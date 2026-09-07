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Dépor

Otro premio para Bil Nsongo: Camerún llama al delantero del Deportivo

El atacante disputará a finales de septiembre y principios de octubre tres compromisos internacionales con su selección

Jorge Lema
Jorge Lema
07/09/2026 13:04
Bil Nsongo, delantero del Dépor, deja atrás en carrera a Mouctar Diakhaby, central del Valencia, en Riazor
Bil Nsongo, delantero del Dépor, deja atrás en carrera a Mouctar Diakhaby, central del Valencia, en Riazor
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No paran de llegar las buenas noticias para el Deportivo. O, como en este caso, para sus jugadores. Bil Nsongo acaba de recibir otro premio a su brillante evolución en el último año y ha sido citado por la selección de Camerún para el próximo parón internacional que tendrá lugar a finales de septiembre y principios de octubre.

El combinado africano empezará la fase de clasificación para la próxima Copa África que se disputa en el verano de 2027, en una ventana en la que los leones indomables también disputarán un amistoso. Tres encuentros en total, contra Comoras, Congo y Costa de Marfil.

A diferencia de lo que sucedía en Segunda División o Primera RFEF, el viaje de BIl para su posible debut con la selección camerunesa no supondrá su ausencia en ningún partido de Liga del Dépor, ya que Primera División parará durante dos fines de semana por este nuevo formato de ventana FIFA. El punta pondrá rumbo a su país el próximo 20 de septiembre, después del partido contra el Betis en Riazor.

Giménes, preseleccionado

La presencia de Nsongo con su selección en el parón internacional apunta a no ser la única dentro de la actual plantilla del Deportivo. Porque Josema Giménez ha sido también incluido en la prelista de Uruguay. Diego Forlán, nuevo seleccionador charrúa, ha ofrecido una convocatoria de 46 “reservados” entre los que se encuentra el actual jugador del Dépor. De este primer corte, el técnico tendrá que hacer un último filtro para ofrecer el equipo definitivo con el que competirá en la primera ventana FIFA de la temporada. Su calendario arroja tres partidos amistosos frente a Japón, Corea del Sur y la India.

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