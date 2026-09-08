Bil, durante el partido ante el Valencia en Riazor Javier Alborés

El salto a Primera División no solo ha cambiado el nivel de los rivales del Deportivo, sino que también ha modificado el calendario del conjunto blanquiazul, que esta temporada tendrá que afrontar los habituales parones de selecciones de la máxima categoría. El próximo llegará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y puede tener al club coruñés pendiente de varias convocatorias internacionales. La situación supone una diferencia importante respecto al pasado curso ya que, en Segunda División la Liga no se detenía, por lo que el Deportivo se veía obligado a perder a jugadores en medio de la competición. A pesar de esto, Antonio Hidalgo tendrá que estar pendiente de algunos de sus futbolistas, ya que varios de ellos jugadores cuentan con opciones de recibir la llamada internacional en la próxima ventana FIFA.

El primero es Bil Nsongo, que recibió este lunes otro premio a su brillante evolución en el último año y ha sido citado por la selección de Camerún. El combinado africano empezará la fase de clasificación para la próxima Copa África que tendrá lugar en el verano de 2027, además de disputar también un amistoso. Los leoneses indomables jugarán tres encuentros en total, contra Comoras, Congo y Costa de Marfil. De esta manera, el punta pondrá rumbo a su país el próximo 20 de septiembre, después del partido contra el Betis en Riazor.

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Además de Bil, existen otros cinco deportivistas que también podrían abandonar la disciplina blanquiazul durante unos días. Leo Román, Lucas Noubi, Ede, Giménez y Amatucci aparecen, con diferentes grados de posibilidades, en los planes de sus respectivas selecciones. Por su parte, Aubameyang queda fuera de esta ecuación después de anunciar su retirada del combinado de Gabón.

Leo Román, tres meses después de su debut

Uno de los nombres que más atención concentra es el de Leo Román. El guardameta ya sabe lo que es vestir la camiseta de la selección española absoluta después de que Luis de la Fuente le diera la oportunidad de debutar el pasado mes de junio. Tras una gran temporada con el Mallorca, a pesar del descenso del conjunto balar a la categoría de plata, el ibicenco fue uno de los grandes nombres propios del equipo y terminó el curso disputando 33 partidos, todos como titular.

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Sus actuaciones bajo palos le abrieron las puertas del combinado nacional y formó parte del grupo de apoyo de cara al Mundial de 2030. Su estreno se produjo precisamente en el amistoso frente a Irak que tuvo lugar en Riazor, el último compromiso de España antes de poner rumbo a Nashville. Esto, y su rendimiento en este inicio de temporada, hace que el guardameta deportivista vuelva a aparecer entre los candidatos a entrar en la próxima convocatoria de España.

Bélgica cuenta con Noubi

Lucas Noubi también tiene experiencia reciente con las categorías inferiores de Bélgica. El central ya fue convocado el pasado curso por la selección sub-21 para disputar un encuentro clasificatorio para el europeo ante Austria, una llamada que tuvo consecuencias directas para el conjunto coruñés ya que se perdió el duelo ante el Sporting en El Molinón. Inicialmente estaba previsto que también se ausentase para otro compromiso, pero al tratarse de un amistoso el club consiguió que el futbolista regresase antes a A Coruña.

Los próximos 24 y 29 de septiembre y 6 de octubre, el combinado belga disputa tres duelos clasificatorios para el Europeo sub-21 ante Bielorrusia, Gales y Dinamarca respectivamente, y Noubi cuenta muchas posibilidades de estar entre los seleccionados por Gill Swerts.

Ede, protagonista con Polonia sub-19

Continuando por las categorías inferiores, Bright Ede también aparece entre los futbolistas con opciones de ser reclamados por su selección. El jugador deportivista fue convocado en marzo del pasado año por Polonia sub-19 para disputar los encuentros clasificatorios para el Europeo de la categoría, que continúan este mes de septiembre con compromisos ante Luxemburgo y Andorra. Ede disputó los 90 minutos tanto en la derrota frente a Portugal (0-1) como en el duelo ante Serbia, en el que también cayeron por la mínima. Además, en 2024 formó parte de la selección polaca sub-18.

Giménez quiere ser centenario

Uno de los casos más especiales es el de José María Giménez. El central ya ha entrado en la prelista de 46 jugadores elaborada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), de la que saldrá la convocatoria definitiva para los tres amistosos previstos durante la próxima ventana FIFA ante Japón, Corea del Sur e India.

El defensa suma 99 partidos con la selección celeste, por lo que se encuentra a tan solo uno de alcanzar el centenar de internacionalidades después de que formara parte de la convocatoria de Uruguay para el Mundial 2026, pero no llegara a disputar ningún minuto. El combinado dirigido por Marcelo Bielsa quedó eliminado frente a España, poniendo fin a una decepcionante participación mundialista. Giménez no pudo tener protagonismo sobre el césped después de una etapa complicada con la selección que ya venía marcada por su controvertido final en el Mundial de Qatar, que terminó provocándole una sanción.

Ahora, con Diego Forlán al frente de Uruguay, vuelve a estar entre los candidatos para los próximos compromisos internacionales y podría tener la oportunidad de alcanzar una cifra redonda con la celeste.

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Amatucci, en busca de minutos con Italia sub-21

Otro futbolista que mantiene opciones de acudir con su selección es Amatucci. El centrocampista ya ha pasado por varias categorías inferiores de Italia, siendo internacional la sub-18, sub-19 y sub-20. Además, fue convocado por Silvio Baldini para la sub-21 en la fase de clasificación para la Eurocopa de Albania y Serbia 2027, aunque en aquella ocasión no llegó a disfrutar de minutos, pero su situación puede cambiar en esta nueva ventana. Su gran temporada en Las Palmas y, especialmente, su buen inicio de curso con el Deportivo pese al salto de categoría pueden jugar a su favor y le colocan nuevamente como candidato a formar parte de la lista final para medirse a Armenia y Polonia el próximo mes de octubre y continuar luchando por una plaza en el Europeo de la categoría.

Aubameyang pone fin a su etapa internacional

El único de los internacionales deportivistas que ya ha cerrado la puerta a esta posibilidad es Aubameyang. El delantero anunció el pasado jueves su retirada de la selección de Gabón, poniendo fin a una etapa internacional en la que se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado africano.

Aubameyang deja la selección con 40 goles en 83 partidos y su decisión llega después de meses de reflexión y tras una complicada última Copa de África, en la que Gabón quedó eliminada en la fase de grupos después de perder sus tres encuentros ante Costa de Marfil, Mozambique y Camerún. El punta fue uno de los señalados tras aquella participación y, en una entrevista con Canal+ en Francia, explicó los motivos de su decisión. “Me humillaron y difamaron a pesar de que jugué la Copa Africana de Naciones estando lesionado. Eso fue la gota que colmó el vaso, y prefiero terminar aquí”, afirmó.

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De esta forma, el Deportivo afrontará su primer gran parón internacional de la temporada con varios futbolistas pendientes de sus respectivas selecciones. Una situación nueva para el conjunto blanquiazul tras el regreso a Primera, pero que también refleja la dimensión que ha alcanzado una plantilla que puede aportar jugadores a España, Bélgica, Polonia, Uruguay, Italia y Camerún.