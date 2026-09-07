Bil Nsongo rompe la sequía internacional del Deportivo siete años después

Gaku Shibasaki en un partido con el Dépor ante el Oviedo en 2019Fútbol Segunda DivisiónTemporada 2019-2020Deportivo - Oviedo 3-2 ARCHIVO DXT

La convocatoria de Bil Nsongo con la selección absoluta de Camerún devuelve al Deportivo a un escenario que llevaba mucho tiempo sin pisar. El delantero blanquiazul fue anunciado en la mañana de este lunes como internacional por primera vez e inaugura la lista de futbolistas de la actual plantilla que viajará con su país durante el próximo parón, que tendrá lugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Una noticia que puede ser solo el principio de una ventana FIFA con más presencia deportivista, ya que el uruguayo José María Giménez ya forma parte de la prelista de Forlán y mantiene opciones de entrar en la convocatoria definitiva, mientras que otros futbolistas como Leo Román, Lucas Noubi o Bright Ede también podrían recibir la llamada de sus respectivos países. De esta manera, el Deportivo vuelve a tener jugadores en el radar internacional después de casi siete años de ausencia.

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Y es que para encontrar al último deportivista que disputó un partido con una selección absoluta hay que viajar hasta noviembre de 2019. El año anterior, el Deportivo abandonó Primera División y pasó ocho temporadas lejos de la élite, llegando a caer hasta la tercera categoría del fútbol español. Durante todo ese tiempo, la camiseta blanquiazul dejó de tener representación habitual en las grandes selecciones.

Los últimos internacionales blanquiazules

Los últimos internacionales deportivistas fueron Gaku Shibasaki y Vasilis Lampropoulos, ambos convocados durante aquella ventana FIFA del otoño de 2019. Además, el centrocampista japonés fue el último en disputar minutos con su selección mientras pertenecía al Deportivo. Gaku participó en los dos encuentros que disputó Japón durante aquel parón, ambos como titular. El primero tuvo lugar el 14 de noviembre ante Kirguistán, en un encuentro correspondiente a las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 que terminó con victoria japonesa por 0-2. Cinco días después llegó el último compromiso de un deportivista con una selección absoluta hasta la fecha. Japón se enfrentó a Venezuela en un amistoso celebrado en Osaka y cayó por un contundente 1-4 con Gaku como parte del once inicial.

Gaku, durante un entrenamiento en Abegondo Archivo DXT

Por su parte, Lampropoulos fue citado por Grecia durante aquella misma ventana internacional, aunque el central no llegó a participar en ninguno de los dos compromisos. Permaneció en el banquillo en las victorias de su selección frente a Armenia por 0-1 y Finlandia por 2-1, ambos correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.

Desde entonces, ningún futbolista del Deportivo ha vuelto a disputar un encuentro con una selección absoluta mientras defendía la camiseta blanquiazul. Una sequía que contrasta con la dimensión internacional que vuelve a recuperar la plantilla tras el regreso a Primera. De esta manera, la convocatoria de Bil supone algo más que una buena noticia individual para el delantero. Es también un síntoma del nuevo escenario en el que se mueve el Deportivo. Tras años alejados de la élite, los jugadores del conjunto coruñés vuelven a estar bajo el foco de sus selecciones y la entidad herculina vuelve a tener representación internacional acorde con un equipo que ya ha recuperado su sitio en la máxima categoría.