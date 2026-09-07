La guardia del ascenso sigue vigente: los datos prueban que el Dépor no se sustenta solo en fichajes

Ximo Navarro disputa un balón aéreo en el Deportivo-Valencia ante la mirada de Lucas Noubi Quintana

Los focos apuntan a Pierre-Emerick Aubameyang, a Leo Román, a Lorenzo Amatucci, a Josema Giménez o a Marc Casadó. Y es lógico. Son las novedades más rimbombantes de un Deportivo que ha arrancado la temporada haciendo tanto ruido en el mercado de fichajes como en el verde. Sin embargo, el rendimiento colectivo del Dépor se explica más allá de los grandes futbolistas que ha podido captar este verano. Porque detrás de los grandes nombres, que han ayudado a impulsar la locomotora blanquiazul en este inicio de trayecto, subyacen otros futbolistas que fueron capitales en el ascenso a Primera y que, por el momento, aguantan el tirón de las nuevas referencias en la máxima categoría.

La vieja guardia de Antonio Hidalgo sigue vigente. Muy vigente. Y así lo demuestra el técnico catalán, que en la previa del encuentro en Vila-real quiso destacar el papel de los futbolistas a los que ya conoce del pasado curso. “Hay que ensamblar todo. Vamos a ver esas piezas cómo podemos encajarlas y darle mucho valor a la gente que estaba con nosotros y que nos ha hecho llegar hasta aquí porque nos ha dado muchísimo y empujado muchísimo”, apuntó el técnico como método para darle valor a los héroes del ascenso justo cuando las luces más alumbraban a los fichajes.

Pero el discurso de Hidalgo ha venido, además, acompañado de hechos. Porque el titular del banquillo del Deportivo ha repartido los minutos en este inicio de competición entre los futbolistas que formaban parte de la plantilla que logró el salto de categoría en Valladolid y las caras nuevas. En concreto, de los 3.960 minutos que han podido disputar los futbolistas del Deportivo en las cuatro primeras jornadas de liga —dígito que sale de multiplicar los 90 minutos de cada encuentro, por 11 jugadores y por partidos—, 2.415 han sido para los protagonistas del ascenso desde la Liga Hypermotion a la Primera División. Es decir, los nombres que se mantienen del pasado curso han disputado el 60,98% de los minutos jugados.

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Dicho de otro modo, de los 11 futbolistas que participan a la vez durante un encuentro, una media de 6,7 eran ya deportivistas la pasada temporada.

Y es que en la plantilla de 27 —25 jugadores con licencia del primer equipo y dos con la del filial—, 17 nombres son los que continúan con respecto a la pasada campaña. Ese mayor volumen de piezas antiguas con respecto a las nuevas ya ilustra el papel preponderante que deberán seguir teniendo aquellos jugadores que se batieron el cobre por el Dépor en la categoría de plata.

Continuidad

Pero es que la planificación encaja con los pasos iniciales de Hidalgo en esta temporada. El titular del banquillo herculino está apostando por mantener el peso en la rotación de varios de los futbolistas que fueron claves en la exitosa temporada del pasado curso. Son los casos de Giacomo Quagliata, Lucas Noubi, Ximo Navarro o Mario Soriano. A pesar de que tres de ellos debutaban en la máxima categoría —el italiano jugó 20 partidos en Serie A y 54 en Eredivisie, pero no sabía lo que era jugar en la élite en España—, todos cuentan las cuatro jornadas disputadas este curso por titularidades.

Es más, el lateral izquierdo transalpino y el central belga han sido, junto a Amatucci, los únicos jugadores de campo que han participado en todos los minutos jugados (360, sin contar tiempos añadidos) durante la actual temporada. Muy de cerca les siguen tanto Aubameyang como Ximo Navarro, que se han perdido cinco y siete minutos respectivamente.

El punta gabonés fue sustituido en los instantes finales ante el Elche, mientras que el lateral derecho fue relevado en el 83 del duelo frente al Valencia. Este reemplazo impide a Navarro alcanzar el 100%. Se queda en un 98,1% del tiempo jugado por delante de Mario Soriano que cierra el top-4 de jugadores blanquiazules que no han llegado este verano que más han jugado.

El Joker ha sido titular en todos los encuentros, aunque por el momento no ha acabado ninguno. Pese a ser un cambio recurrente durante las segundas partes, su porcentaje de minutos se sitúa en el 81,9%, pues ha participado en 295.

Ya por detrás, Luismi Cruz y Bil Nsongo se afianzan también con más del tiempo de competición dentro del verde. Ninguno ha completado partido alguno, pero los dos acumulan tres presencias en el once de cuatro posibles.

Yere y Mella, a la espera

De esta manera, la vieja guardia del Deportivo está demostrando que todavía tiene mucho que decir con el traje blanquiazul. Y aunque Giménez, Casadó o Adama Traoré aspiran a ir adquiriendo trascendencia conforme vayan pasando las jornadas, no sería de extrañar que otros nombres ahora mismo están en la sombra vayan aumentando también su protagonismo. Son los casos de Yeremay Hernández y David Mella.

Ambos vienen de lesiones que les han impedido tener una pretemporada normal. Pero si su físico progresa, no sería de extrañar que su minutaje progresase para hacer todavía más fuerte a la vieja guardia.