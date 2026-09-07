Un Hidalgo de bronce en sus bodas de oro con el Deportivo

Antonio Hidalgo hace un gesto positivo hacia la grada durante un partido en Riazor de esta temporada Quintana

Parece un registro no demasiado complejo de conseguir. Pero en un fútbol que no escapa de la dictadura de la inmediatez y que sigue viendo al entrenador como la pieza más frágil del engranaje, desde luego que no es sencillo. Antonio Hidalgo alcanzó el pasado sábado en La Cerámica la cifra de 50 partidos oficiales con el Deportivo, un registro tan redondo como, viendo el historial reciente del club al que pertenece, meritorio. Porque durante el siglo XXI, tan solo siete de los 21 técnicos (sin contar a Irureta, que arrancó en 1998) que han conducido a la escuadra coruñesa han alcanzado esa primera posta.

El escaso porcentaje ya ilustra per se la dificultad que ha tenido, en los últimos años, convertirse en un entrenador mínimamente longevo en el Dépor. Pero este medio centenar no expone, como tal, cuánto de brillante han sido los primeros pasos de los entrenadores. Y en este sentido, el registro del preparador catalán es casi inigualable. Porque Hidalgo ha llegado a este medio centenar de encuentros con un balance privilegiado, que le sitúa en el podio de los mejores del siglo, solo por detrás de José Luis Oltra, casi a la par de Imanol Idiakez y por delante de Fernando Vázquez o Joaquín Caparrós.

27 de 50

La victoria ante el Villarreal colocó la hoja de servicio de Antonio Hidalgo en 27 victorias, una cifra que realza un porcentaje de victorias que va más allá del 50%. En concreto, se ubica en un 54% de triunfos, el mismo dígito con el que se fue del club Idiakez. Las cifras entre el actual entrenador y el que logró el penúltimo ascenso del equipo son casi idénticas. De hecho, solo hay entre ellos un empate de diferencia: Imanol logró las mismas victorias (27) y una derrota menos (9) que las 10 de Hidalgo. Ese partido perdido lo cambia el vasco por una igualada que le permite alcanzar los 14 empates por los 13 del director técnico de Granollers.

Hidalgo e Idiakez se abrazan antes del Cádiz-Deportivo del pasado curso FERNANDO FERNÁNDEZ

La diferencia entre ambos es que gran parte del historial de Idiakez con el Dépor fue en Primera Federación, mientras que Hidalgo acumuló su mayor volumen de partidos en Segunda División. Además, el exentrenador del Huesca maneja un registro positivo también en Copa (3 victorias y 1 derrota, contra el Atlético) y, para darle todavía más trascendencia a su expediente, todavía cuenta sus partidos en Primera División por victoria (2) o empate (2). Aún no sabe lo que es perder en la máxima categoría.

En su medio centenar de partidos inicial, catalán y vasco se quedaron por detrás de José Luis Oltra, que maneja unas cifras casi insuperables. El valenciano, cuyo Dépor de la temporada 2011-12 todavía ostenta el récord de puntos en Segunda, se eleva hasta el 66% de triunfos en sus primeros 50 partidos. Todo gracias a 33 victorias, 7 empates y 10 derrotas.

Sin embargo, con el salto a Primera, los números de Oltra se derrumbaron. Aunque al igual que Hidalgo también logró aguantar los primeros cuatro partidos sin perder (1 triunfo y 3 tablas), a partir de entonces encadenó una racha de 4 derrotas seguidas y media docena de encuentros sin ganar que le empezó a poner su continuidad muy cuesta arriba. Finalmente, la cuerda se rompió después de 17 partidos de liga y 2 de Copa que empañaron algo sus notables registros como técnico del Deportivo.

El resto, lejos

Tras la destitución de Oltra, al Deportivo llegó un Domingos Paciencia que solo duró media docena de encuentros en el cargo. Le relevó un Fernando Vázquez que no logró la permanencia y se fue a Segunda con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Arregló sus cifras el de Castrofeito 35 partidos después para dejar en caminado el regreso a Primera y firmar, en sus primeros 50 encuentros oficiales con el Dépor, un 42% de triunfos, gracias a sus 21 victorias, que completaron a 14 empates y 15 derrotas.

Pese a sus óptimos registros, Vázquez está lejos de Hidalgo, como también lo están Joaquín Caparrós (40% de triunfos), Miguel Ángel Lotina (38%) y Víctor Sánchez del Amo (20%). Ninguno de los tres supera el 40% de partidos ganados, aunque los datos de los dos primeros no son malos y todos ellos jugaban con el hándicap de competir en Primera. Como ahora Hidalgo, que tiene el más difícil todavía para mantener sus cifras en un recién ascendido.