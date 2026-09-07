El Deportivo pisa zona europea diez años y diez días después

Quagliata trata de profundizar durante el partido del sábado en Vila-Real F. FERNÁNDEZ

El Deportivo vuelve a acabar una jornada en puestos de clasificación para competición europea diez años y diez días después de la última vez. Los ocho puntos que suma el conjunto blanquiazul tras sus cuatro primeros partidos le sitúan en la quinta plaza, posición que a final de Liga le daría acceso a la Europa League, aunque con opción de Champions en función de los resultados que obtengan los equipos españoles esta temporada en los tres torneos continentales.

Pese al cambalache que han sido estas primeras semanas de competición debido a las vacaciones de los jugadores que alcanzaron las últimas rondas del Mundial, y pese a que este lunes habrá dos equipos con una jornada más disputada (Celta y Real Sociedad, que ya han jugado su encuentro de la sexta jornada), el Deportivo acabará la cuarta jornada en puestos de competición europea. La última vez que lo había logrado fue tras la segunda fecha del curso 2016-17.

El Dépor comenzó aquella campaña venciendo al Eibar en Riazor (2-1), el viernes 19 de agosto de 2016, con goles coruñeses para remontar el inicial de Iván Ramis (m.55). Pedro Mosquera empató en el 68 y Lucas Pérez, de penalti en el 87, dejó los tres puntos en A Coruña. El equipo de Gaizka Garitano se situó en la sexta posición, que mejoró una semana después, al empatar sin goles en el Benito Villamarín ante el Betis. Fue también un viernes, el 26 de agosto de 2016, aunque la jornada no se completó hasta el domingo 28. Aquella fue, hasta hoy, la última vez en que los blanquiazules ocuparon una posición europea a la conclusión de una jornada liguera. Porque la derrota ante el Athletic en Riazor (0-1, gol de Raúl García), el domingo 11 de septiembre de 2016, desplazó a los coruñeses a la undécima plaza a la conclusión de la tercera jornada.

La primera vez que el Deportivo ocupó un puesto de clasificación para un torneo europeo fue el 16 de marzo de 1969. Los blanquiazules se impusieron al Atlético de Madrid en Riazor (3-1) para colocarse quintos tras 25 jornadas, a solo cinco de la conclusión de la Liga, de solo 16 equipos y 30 partidos. Era la primera campaña en que las posiciones ligueras otorgaban cuatro billetes a la Copa de Ferias, precursora de la Copa de la UEFA (actual Europa League). El campeón disputaba la Copa de Europa (actual Champions League) y segundo, tercero, cuarto y quinto accedían a la Copa de Ferias. Y si uno de ellos ganaba la Copa, iría a la desaparecida Recopa, dando el acceso a la Copa de Ferias al sexto clasificado. La derrota en la siguiente jornada en el Camp Nou ante el Barça (4-1) bajó a los pupilos de Cheché Martín a la sexta plaza. Desde entonces, pasaron más de veintitrés años hasta aquella primera jornada de la campaña 1992-93 en la que el Dépor, en plena transformación en Súper, se situó en la segunda plaza tras derrotar al Celta en Riazor (2-0).

En esta ocasión ha transcurrido un decenio menos de sequía europea. Lo que todavía está por ver es si la continuidad en los primeros puestos que alcanzó el equipo entre 1992 y 2004 tendrá réplica.