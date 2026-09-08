Ede paga el coste creciente del error

Bright Ede sale en conducción desde atrás en el duelo ante el Valencia Quintana

José María Giménez estrenó su camiseta blanquiazul en La Cerámica y, para que eso sucediera, tuvo que haber un damnificado. Bright Ede fue quien se quedó sin minutos. Contra el Villarreal fue la primera vez en este curso que no participó y, a su vez, la primera fotografía de cómo la llegada del internacional charrúa va a reajustar piezas.

Ede había comenzado el campeonato con protagonismo, especialmente en casa, donde quizá el Deportivo demande más en su juego un futbolista zurdo para hacer llegar el balón a la siguiente línea del campo con más fluidez. A eso renunció Antonio Hidalgo en La Rosaleda, que colocó de inicio a Miguel Loureiro y se quedó con el plan a medio hacer. Con Luismi bien situado para recibir a los lados de Izan Merino, pero sin un pasador en el central izquierdo que pudiera encontrarlo. Ede entró al campo en el último cuarto de hora frente al Málaga y ante el Valencia volvió a ser titular. Cuajó un buen partido, pero cometió un error grave. De los que Primera no perdona e Hidalgo no pasa por alto.

El fallo llegó justo antes de que el Deportivo incorporase a Josema Giménez. El uruguayo aterrizó en A Coruña el miércoles y apenas unos días después, en La Cerámica, entró directamente en el once en el lugar de Ede. Una coincidencia temporal que sirve también para explicar el nuevo escenario en el centro de la defensa.

“Nos va a dar esa veteranía, ese competir, ese saber estar en esa dificultad defensiva. Es un jugador con muchísima experiencia y que no voy a descubrir yo ahora. Ha venido con muchísimas ganas y con muchísima humildad y nos va a ayudar muchísimo”, apuntaba Hidalgo en la previa del encuentro. El técnico encontraba así en Giménez un perfil que hasta ahora no tenía en su plantilla. Un central con recorrido y capaz de asumir desde el primer día el mando de una línea demasiado joven que en las tres primeras jornadas ya había pecado de inocente. Giménez aporta precisamente ese saber estar que puede ayudar al Deportivo a proteger el crecimiento de sus jóvenes.

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Ese era otro de los argumentos que Hidalgo encontraba en su nuevo central. Su presencia puede modificar los tiempos de adaptación de futbolistas como Ede o Lucas Noubi. “Puede ser como el que hicimos el año pasado con Lucas, de ir poco a poco con él y que poco a poco vayan cogiendo la responsabilidad. O directamente que ese proceso se acelere muchísimo y ponerlos todos los partidos rápidamente en el campo”, explicaba el preparador.

La competencia, además, se ha disparado. Hidalgo cuenta con hasta seis futbolistas para los dos puestos del centro de la defensa: Giménez, Noubi, Ede, Loureiro, Comas y Barcia. Estos dos últimos se quedaron fuera de la convocatoria en Villarreal y son a día de hoy las últimas opciones en la rotación.

Ede, pese a este nuevo escenario, mantiene una carta que puede ser especialmente útil. Su condición de central zurdo le permite darle al Deportivo una salida natural desde atrás, un recurso que Hidalgo puede recuperar cuando el partido o el rival lo requieran.

Por eso, su ausencia en La Cerámica no significa que haya perdido su plaza. Josema Giménez ha entrado como un líder, Lucas Noubi mantiene su condición de fijo y Bight Ede conserva argumentos para reclamar su espacio. La llegada del uruguayo reduce el margen de error en la carrera por la titularidad y, con más alternativas para Hidalgo, cada fallo tiene ahora un coste mayor.