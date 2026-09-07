Aubameyang, la anomalía entre los 'ochenteros' de las grandes ligas

Aubameyang celebra con Quagliata su gol al Valencia QUINTANA

Pierre-Emerick Aubameyang es el abuelo del Dépor, una rara avis pese a los tiempos que corren, en que los deportistas son capaces de estirar sus carreras profesionales a pleno rendimiento mucho más que si echamos la vista atrás un par de décadas. El delantero blanquiazul, que ante el Valencia anotó su tercer gol en tres partidos con el Deportivo, es uno de los escasos 27 futbolistas de las cinco grandes ligas –una media de solamente 5,4 por cada campeonato– que han nacido en los años 80. O lo que es lo mismo, que su carnet de identidad señala hoy, como mínimo, 36 años y 9 meses.

El gabonés protagoniza uno de esos casos de longevidad en el mundo del deporte de élite que llaman la atención por su escasez, aunque en los últimos años han aumentado exponencialmente gracias a las mejoras experimentadas en los métodos de entrenamiento, en la recuperación de lesiones y prevención de las mismas y en la alimentación. Los ideólogos del equipo ciclista Sky (ahora Ineos), que convirtieron a dos especialistas en el velódromo y un escalador de segunda fila en ganadores del Tour de Francia –en su caso también ayudaron sus avances en cuestiones aerodinámicas–, las bautizaron como marginal gains (ganancias marginales). En muchos otros deportes, sobre todo los más profesionalizados, desde los clubes hasta los propios atletas, se miden hasta el mínimo esfuerzo, hasta el mínimo detalle, para rendir más y mejor. En esas está un Aubameyang que ya avisó en una reciente entrevista a L’Equipe de que “mientras mi cuerpo me diga que puedo seguir jugando, lo haré. Voy a dar lo mejor de mí para jugar muchos años más”.

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El internacional gabonés nació cuatro días después de aquella infausta noche blanquiazul en el Nuevo José Zorrilla, en la que la permisividad del colegiado Soriano Aladrén con la agresividad del Valladolid dejó al Deportivo fuera de la final de la Copa del Rey. Aubameyang cumplió 37 años el pasado 18 de junio y firmó un contrato de dos años con el Deportivo, que expirará 12 días después de que sople las 39 velas. No son muchos los jugadores de las cinco grandes ligas del fútbol europeo y mundial que puedan presumir de ello. Es más, no llega a la treintena el número de futbolistas de LaLiga EA Sports, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1 que hayan nacido, como Aubameyang, en la lejana década de los años 80 del siglo pasado. Otro deportivista se queda a las puertas. Ximo Navarro es 'noventero' por poco más de tres semanas, ya que nació el 23 de enero de 1990.

En cuanto a número, la Bundesliga se lleva la palma, con ocho ‘ochenteros’. La Primera División española suma cinco, los mismos que la máxima categoría del Calcio y la división de honor francesa, y uno más que el mejor campeonato del mundo, el inglés, que suma cuatro. Además de ser la liga con menos jugadores nacidos en los 80, la Premier es la única que no tiene un solo jugador de campo que tenga al menos 36 años y 9 meses. Sus cuatro representantes son porteros: Tom Heaton (Manchester United, 15 de abril de 1986), Fraser Forster (Bournemouth, 17 de marzo de 1988), Martin Dubravka (Tottenham Hotspur, 15 de enero de 1989) y David Button (Ipswich Town, 27 de febrero de 1989). El futbolista de campo de mayor edad es el centrocampista Jordan Henderson, que este verano llegó al Chelsea procedente del Brentford. El internacional inglés que se fracturó un brazo celebrando la victoria ante México en el pasado Mundial tiene 36 años y algo más de un par de meses, ya que nació el 17 de junio de 1990.

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De los ocho ‘ochenteros’ de la liga alemana, seis son guardametas. De toda la vida es la demarcación que más carreras longevas ha dejado en el mundo del fútbol, como las de Amadeo Carrizo, Dino Zoff, Hugo Gatti, Peter Shilton o Andoni Zubizarreta y, más recientemente, del egipcio Essam El-Hadary, el mexicano Guillermo Ochoa o el alemán Manuel Neuer. Precisamente el guardameta del Bayern (27 de marzo de 1986) es el segundo jugador más veterano de la Bundesliga, superado por solo diez días por otro reciente mundialista, el delantero bosnio Edin Dzeko, nacido el 17 de marzo de 1986. Detrás de ellos se sitúa Christopher Trimmel (Union Berlín, 24 de febrero de 1987), el otro jugador de campo, pues se desempeña como lateral derecho.

Los otros cinco son guardametas. Tobias Sippel (Borussia Mönchengladbach, 22 de marzo de 1988), Sven Ulreich (Bayern Múnich, 3 de agosto de 1988), Jens Grahl (Eintracht Frankfurt, 22 de septiembre de 1988), Ron-Robert Zieler (Colonia, 12 de febrero de 1989) y Frank Lehmann (Elversberg, 29 de abril de 1989). Con Neuer y Ulreich, el gigante bávaro es uno de los dos equipos de los 96 que suman las cinco grandes ligas que cuenta con dos elementos nacidos en los años 80.

El otro es el Elche. El conjunto franjiverde cuenta con el futbolista más veterano del campeonato español, el portero argentino Matías Dituro, nacido el 8 de mayo de 1987 y que ha sido titular en las tres primeras jornadas. El otro es el centrocampista Josan, cuyo nacimiento se produjo el 3 de diciembre de 1989. Entre medias se sitúan tres delanteros: Iago Aspas (Celta de Vigo, 1 de agosto de 1987), jugador de campo de mayor edad de LaLiga EA Sports con 39 años recién cumplidos, el deportivista Aubameyang y Kike García (Espanyol, 25 de noviembre de 1989).

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La Serie A italiana y la Ligue 1 francesa comparten el segundo puesto con la Primera División española. En el Calcio compite el más veterano de todos los jugadores de las cinco grandes. El croata Luka Modric (Milan, 9 de septiembre de 1985) está a punto de celebrar su 41º aniversario. Daniele Padelli (Udinese, 25 de octubre de 1985) es el único portero que vino al mundo en los 80, ya que los otros tres son el defensa Lorenzo De Silvestri (Bolonia, 23 de mayo de 1988), el centrocampistas serbio Nemanja Matic (Sassuolo, 1 de agosto de 1988) y el mediapunta armenio Henrikh Mkhtaryan (Inter, 21 de enero de 1989). El campeonato galo proporciona a la lista tres guardametas, aunque el más veterano es el delantero Olivier Giroud (Lulle, 30 de septiembre de 1986). Le siguen el portero Régis Gurtner (Lens, 8 de diciembre de 1986), el mediocentro belga Axel Witsel (Niza, 12 de enero de 1989) y los arqueros Benjamin Leroy (Lorient, 7 de abril de 1989) y el finlandés Lukas Hradecky (Mónaco, 24 de noviembre de 1989).

En cuanto a demarcaciones, los porteros lideran con amplia diferencia el ranking, con 15 ‘ochenteros’, un 55,5%. Entre los doce jugadores de campo, cinco son delanteros, otros tantos centrocampistas y solamente dos juegan en la zaga. Lo que es seguro es que ninguno de los otros 26 ha alcanzado durante las primeras jornadas de la temporada el impacto que Pierre-Emerick Aubameyang ha dejado en el Deportivo y en LaLiga EA Sports.