionar, Rafita recuperó la pelota y atacó en carrera al central belga, que lo esperó dentro del área, con los dos pies plantados en el suelo y mal orientado. El defensor le concedió al lateral zurdo, diestro de pie, salida hacia el disparo —cuyo perfil además coincidía con su pierna dominante— y al ser superado, metió la pierna. Cuando la quiso retirar, Rafita chocó y el colegiado señaló una pena máxima que Chupe se encargó de transformar para castigar el error en cadena.

3. Pase horizontal

Tras cometer otro error en Málaga en un pase horizontal de Diego Villares a 10 metros de la línea de fondo propia que Chupe mandó al larguero con todo a su favor, ante el Valencia, el Deportivo volvió a replicar de manera casi exacta el fallo del capitán. No fue esta vez un error defensivo, pero sí de un defensa. En una acción de fase ofensiva en zona de iniciación, Bright Ede intentó buscar en el lado opuesto a Lucas Noubi. Su pase, sin duda una mala toma de decisión ante el escaso beneficio y el notable riesgo que implicaba, se quedó corto. Y Sadiq apareció dentro del área para controlar el balón suelto y fusilar a Leo Román para poner el 2-1 en el marcador y las dudas en la cabeza de un Dépor que, hasta entonces, había sido muy superior a su rival.

4. Medir mal

Ya en La Cerámica, un ataque masticado por el Deportivo que acabó en un notable balón interior hacia Luismi Cruz se produjo una pérdida de las que el Villarreal sabe cómo aprovechar. Prácticamente con seis jugadores blanquiazules por delante del balón, el conjunto amarillo trenzó un contragolpe que se tradujo en un balón al espacio para Pépé después de tres pases y cinco segundos.

El envío era un caramelo para el extremo africano, que únicamente debía superar a Giménez en carrera para plantarse ante Leo Román. Pero el cancerbero quiso anticipar, midió mal y se quedó a media salida, en una posición que le abrió la puerta de par en par al zurdo para rematar a gol fácil tras controlar.

5. Balance y en propia

Con 1-1 en el marcador en La Cerámica, parecía que lo peor ya había pasado para el Deportivo. Sin embargo, en una acción sin aparente peligro, Adama Traoré se desconectó del resto de la última línea y otorgó una grieta a Gerard Moreno para asistir a Buchanan. Mientras sus compañeros basculaban, el ex del West Ham, que ejercía como carrilero, no cerró el espacio con Ximo y dejó libre al canadiense.

Traoré llegó a tiempo para disputar el duelo aéreo, pero demasiado exigido ya como para controlar su despeje de cabeza, que acabó convirtiéndose en vaselina y autogol. 2-1 que, finalmente, acabó en anécdota ante la remontada del equipo coruñés.