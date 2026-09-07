Deportivo, el equipo que se olvidó de cómo se perdía

Los jugadores del Dépor celebran el gol de Zaka en Villarreal EFE

"Saber sufrir", "estar siempre vivos en los partidos", "esperar nuestro momento"... son expresiones que a menudo repite Antonio Hidalgo en rueda de prensa. Pueden sonar a tópicos. A varios de esos lugares comunes que utilizan los entrenadores, cada vez más incómodos cuando tienen que salir a ponerse delante de los micrófonos. En el caso del técnico blanquiazul, es su forma de entender el fútbol. Al menos desde que cambió el césped por el banquillo. Y aunque le llevó unos meses, ha conseguido que su Deportivo sea precisamente eso, un equipo que siempre está en disposición de ganar. O, lo que es lo mismo, de no perder. De hecho, es probable que muchos en ese vestuario hayan empezado ya a olvidarse de lo que es caer derrotados justo cuando este martes se cumplen seis meses desde la última vez que sufrieron esa sensación en un partido que importaba.

El pasado 8 de marzo el conjunto coruñés recibía en Riazor un importante revolcón que hizo que Hidalgo se replantease muchas cosas. Acababa de perder a Yeremay por los problemas de pubalgia –entonces no se sabía para cuánto tiempo– y frente al Granada no solo tuvo que encajar el golpe de la derrota (0-2), sino que también se quedó sin David Mella para el resto de la temporada.

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La reacción fue inmediata. El preparador deportivista agitó el árbol de tal forma que el Deportivo inició una carrera de 12 jornadas sin perder, con un esprint final de cuatro victorias consecutivas que tuvieron como premio final el ascenso. Le sobró un partido incluso, el que a día de hoy es el único oficial que ha perdido desde aquella noche frente al conjunto nazarí. De fiesta y resaca recibió en Riazor a la UD Las Palmas en un partido que solo servía para las despedidas y que dejó el triunfo del cuadro canario para clasificarse a los playoff de ascenso (1-2).

Solo 222 minutos a remolque

El balance de los últimos 17 partidos oficiales del Deportivo es de 10 victorias, 6 empates y esa única derrota con asterisco. El dominio con puño de hierro del tramo final de Segunda División se ha trasladado a la sobriedad del arranque en el regreso a Primera. A pesar de que apenas se han disputado cuatro jornadas de Liga, solo quedan tres equipos invictos a estas alturas: El Barcelona, líder en solitario, el Alavés y, sí, el Dépor.

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Y es que, más allá del brillo que desprenden los fichajes deportivistas, el equipo se está mostrando como un grupo sólido al que cuesta hacerle daño. De hecho, ante el Villarreal sumó los primeros minutos del curso yendo por detrás en el marcador, después de que en las primeras jornadas siempre lograse ponerse en ventaja. Fueron 27 minutos entre las dos veces que el conjunto local se adelantó para un escaso total de 222 minutos perdiendo en este tramo de medio año. Solo un 14,5% del tiempo (1.530 minutos) con el marcador desequilibrado en los últimos 17 encuentros, superando la media hora perdiendo únicamente en dos partidos: frente al Sporting en El Molinón antes de que Barcia pusiera el 1-1 definitivo y en la irrelevante derrota frente a la UD Las Palmas.